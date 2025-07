Împrumut scump făcut de președintele CJ Maramureș

Doar plata dobânzii de 9 milioane de lei, pentru acest împrumută, e considerată de președintele CJ Maramureș drept "un efort bugetar imens".Decizia de a lua acest împrumut nu a fost ușoară, spune Gabriel Zetea. Dar "este singura soluție reală pentru a putea porni la drum cu proiectele vitale pentru dezvoltarea economică a Maramureșului".

"Mai grav este că finanțarea europeană nu depășește 40% din costurile totale. Iar diferența de zeci de milioane de lei trebuie suportată de noi, Consiliul Județean. Vreau să fiu sincer: sper din suflet să nu fim nevoiți să reducem posturi din sistemul public, pentru a permite mediului privat să se dezvolte și să angajeze. Dar nu mai putem construi viitorul pe iluzii și pe vorbe frumoase postate pe Facebook. Trebuie să ne întoarcem cu picioarele pe pământ. Eu nu am venit să vând speranțe, ci să fac ceea ce alții au evitat: să iau decizii grele, dar corecte. Pentru că Maramureșul nu are nevoie de promisiuni. Are nevoie de construcție reală, pas cu pas, chiar și atunci când doare", a explicat Gabriel Zetea.