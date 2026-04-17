Social

Examene 2026. Calendarul pentru Evaluarea Națională, admiterea la liceu și BAC

Comentează știrea
Elevi la evaluare. sursa: arhiva
Din cuprinsul articolului

Elevii din România au început ultimul modul din acest an școlar, iar emoțiile încep să apară în cazul celor care se pregătesc de testări. Calendarul examenelor naționale pentru anul școlar 2025–2026 include evaluările de la clasele primare și gimnaziale, dar și examenele de final de ciclu pentru elevii de clasa a VIII-a și Bacalaureat, conform Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Examene 2026. Evaluările naționale din ciclul primar și gimnazial

Pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, testările vor avea loc în luna mai 2026, având rolul de a monitoriza nivelul de competențe dobândite.

Evaluare Națională clasa a II-a (12–15 mai 2026):

  • 12 mai 2026 – Limbă și comunicare (scris, limba română / limba maternă)
  • 13 mai 2026 – Limbă și comunicare (citit)
  • 14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului
  • 15 mai 2026 – Limbă și comunicare (pentru minorități)

Evaluare Națională clasa a IV-a (19–21 mai 2026):

  • 19 mai 2026 – Limbă și comunicare (limba română / limba română pentru minorități)
  • 20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii
  • 21 mai 2026 – Limbă și comunicare (limba maternă)

Evaluare Națională clasa a VI-a (26–28 mai 2026):

  • 26 mai 2026 – Limbă și comunicare
  • 27 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii
  • 28 mai 2026 – Limbă și comunicare (limba maternă)

Emoții mari pentru elevii care se pregătesc să intre la liceu. Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a

Examenul decisiv pentru admiterea la liceu este programat în luna iunie 2026.

  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026 – Matematică
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă
  • 1 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor

Admiterea la liceu 2026

  • 4 mai 2026 – Publicarea broșurilor de admitere
  • 13–20 iulie 2026 – Completarea opțiunilor pentru liceu
  • 22 iulie 2026 – Repartizare computerizată
  • 23–28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor de înscriere
  • 31 iulie 2026 – Începerea etapei a doua de repartizare

Calendar Bacalaureat 2026. Structura examenului și etapele oficiale stabilite de Ministerul Educației

Pentru anul 2026, examenul de Bacalaureat se desfășoară într-un cadru organizat pe etape clare, de la înscriere și evaluarea competențelor, până la probele scrise și publicarea rezultatelor finale. Structura este gândită pentru a permite derularea evaluărilor la nivel național, cu perioade distincte pentru corectare și contestații.

elevi

Ssursa foto: dreamstime.com

Sesiunea de vară Bacalaureat 2026

Probele de competențe se desfășoară la începutul lunii iunie, imediat după încheierea cursurilor pentru clasele terminale. • 2–4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților • 4 iunie 2026 – Finalul cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a • 8–10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (proba A) • 10–11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă (proba B) • 11–12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă străină (proba C) • 15–17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise sunt programate la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie. • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris) • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris) • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris) • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris) • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor • 8–9 iulie 2026 – Continuarea depunerii contestațiilor • 9–10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor • 13 iulie 2026 – Publicarea rezultatelor finale

Sesiunea a doua Bacalaureat 2026 (iulie–august)

Pentru candidații care nu promovează în prima sesiune sau nu se prezintă la examen, este organizată o a doua etapă. • 14–21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților • 3–7 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice și digitale • 10–13 august 2026 – Probele scrise • 18 august 2026 – Rezultate inițiale și contestații • 19–21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor • 24 august 2026 – Rezultatele finale

Condiții de promovare și calculul mediei

Pentru promovarea examenului, candidații trebuie să susțină toate probele și să obțină minimum nota 5 la fiecare disciplină scrisă, iar media generală să fie cel puțin 6. Media se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise.

Nu intră în calculul mediei elevii care nu se prezintă la toate probele, nu promovează o disciplină sau sunt eliminați din examen.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Trei săptămâni de scandaluri și amenințări, între PSD și PNL, după decizia șefului Executivului
Trei săptămâni de scandaluri și amenințări, între PSD și PNL, după decizia șefului Executivului
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare
Claudiu Manda: Domnul Bolojan își dorea, mai degrabă, să lupte cu cineva. Cum a aprins subiectul tăierilor Coaliția
Claudiu Manda: Domnul Bolojan își dorea, mai degrabă, să lupte cu cineva. Cum a aprins subiectul tăierilor Coaliția

Proiecte speciale