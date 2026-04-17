Examene 2026. Calendarul pentru Evaluarea Națională, admiterea la liceu și BAC

Elevii din România au început ultimul modul din acest an școlar, iar emoțiile încep să apară în cazul celor care se pregătesc de testări. Calendarul examenelor naționale pentru anul școlar 2025–2026 include evaluările de la clasele primare și gimnaziale, dar și examenele de final de ciclu pentru elevii de clasa a VIII-a și Bacalaureat, conform Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, testările vor avea loc în luna mai 2026, având rolul de a monitoriza nivelul de competențe dobândite.

Evaluare Națională clasa a II-a (12–15 mai 2026):

12 mai 2026 – Limbă și comunicare (scris, limba română / limba maternă)

13 mai 2026 – Limbă și comunicare (citit)

14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului

15 mai 2026 – Limbă și comunicare (pentru minorități)

Evaluare Națională clasa a IV-a (19–21 mai 2026):

19 mai 2026 – Limbă și comunicare (limba română / limba română pentru minorități)

20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

21 mai 2026 – Limbă și comunicare (limba maternă)

Evaluare Națională clasa a VI-a (26–28 mai 2026):

26 mai 2026 – Limbă și comunicare

27 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii

28 mai 2026 – Limbă și comunicare (limba maternă)

Examenul decisiv pentru admiterea la liceu este programat în luna iunie 2026.

22 iunie 2026 – Limba și literatura română

24 iunie 2026 – Matematică

26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă

1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor

Admiterea la liceu 2026

4 mai 2026 – Publicarea broșurilor de admitere

13–20 iulie 2026 – Completarea opțiunilor pentru liceu

22 iulie 2026 – Repartizare computerizată

23–28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere

31 iulie 2026 – Începerea etapei a doua de repartizare

Pentru anul 2026, examenul de Bacalaureat se desfășoară într-un cadru organizat pe etape clare, de la înscriere și evaluarea competențelor, până la probele scrise și publicarea rezultatelor finale. Structura este gândită pentru a permite derularea evaluărilor la nivel național, cu perioade distincte pentru corectare și contestații.

Sesiunea de vară Bacalaureat 2026

Probele de competențe se desfășoară la începutul lunii iunie, imediat după încheierea cursurilor pentru clasele terminale. • 2–4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților • 4 iunie 2026 – Finalul cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a • 8–10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A) • 10–11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă (proba B) • 11–12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă străină (proba C) • 15–17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise sunt programate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie. • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris) • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris) • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris) • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris) • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor • 8–9 iulie 2026 – Continuarea depunerii contestațiilor • 9–10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor • 13 iulie 2026 – Publicarea rezultatelor finale

Sesiunea a doua Bacalaureat 2026 (iulie–august)

Pentru candidații care nu promovează în prima sesiune sau nu se prezintă la examen, este organizată o a doua etapă. • 14–21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților • 3–7 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice și digitale • 10–13 august 2026 – Probele scrise • 18 august 2026 – Rezultate inițiale și contestații • 19–21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor • 24 august 2026 – Rezultatele finale

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să susțină toate probele și să obțină minimum nota 5 la fiecare disciplină scrisă, iar media generală să fie cel puțin 6. Media se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise.

Nu intră în calculul mediei elevii care nu se prezintă la toate probele, nu promovează o disciplină sau sunt eliminați din examen.