Horoscopul lui Dom' Profesor, 24 martie 2026. Iran (III)

Pe 24 martie s-au născut : William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

În calendarul creştin ortodox este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon.

Era un obicei vechi, gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389 pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, mai mulţi dintre domniile voastre mă întreabă în continuare despre Iran. Este normal interesul domniilor voastre, în Europa se știu foarte puține despre Iran și cam nimic bun.

Iranul este o țară fantastică cu un popor cald și primitor. Nu este numai părerea mea. Ca să vedeți coincidență, destinul. Un cuplu dintre prietenii Shirinei, fetița mea născută la Teheran, se numesc Denise și Radu, după cum mă numesc eu, Radu și regretata mea soție, Denise care ar fi avut ziua de naștere astăzi. Mari, dar mari motocicliști. Radu este și un mecanic genial repară orice cu un briceag și o cheie universală. Acum vreo doi ani au plecat pe motocicletele lor, aranjate de Radu și au ajuns până în Mongolia. Au venit cu amintiri plăcute, mai ales despre traseul prin Iran. Au fost surprinși plăcut de ospitalitatea și bunătatea iranienilor, care i-au găzduit și ospătat, vezi fotografia din titlu.

La fel am constatat și eu în toamna anului 1983. De la început, miliardarul Molavi Hassan Tabrizi, cu firma căruia Romelesctro făcuse o asociație, conform legii iraniene. Ne-a făcut un scurt instructaj și apoi ne-a spus că ne vedem peste două săptămâni că abia așteaptă să-i povestim ce ne-a impresionat în Tehera. Și să trecem pe la contabilitate să luăm un avans, că așa este bine, să ai un ban în buzunar când descoperi un oraș de mărimea Teheranului.

Am cumpărat o hartă a orașului și am plecat la explorat. Teheranul este un oraș urât. Este plin de ziduri înalte și nu poți să vezi nimic. De fapt aici este tot secretul. Ținuta islamică și femeile îmbrobodite erau numai în spațiul public, în particular puteau să fie și dezbrăcate și credeți-mă, o făceau de multe ori. Dar nu trebuia să se vadă din stradă. Această ”dualitate” se vedea peste tot. De exemplu partea bogată a orașului este partea de Nord. Acolo sunt sute de buticuri, care expun în vitrine rochii scurte și decoltate și sandale sexy.

Dar specificul Teheranului este dat de marele Bazar aflat în partea de Sud a capitalei. Acolo poți să găsești cam aceiași marfă ca în Nordul bogat, dar mult, mult mai ieftin. Copii realizate tot acolo, în Bazar. Nimeni nu se supără, există cumpărători și pentru Nord și pentru Bazar.

În Bazar și pe strada Manucheri mi-am petrecut tot timpul liber. Eram gazduiți la hotelul ”Nader” cel mai aproape hotel de sediul firmei lui Molavi, care era pe Kharim Khan-e-Zand numărul 145. Destul de în centru, alături de o librărie imensă, ”Hachette” cu cărți în franceză, engleză și italiană. Unde petreceam mult timp, citind și făcând liste de cărți pe care apoi le căutam în anticariatele de pe Manucheri, mult mai ieftine.

Ziua mea se desfășura cam așa. Mă trezeam la ora 6 dimineața. Făceam un duș, apoi luam masa în micul restaurant al hotelului. Două ouă moi, Hercule Poirot, unt, pâine prăjită și o conservă mică de icre negre. Plus un pahar mare de suc de rodii, cu ceva gheață. La fel în fiecare zi. Apoi plecam la ”sherkate” la companie să vădem dacă avem vești de acasă sau este ceva de făcut. Apoi Molavi ne gonea, repetând că ne vedem peste două săptămâni. Fiecare plecam unde aveam interes. Eu după cărți și antichități, ceilalți... nu știu unde se duceau. Succesul meu în diplomație și comerțul exterior s-a datorat faptului că nu întrebam niciodată, pe nimeni, nimic. Dar vorbeam mult și cultural aveam o ”conversație interesantă” și partenerul de discuție îmi spunea, ca să fie și el interesant, ceea ce mă interesa.

Pe la prânz întram într-un ”fast food” care făceau panini, din orice le cereai. Beam și o ”mashai” o bere fără alcool, care, rece fiind, era acceptabilă.

Dar să nu uită că și mâine este o altă zi, așa că o să continui cu amintirile din Iran.

BERBEC

Îţi stăpâneşti enervarea, ceea ce e elegant, dar nu este productiv! Azi pune lucrurile la punct, adună-le către normalitate, nu-i lăsa pe “ticăloşii din sistem” să aplice regulile haosului!

Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie.

TAUR

Astăzi în special, dar şi în general, treci printr-o perioadă mai dificilă, ai nevoie de sprijin. Prietenii, familia, cei dragi te înconjoară cu gânduri bune. Te poţi baza pe ajutorul lor!

Trebuie să alegi, să iei o decizie... şi nu ai niciun chef! Răspunderea ţi se pare prea mare. Dacă poţi, amână pe altă dată, după vorba veche: "sau moare măgarul, sau pierde samarul"! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă - o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui!

GEMENI

Dimineaţa încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul profesional. Reflectezi că nimic nu este nou, ai mereu aceleaşi probleme! Atenţie la ce-ţi doreşti, să nu se îndeplinească!

Dimineaţa îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri sau satisfacţii. Dar, evenimente păguboase şi/sau oameni stupizi te pot atrage în discuţii fără sens şi inutile. Cumpără acum, mâine e mai scump! Cu toate că zodia ta este departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie.

RAC

Nu eşti vesel, dar, din fericire, cei dragi, care nu sunt puţini, vor să te înveselească şi să te scoată din borcanul cu melancolie! Bucură-te de primăvară aceasta, este aşa de frumoasă!

Aspectele bune ale Lunii îţi conferă un elan de primăvară, multă bunăvoinţă. Nu mai ştii ce să faci ca să mulţumeşti pe toată lumea. O zi plăcută în formă bună şi cu un moral excelent! Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze.

LEU

Alegerile tale sunt astăzi clare şi precise. Aşa cum stă bine unui vânător înăscut care vede numai ceea ce se mişcă! Nu pierde ocazia să te faci remarcat ca un prădător de prima clasă!

Azi trebuie să te identifici cu echipa în care munceşti, să împărtăşeşti aceleaşi gusturi, idei, preferinţe. Este un mimetism obligatoriu, ca să-ţi păstrezi popularitatea şi poziţia de leu! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu.

FECIOARĂ

Se întâmplă lucruri, care te avantajează începând chiar de azi. Capacitatea ta de a ajuta pe alţii, munca şi genul detaliului dau rezultate. Favorurile merg către domeniul sentimental!

Eşti echilibrat, motivat şi gata de performanţă, fie în afaceri, fie în amor! O zi favorabilă, pentru că nu te mai îngrijorezi inutil şi păgubos şi ai încredere în forţele proprii. Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti!

BALANŢĂ

Nu te grăbi să dai un răspuns sau să iei o decizie. Eşti stresat şi ai nevoie de odihnă, corpul tău dă semne că trebuie să încetineşti ritmul. Oamenii de succes sunt odihniţi şi zâmbitori!

Ştii foarte bine că trebuie să-ţi alegi bine colectivul din care să faci parte. Adică echipa câştigătoare! Alegerile tale de fiecare zi, şi astăzi este o zi importantă, fac destinul tău! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total!

SCORPION

Dimineaţa perseverenţa ta trebuie să ţină cont de resursele materiale limitate pe care le ai. Şi de oboseala cronică. În general ţi-ai atins obiectivele profesionale, nu poţi lua o pauză?

Azi dă curs impulsului interior. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Probabil că în săptămâna care începe astăzi trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori.

SĂGETĂTOR

Astăzi ai tendinţa să vorbeşti prea mult, să baţi lumea la cap. Rişti să fii ocolit de cei din jur. Mai lasă şi pe alţii să vorbească, nu ai monopolul sonor. Poate auzi ceva interesant!

Dacă ai idei, astăzi ai ocazia să le prezinţi, să discuţi despre ele. Aşa poţi să afli dacă sunt bune, sau nu. La serviciu, sau acasă, eşti ascultat cu atenţie, un om cu idei este respectat! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

CAPRICORN

Azi cineva îţi solicită sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din expertiza ta, dar pe care o poţi rezolva convenabil. Poţi obţine bani, dar şi recunoştiinţa persoanei respective!

Contrar obiceiului tău, azi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că această încercare te consumă mult, ai nevoie şi de relaxare! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară.

VĂRSĂTOR

O zi nu foarte favorabilă, dar dacă vei evita intervenţiile bruşte şi deciziile pripite, nimic negativ, nimic rău! Planurile făcute azi se pot dovedi în viitor profitabile. Dacă le aplici!

Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti!

PEŞTI

E o zi bună, poţi să te concentrezi pe problemele noi personale, sau ale casei. Nu lăsa lucrurile neclare. La serviciu, la muncă, sau la şcoală ai un răgaz ca să-ţi aranjezi o agendă logică.

Spiritul tău de analiză şi evaluare a situaţiilor şi a oamenilor te ajută să rezolvi unele probleme, la serviciu cât şi acasă. Pe plan sentimental, conjunctura arată o perioadă ceva mai bună! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv si intelectul la negativ trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe altă dată! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică!