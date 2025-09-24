Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 septembrie 2025. Asteroidul 2024 YR4

Pe 25 septembrie s-au născut William Faulkner, Dmitri Şostakovici, Michael Douglas, Robert Bresson, Mark Hamill, Christopher Reeve, Panait Cerna, Călin Turcu, Simion Pop şi Maria Tănase!

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Eufrosina, Pafnutie Egipteanul, Serghei de la Radonej.

Asteroidul 2024 YR4, care ar putea „ucide orașe”, are unele șanse să lovească Luna în anul 2032. Într-o nouă lucrare, oamenii de știință investighează logistica distrugerii sale — posibil cu arme nucleare — înainte ca aceasta să se apropie prea mult.

Oamenii de știință iau în considerare posibilitatea lansării unei arme nucleare asupra unui asteroid care ar putea lovi Luna în 2032 - dar spun că sunt necesare mai multe cercetări înainte de a lua această opțiune în considerare.

Investigația se referă la asteroidul 2024 YR4 , care a devenit cunoscut la scurt timp după descoperirea sa, în decembrie 2024, când oamenii de știință (lucrând cu observații limitate) au dezvăluit că avea o șansă relativ mare de a impacta Pământul în 2032, atingând un vârf de 3,1% .

Acest lucru a atras atenția presei, deoarece asteroidul de 55 de metri în diametru este suficient de mare pentru a distruge un oraș . Cu toate acestea, șansele unui dezastru au scăzut rapid când observațiile ulterioare au arătat că este foarte puțin probabil ca asteroidul să se apropie de Pământ. Probabilitatea impactului său a scăzut la mai puțin de 1 la 360 (0,28%) începând cu februarie 2025.

Acestea sunt vești bune pentru planeta noastră, dar datele actualizate arată, de asemenea, că asteroidul are o șansă destul de mare de a se prăbuși pe Lună - aproximativ 4% . O prăbușire a unui obiect de această dimensiune și relativ aproape de Pământ ar avea aproape sigur un anumit efect asupra noastră.

Dacă un asteroid de dimensiunea lui 2024 YR4 s-ar prăbuși pe Lună, ar produce „ejecte” lunare, ridicând regolitul - stratul superior de praf și roci mici de la suprafață - ceea ce ar crește substanțial resturile de micrometeoroidali pe orbita joasă a Pământului.

Fluxul ar putea fi de până la 1.000 de ori „peste nivelurile de fond... putând amenința astronauții și navele spațiale”, deoarece rocile spațiale de dimensiuni reduse pot perfora navele spațiale, costumele spațiale și navele similare, au scris cercetătorii în noul studiu, care a fost publicat pe 15 septembrie pe serverul de preprint Arxiv și nu a fost încă evaluat de colegi.

Deși aceasta reprezintă o amenințare pentru sateliți și Stația Spațială Internațională (dacă nu iese de pe orbită în 2031, așa cum a fost planificat ), orice încercare de a devia asteroidul ar putea crea un risc și mai mare, au avertizat autorii. Există în continuare o mare incertitudine cu privire la masa exactă a asteroidului, ceea ce înseamnă că orice încercare de a-l devia de la cursul său ar fi, de asemenea, departe de a fi sigură. O misiune de deviere prost planificată ar putea împinge accidental asteroidul spre Pământ, au scris cercetătorii.

Oamenii de știință au într-adevăr o experiență interesantă pe care o pot folosi: misiunea DART a NASA a deviat traiectoria unui mic asteroid în 2022. DART a trimis un impact cinetic în acesta, numit Dimorphos, care a modificat ușor traiectoria micii roci spațiale în jurul asteroidului-părinte, Didymos.

Însă cercetătorii din spatele noului studiu au concluzionat că orice încercare de a devia 2024 YR4 ar „părea impracticabilă” din cauza unor constrângeri precum necunoașterea masei obiectului - și faptul că există o fereastră foarte limitată pentru a studia obiectul în continuare înainte de survolul său din 2032.

Cercetătorii iau în considerare în schimb ideea de a dezintegra asteroidul. O navă spațială de tip DART ar putea fi trimisă nu pentru a muta asteroidul, ci pentru a-l sfărâma în bucăți, sugerează ei. Acesta este un concept netestat, dar NASA are la dispoziție câțiva ani să se gândească la el, având în vedere că fereastra de lansare pentru o astfel de misiune este între aprilie 2030 și aprilie 2032.

În caz contrar, NASA ar putea trimite o misiune nucleară, detonând o rachetă nucleară propulsată de o rachetă pe sau în apropierea asteroidului înainte de apropierea acestuia. Această metodă este, de asemenea, netestată, dar teoretic posibilă . Ar exista puțin mai puțin timp pentru a pregăti misiunea respectivă, dar aceasta ar putea fi lansată între sfârșitul anului 2029 și sfârșitul anului 2031, potrivit cercetătorilor.

Lucrarea subliniază că există încă o probabilitate de 96% ca asteroidul să treacă pe lângă Lună fără probleme, dar cercetătorii consideră această situație o oportunitate de a cerceta în continuare navele spațiale care distrug asteroizii.

Ei solicită altor cercetători să ofere timpi estimați de construcție pentru navele spațiale și să creeze mai multe modele - în cazul în care o amenințare mai serioasă apare din partea vecinătății noastre planetare.

O notă specială pentru Maria Tănase. Pe care o pomenim astăzi. Aş dori să o aud mai mult la radio, să-i aud melodiile din maşinile care trec, de la ferestrele blocurilor, sau ale vilelor.

Am avut marele privilegiu să asist la concertul ei special dat pe scena ARLUS în anul 1959, pe Batiștei, vis-a-vis de Ambasada Americană. În acele vremuri. Eram un copil, dar de atunci nu am mai văzut o sală mai plină şi un public mai entuziast. Apoi m-a uimit modul cum cânta Maria Tănase. Cum plimba microfonul fix cu stativ de fontă, greu, de-a lungul şi de-a latul scenei ca pe un iubit căzut pe câmpul de onoare. Pentru prima dată în viaţă am auzit şi văzut un public care cânta împreună cu solista, într-un imens cor. Oamenii plângeau, necunoscuţii se îmbrăţişeau, râdeam şi plângeam în acelaşi timp. A fost o mare sărbătoare românească!

Uitasem să vă spun că la balcon, în rândul întîi, era şi Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu familia. Nu s-a intonat imnul, nu s-au luat măsuri speciale. A plâns şi a râs împreună cu noi. Sigur, când a plecat i s-a făcut loc, lumea era politicoasă şi elegantă în acele timpuri, doar îşi făcuse educaţia între cele două războaie mondiale şi avea şi cei şapte ani de acasă!

Să nu vă supăraţi, dragi padawani şi hobbiţi, dar nu mai pot să adaug nimic lângă Maria Tănase! Ce să alături lângă cel mai mare diamant al muzicii româneşti?

Mă duc să pun nişte discuri vechi "Electrecord" la bătrînul meu pick-up „Supraphon”, ca să ascult muzică adevărată, pe Maria Tănase în "Ciulendra" şi astă poate până mâine, apoi o să mă uit puţin în nebuloasa Andromeda, dacă nu sunt nori şi asta pentru că mâine este, în definitiv o nouă zi!

BERBEC Ziua de astăzi este favorabilă în toate, mai puţin în domeniul sentimental. Niciun obstacol în perspectivă, negociază, căuta alianţe şi acceptă, dacă nu se poate altfel, mici compromisuri. O întâlnire importantă la mijlocul zilei, la prânz, te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, de apartament, de cămin, în general.

TAUR O posibilă schimbare. Analizează bine înainte să porneşti pe un nou drum. Ceea ce începi azi poate aduce, însă, rezultate bune. Nu lua visurile drept realitate, promisiunile drept garanţii! Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Afacerile sentimentale sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel.

GEMENI Azi este bine să fii mai sigur pe tine, mai hotărât! Totuşi, e bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumpări materiale noi pentru finisajele, sau reabilitarea casei tale. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului.

RAC Ceva pare că te reţine astăzi, dar este ziua ideală pentru vizite la prieteni, după orele de program. Puteţi petrece clipe plăcute împreună, vorbind mult şi depănând amintiri din vacanţe! Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi, dar poţi să te simţi bine! Promovează-ţi cu îndrăzneală interesele şi solicită ceea ce ţi se cuvine. Stelele îţi sunt favorabile şi intuiţia ta funcţionează excelent,

LEU Sunt mari, sau mai mici interese în joc! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în cursul dimineţii. Gândeşte de zece ori şi vorbeşte o singură dată! Primeşti şi nişte veşti care te încurcă! Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii.

FECIOARĂ Configuraţia astrală avantajează proiectele personale şi/sau domeniul sentimental. Azi trebuie să folseşti diplomaţia şi politeţea, pe care, de altfel, ştii foarte bine să le pui în valoare. Fii foarte atent la surselor tale de venituri. Analizează, sintetizeză, decide şi controlează. Poate este vremea să-ţi diversifici activitatea. Vin vremuri foarte grele, probabil că economia se va prăbuşi, şi tot oamenii cinstiţi o să sufere, aşa că trebuie să te pregăteşti de pe acum.

BALANŢĂ E puţin cam târziu să te cuprindă regretele pentru greşelile din trecut. Încercă să eviţi aceste momente jenante când îţi plângi de milă! O zi cam melancolică, dar te poţi distra pe seară! Nu te apuca de lucruri noi mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în economic-social-politic-dragoste.

SCORPION Magnetismul personal este în creştere – poţi lămuri unele situaţii, sau să faci unele alegeri. Pe plan profesional trebuie să iei imediat unele măsuri, decizii care nu mai suferă amânare. Totuşi ai o veste despre nişte pagube, nişte pierderi de bani. La o verificare mai atentă vei vedea că pierderile respective nu sunt nici aşa de mari şi ca nici nu te interesează pe tine personal în mod deosebit. Aşa că ia lucrurile uşor, dar nu duce vorba, nu trîmbiţa veştile prietenilor, colegilor, rudelor, cunoscuţilor şi necunoscuţilor. Nu aşa devii interesant şi popular.

SĂGETĂTOR Nu prea eşti stăpân pe logica vorbelor tale. Dacă te hotărăşti să spui minciunele amoroase, fii atent la cum potriveşti cuvintele. Amorul este favorizat astăzi, dar comunicarea, nu! Profesional vorbond, trebuie să-ţi modulezi afacerile de aşa natură încât varietatea şi diversitatea mare a surselor de venit să asigure încasări relativ constante – este concluzia zilei de astăzi. Pe de altă parte nu spera şi nu ai teamă, se schimbă totul dar nu se urneşte nimic sau nu se schimbă nimic dar totul se transformă. Aparenţele înşeală, cel mai adesea...

CAPRICORN Comunicarea este avantajată. Stelele îţi conferă un dar al negocierii şi al convingerii. Nu te pierde în discuţii sterile, ci mergi direct la miezul problemei. Stelele indică, nu obligă! Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Nu apare nici o ameninţare serioasă, nici în stele, nici pe piaţă. În perioada menţionată afacerile de inimă (nu cardiologice) sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări.

VĂRSĂTOR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să se anuleze unele aspectele nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să rezolvi problemele singur! Îţi este mult mai convenabil să fi producătorul şi regizorul piesei cotidiene decât unul dintre actorii de pe scenă. Poate o să ai mai puţină glorie şi aplauze, dar cu siguranţă mai multă stabilitate şi mai mulţi bani.

PEŞTI Cu toată situaţia financiară precară, astăzi eşti foarte entuziast şi optimist. Prietenii te apreciază pentru că buna ta dispoziţie este contagioasă, benefică şi... rară în aceste timpuri! Eşti dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volumul unei Niagare.

Pe total: zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare. După masa de prânz evită întîlnirile de afaceri strategice sau plăţile cu numerar.