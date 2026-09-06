Horoscopul lui Dom’ Profesor,  7 septembrie 2026. Microbii din Antarctica

Pe 7 septembrie s-au născut regina Elisabeta I, Elia Kazan, Buddy Holly, James Van Allen, J.P. Morgan, Angela Gheorghiu, Ion Pacea, Nae Caranfil, Şerban Cioculescu.

În calendarul creştin-ortodox este Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Sf. Sozont şi Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi.

Pe 7 septembrie, tradiţional, sunt Cercurile Sfintei Marii celei Mici. Se ţine şi pe 9 septembrie. Nu se găteşte mâncare fierbinte, pentru că, spune poporul, „se varsă oala peste copii”. Se evită orice are forma rotundă, sau mişcare circulară. (Speranţia).

Succes tuturor celor care încep școala!

Paul Scott Anderson a publicat, ieri, 6 septembrie, în ”Space”, ”EarthSky” și ”Antarctica Today” un articol interesant, despre microbi. Iată:

Acești microbi din Antarctica nu trăiesc nicăieri altundeva

Antarctica găzduiește o varietate de plante și animale, în ciuda frigului extrem. Dar microbi?

în ciuda frigului extrem. Dar microbi? Cercetătorii de la Universitatea din Colorado au descoperit în solul Antarcticii microbi despre care se știe că nu există nicăieri altundeva pe Pământ.

au descoperit în solul Antarcticii microbi despre care se știe că nu există nicăieri altundeva pe Pământ. Microbii sunt adaptați în mod unic la condițiile extreme din Antarctica.

Antarctica este un mediu unic pe Pământ, cu propria sa viață vegetală și animală, cum ar fi pinguinii. Dar cum rămâne cu microbii?

Ne gândim la microbi ca fiind peste tot . Adică, aceleași tipuri de microbi pe toată planeta. Dar se pare că Antarctica este unică și în acest sens. Pe 31 august 2026, cercetătorii de la CIRES de la Universitatea din Colorado, Boulder, au declarat că au descoperit în Antarctica microbi care nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ. Și într-adevăr, aceste creaturi microbiene sunt adaptate în mod unic la condițiile extreme din Antarctica.

În mod special, aceștia sunt microbi specifici. Nu toți microbii din Antarctica. Dar acest lucru arată că o parte din viața din Antarctica poate fi diferită de restul lumii.

Cercetătorii au publicat noile descoperiri evaluate de colegi în Proceedings of the National Academy of Sciences ( PNAS ) pe 31 august 2026.

Știm că microbii pot fi găsiți practic peste tot pe Pământ. Chiar și în Antarctica. Dar există o percepție greșită cum că aceiași microbi sunt peste tot.

Nick Dragone de la Universitatea din Colorado, Boulder, a condus noul studiu. El a spus :

”În microbiologie există o presupunere, de multă vreme, că „totul este peste tot”. Antarctica a fost adesea considerată o posibilă excepție, iar descoperirile noastre susțin această idee. Unii microbi din solul antarctic par a fi diferiți de cei găsiți în solurile din alte părți ale lumii.

Iar descoperirea unor microbi endemici – care trăiesc în mod natural într-o singură locație geografică specifică – în Antarctica, are implicații asupra modului în care oamenii de știință cred că viața microbiană se răspândește pe planetă. Microbii se pot dispersa pe distanțe mari pe calea vântului sau a curenților oceanici.”

Coautorul și membru CIRES și directorul Centrului pentru Explorare Microbiană, Noah Fierer, a adăugat:

”Dacă descoperim că suntem în căutarea unor microorganisme endemice, un bun punct de plecare este Antarctica, deoarece este un continent întreg izolat geografic. De asemenea, are condiții unice care nu se găsesc de obicei în alte medii solului. Rece este evident, dar și extrem de uscat; Antarctica este un deșert.”

Echipa a căutat și a colectat probe de sol din toată Antarctica, ceea ce a fost esențial pentru studiu.

Cercetătorii au testat probele de sol din Antarctica și din medii reci și uscate similare, cum ar fi Platoul Tibetan, Svalbard în Arctica și Deșertul Atacama din Chile. În total, acestea au inclus peste 100 de tulpini antarctice din grupul Arthrobacter și aproape 500 de tulpini din alte locații din întreaga lume. Aceste tulpini particulare sunt comune în solurile din Antarctica până în Colorado și la tropice.

Co-autorul Byron Adams de la Universitatea Brigham Young a declarat:

”Arthrobacter ca grup poate fi găsit pe toată planeta, dar când analizăm cu atenție tulpinile individuale, la fel ca pinguinii, Antarctica are în mod clar propria istorie biologică distinctă.”

Fierer a spus:

”Știam deja că o mare varietate de microbi pot supraviețui condițiilor inospitaliere din Antarctica. Acum știm că unii dintre acești microbi sunt specifici Antarcticii și sunt adaptați în mod unic la viața de pe continentul sudic.”

Cercetătorii au efectuat studiile de laborator în două etape. Mai întâi au secvențiat genomurile – informațiile genetice ale organismelor – tulpinilor de Arthrobacter . Au comparat trăsăturile genomice ale bacteriilor cu alte probe colectate din întreaga lume. Trăsăturile genomice au arătat că acești microbi specifici erau unici pentru Antarctica. De fapt, 90% dintre tulpini nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ.

Echipa a simulat apoi condițiile din Antarctica în laborator, cum ar fi frigul extrem și uscăciunea. Apoi, au crescut tulpini de Arthrobacter în vase Petri. Aceste tulpini au avut tendința de a crește mai lent decât celelalte tulpini de testare. Dar au supraviețuit și au crescut.

Vorbind despre viața în Antarctica, anul trecut, oamenii de știință au declarat că fosila unei păsări străvechi numite Vegavis iaai arată câte păsări au supraviețuit impactului asteroidului care a ucis dinozaurii acum aproximativ 66 de milioane de ani. Distanța mare față de locul impactului din Mexic și Antarctica ar fi putut permite unor păsări să supraviețuiască turbulenței.

La acea vreme, Antarctica era fără gheață și avea o climă temperată, cu păduri de conifere, cicade și ferigi. Așadar, Vegavis trăia printre o faună diversă de alte păsări, dinozauri non-aviari, insecte, reptile, pterozauri și mamifere mici timpurii.

Concluzie: Cercetătorii au descoperit că unii microbi din Antarctica sunt specifici continentului înghețat și nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ.

Cercetătorii au descoperit de mult adevărul: mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 7 septembrie 2026

Conjunctura astrelor te ajută să fii convingător. Dimineaţa poţi să obţii ceva important de la o persoană din jurul tău, dacă reuşeşti să-ţi stăpâneşti agresivitatea şi încăpăţânarea.

Pe plan profesional este bine să navighezi un pic pe axa timpului, să iei în considerare ultimele luni, sigur dacă nu au fost de vacanţă, şi să decelezi oportunităţile pe care nu le-ai văzut atunci, sau le-ai desconsiderat. După cum spunea un economist, laureat al Premiului Nobel: „...în vremuri de criză, luăm şi de pe jos”!

Pe plan sentimental încrederea şi determinare de care eşti în capabil sunt atuurile tale majore în jocul dragostei. Îndrăzneala ta, mai ales faţă de un partener(ă) exitant(ă) aduce rezultate.

Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi scumpe, să faci cheltuieli foarte mari, să investeşti în afaceri şi fonduri riscante, sau să dai bani cu împrumut!

Pe plan profesional apar noi dezvoltări, noi informaţii îţi atrag atenţia. Dacă lucrezi într-un domeniu de vârf atunci trebuie să iei în serios ultimele date.

Pe plan sentimental te gândeşti la aspectele practice, materiale ale vieţii tale amoroase. Este momentul să redecorezi, sau măcar să te ocupi, să te gândeşti, la „cuibuşorul tău de nebunii”. Toamna, iată, a venit fără să-ţi ceară voie!

Astăzi nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat. Nu prea este pace sub măslini, aşa că nu mai turna gaz pe foc cu ironiile tale!

Lumea este speriată şi îngrijorată, probabil că şi tu eşti!

Pe plan profesional nu sunt recomandate călătoriile lungi, mai ales cu masina sau autobuzul. Sprijinul il gasesti tot la familia ta de acasă. Pe plan sentimental eşti vulnerabilă, sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale.

Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp!

Mai multe aspecte minor benefice te influenţează astăzi. Nu-ţi face griji prea mari, viitorul îţi este favorabil ! La un moment dat lucrurile îţi par că devin mai grele, dar de fapt eşti în pierdere de energie. Mâncarea naturală (evită alimentele ce provin din organisme mutate genetic), vitaminele cu minerale şi sucuri din fructe la care poţi adăuga ceiuri din plante româneşti te ajută să treci de această perioadă de acomodare la toamnă, cu vitalitatea mai scăzută.

Iniţiezi un fel de selecţie naturală în jurul tău, în sensul că ceri diferite servicii şi favoruri. Testarea prietenilor, a colegilor te ţine ocupat toată ziua, aşa că nu ai timp de altceva.

Ziua de astăzi, cu conjunctură complexă, trezeşte o bruscă dorinţă de afirmare şi de relaţii sociale. Reinventează “ceaiul de la ora 5” sau dă o raită (telefonică) pe la toţii prietenii. Mai poţi dedica ziua studiului şi perfecţionării tale profesionale şi fizice. Te poţi duce, de asemenea, la o sală de forţă, sau şi mai bine, îţi poţi cumpăra propria bicicletă - sau dacă nu ai bani, ceea ce este de aşteptat, poţi închiria una. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili!

Intuţia te serveşte astăzi, evitând multele conflicte, certuri şi tensiuni din jurul tău. Domeniul sentimental este avantajat. Solo, sau în duo, ai o seară agreabilă cu multe promisiuni.

O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Dacă nu eşti atentă, s-ar putea să pierzi un lucru la care ţii mult, material sau sentimental. Sinceritatea te salvează in extremis în această zi. Atata timp cat Mercur face aspecte bune cu zodia ta, ai o perioadă bunicică şi cu ceva bani. Pe plan profesional ziua de astăzi te gaseşte, poate, construind ceva, în orice caz muncind din greu la un proiect. Sănătatea este mediocru aspectată, atenţie la capriciile vremii şi la inccidente!

Luni, zi de cumpărături de completare, după consumul din weekend. În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Seară distractivă.

Se prefigurează o schimbare a situaţiei, atât financiare cât şi sentimentale. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la inccidente şi accidente! Atenţie şi la regimul alimentar şi la băuturile reci. Ameninţările crizei politice europene şi ale politizării excesive vor arunca în aer preţurile, în continuare şi cumpărăturile necesare toamnei sunt un bun prilej pentru scumpiri. Cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil!

Ziua se joacă pe plan afectiv, emoţional, fie la serviciu, fie acasă. Te foloseşti de seducţia ta zodiacală ca să mai cucereşti pe cineva. Lucrurile stau cum te gândeai, trebuie să acţionezi.

Manifeşti o abilitate suspectă către comunicare, dar numai către o anumită persoană. Suspect, nu? Sigur că este ciudat, dar dorinţa de schimbare şi marea plictiseală te fac să cheltuieşti prea mult. Incercă să începi de pe acum să-ţi organizezi viaţa – este o perioadă favorabilă pentru interesele tale. Este o perioadă propice pentru implicare sentimentală şi socială. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică, tehnologie sau de educaţie.

Un Geamăn sau un Leu, sau alte persoane din semne de aer şi foc te pot ajuta astăzi. Este, însă, bine să nu te bazezi pe persoane născute în semne de apă şi mai ales de pământ.

Combină farmecul personal cu tactul şi calmul necesar şi poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie. Sigur, suntem în Balcani, aşa că nu uita că, la pile egale, meritul contează! Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri cât şi în dragoste. Succese neaşteptate în carieră. Nu te lăsa impresionată de ceea ce se discută, de bîrfe, intrigi sau... modă.

O zi favorabilă. Mai ales dimineaţa, când se pare că ai capul limpede şi eşti gata să iei hotărâri inspirate. Cei din jurul tău sunt siguri că poţi face faţă oricărei situaţii întâlnite.

Te ilustrezi printr-o grijă, protecţie, arătată familiei, copiilor, părinţilor, fraţilor şi/sau surorilor, rudelor până la a treia spiţă. Nicio grijă, influenţa astrelor ţine numai astăzi! Evită să te enervezi pentru lucruri de nimic. Sigur că este bine să nu te enervezi deloc. Dar poţi ?! Trebuie să poţi! Poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii – mai curând delegaţii – este doar luni!

VĂRSĂTOR

Ca să avansezi pe drumul tău, astăzi trebuie să te concentrezi, să nu te laşi sedus de propuneri facile, dar periculoase. Ca să ai ceritudinea deciziei tale, sfătuieşte-te cu cei apropiaţi!

Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. O veste bună urmată de una aşa-şi-aşa. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni sau la anturajul apropiat! Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte bine formulată este mai uşor ascultată.

Prea multă presiune pe umerii şi sufletul tău! Pragmatismul tău poate fi de mare folos astăzi, viziunea ta realistă poate aduce succes. O zi obositoare, dar totul trece, până la urmă!

Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea caracteristică a zodiei, mai ales când este vorba de produse cosmetice sau medicamente. Este bine să eviţi toate situaţiile neclare. Supraveghează-ţi buzunarele în special şi proprietăţile, în general. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Dragostea este indiferentă cu tine, dar asta nu înseamnă că nu te bucuri de popularitate – este vorba de carisma proprie a nativilor din zodie!