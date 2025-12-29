EVZ Special

Împliniri și drame în viața primei Regine a României

Împliniri și drame în viața primei Regine a României
Regina Elisabeta a României  (1843-1916) a avut satisfacția de a fi clădit o țară independentă pe care soțul ei, Carol I o preluase încă în zorii modernității, dependentă încă de Imperiul Otoman și cu o unire încă șubredă.  Dobrogea și Cadrilaterul au fost adăugate României Moderne (devenite Regat în 1881) în 1878, respectiv în 1913.

Principesa Elisabeta - o copilărie într-un castel german care nu anunța destinul uimitor din tinerețe

Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied s-a născut la 29 decembrie 1843, la NeuWied, landul Renania Palatinat de azi din Germania. A fost educată să cunoască limbi clasice și moderne, literatură, retorică, A fost mereu o visătoare, o fire retrasă fără apetență pentru politică.

Prințesa germană căsătorită cu un Domnitor total diferit față de ea

Principesa Elisabeta avea 26 de ani în 1869, când Principele Carol, plecat într-o călătorie de plăcere, a întâlnit-o la Neuwied. la finalul lunii octombrie 1869, A discutat cu ea o oră și i-a cerut mâna. Cei doi s-au căsătorit la 3 noiembrie 1869 la Neuwied. Cei doi au trăit împreună o frumoasă poveste de dragoste.

Drama pierderii unicei sale fiice. Salvarea prin literatură, artă, binefaceri și patronaje culturale

La 27 august/8 septembrie, s-a născut unica lor fiică, Principesa Maria. care va muri de rujeolă la 28 martie/9 aprilie 1874. Șocul morții unicei fiice îi va deteriora starea mentală viitoarei regine. Totuși, Elisabeta și Carol vor avea o viață relativ liniștită. Ea s-a refugiat în literatură, arte, poezie, patronaje de opere de binefacere, precum azile pentru orfani, nevăzători.  A patronat ateliere pentru pictură, saloane literare, a scris poezie și a tradus sub pseudonimul Carmen Sylva. A sprijinit tradițiile românești, patronând atelierele meșteșugărești și mai ales cercurile pentru lucrul de mână pentru tinerele fete și domnișoarele ajunse la vârsta măritișului.

„Scandalul Elena Văcărescu” și scurtul exil forțat în Apus

Prin 1890, Regina Elisabeta a aflat că Principele Moștenitor Ferdinand și una din domnișoarele de onoare ale Reginei, Elena Văcărescu au început o idilă. Regele Carol interzisese urmașilor săi să se căsătorească oficial și religios cu fiice de boieri români. Aflând de escapada lui Ferdinand, Carol a ripostat dur. A exilat-o pe Elena Văcărescu și l-a trimis pe Ferdinand într-o călătorie pentru a uita de ea. În 1893, Ferdinand se va căsători cu Maria de Edinburgh. Elisabeta a fost și ea trimisă în străinătate pentru a lua o gură de aer prosapăt.

Suferințele psihice ale Reginei Elisabeta a României

Pe la 1901, deja bolile Reginei se agravaseră. Rapoartele diplomatice ale diplomaților italieni, austrieci relatau despre sejururile reginei în localități turistice unde erau și stabilimente dedicate bolilor psihice,  Regina a suferit enorm în 1914, când Regele Carol se simțea trădat de clasa politică, aceasta impunând neutralitatea în locul alianței cu Puterile Centrale. Regele a murit subit la 1o octombrie 1914. Ferdinand și Maria au devenit suveranii României iar Elisabeta s-a retras în solitudine, în compania unor apropiați din sfera literaturii. Sănătatea i s-a degradat permanent, ea murind la  18 februarie/2 martie 1916. A fost depusă lângă soțul ei, la Curtea de Argeș.

Cu ea, s-a stins ultima reprezentantă a lumii care contribuise la Independența Națională.

 

