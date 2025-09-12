Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13-14 septembrie 2025. Despre pompieri 

Pe 13 septembrie s-au născut Claudette Colbert, Jacqueline Bisset, John Pershing, Milton S. Hershey, Sergiu Al-George, Bela Karoly, Sofia Vicoveanca, Edgar Papu. Pe 14 septembrie s-au născut Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, Alexander von Humboldt, Michael Haydn, Margaret Sanger, Dida Drăgan, Iosif Conta, Costache Conachi, Horia Bernea.

Sâmbătă, 13 septembrie este Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci. Corneliu Sutaşul şi Ciprian din Cartagina. Ioan de la Prislop. Sf. MC. Din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian. Pe 14 septembrie, tradiţional, sărbătoare mare, post negru, Înălțarea Crucii, dar în “Kalendar” este Ziua Şarpelui.

Tradiţional, în "Kalendar", pe 13 septembrie este Ziua Ursului, fiind ultima zi din an dedicată acestui animal de temut. Vremea se răceşte şi în curând ursul trece în starea de hibernare, atât de invidiată de oamenii neoliticului care trebuiau să se lupte în continuare cu iarna nemiloasă şi fiarele flămânde.

Interdicţiile sunt numeroase şi pedepsele severe pentru nerespectarea lor. Amintim că nici vacile nu se mulg, iar după ce Soarele trece de amiază este strict interzisă munca de orice fel.

13 septembrie a fost ales pentru episodul glorios, din anul 1848, dar foarte neclar, la fel ca multe episoade mai recente, din decembrie 1989, de exemplu, a luptei pompierilor din Dealul Spirii. Pompierii, având o formaţie de dimensiunea unei companii - împotriva unei întregi armate otomane care intra în Bucureşti să stingă Revoluţia din 1848!

Altă dată, în decursul anilor, v-am spus o legendă, o poveste despre bătălia din Dealul Spirii, pe care o știam și eu. În Wikipedia este o legendă inexactă, probabil scriptul vreunui film de al lui Sergiu Nicolaescu, numai adevăr nu este.

Iată, în cele ce urmează ceea ce a scris tatăl meu, în ”Istoria României” a Academiei, în anul 1964. Elev al lui Nicolae Iorga, pilot în WW2, apoi cel care a transformat ”Radio Popular” în ”Electronica” în anii 50’, apoi secretar al Academiei și coordonatorul ”Istoriei României” din anul 1964, cel care a făcut muzeele în țara asta și a strâns materialele pentru Muzeul Național, ca apoi să fie doar un modest muzeograf la Muzeul Orașului București – comuniștii nu i-au iertat niciodată sângele de boier. L-au folosit și apoi l-au aruncat ca pe o coajă de banană, spunea, râzând, tatăl meu. Iată:

A doua intervenție turcească a avut loc pe 13 septembrie 1848. Trupele otomane, împărțite în trei coloane au pornit asupra capitalei. La Bariera Podului de Pământ, mulțimea, mahalagii bucureșteni, civili neînarmați, cam la câteva sute, nu mai mult de o mie, au blocat drumul. Păgânii și-au croit drum cu săbiile și lăncile prin mulțime. Câțiva bucureșteni au fugit după ajutor la agie, unde era roata de pompieri, ostași buni și iubiți de populație. Pompierii, în număr de 172 de militari au părăsit în grabă cazarma, cu armele de război, cu glonț pe țeavă și baioneta pusă. Sub comanda parucicului Pavel Zăganescu. El a ordonat o rută ocolitoare ca să le cadă turcilor în spate, pe la Dealul Spirii.

Acolo se petrecea o altă dramă. O altă coloană de turci a cerut predarea cazărmii de acolo, a Regimentului 2 de linie, infanterie. I-a răspuns boierul și patriotul, colonelul Radu Golescu, că un militar este mai mulțumit dacă moare cu arma în mână, decât să o predea. Surprins plăcut de curajul românilor, Fuad-efendi a poruncit trupelor să aștepte, să se rezolve incidentul pe cale diplomatică.

Peste această situație pică compania de pompieri, întărită cu câteva sute de civili bucureșteni, înarmați ca vai de lume, dar puși pe fapte mari. Fără multă vorbă noii veniți îi atacă pe turci, care răspund la foc. Din cazarmă începe să tragă Regimentul 2 de linie, infanterie și elemente din Regimentul 1 de linie, infanterie, cam la totalul de 750 de militari. În iureșul atacului la baionetă românii îi dovedesc pe turci și le capturează o bună parte din tunuri, pe care le folosesc contra otomanilor.

Dar celelate două coloane de turci, auzind bătălia, s-au îndreptat în fugă acolo și i-au alungat pe români. Bătălia a fost foarte sângeroasă și a durat de la patru ceasuri și jumătate până la șapte ceasuri de seară. După sursele turcești numărul militarilor și a civililor înarmați, români, a fost între 800 și 1.000. Au avut 48 de morți și cam o sută de răniți. Turcii au avut un efectiv de 6.645 de militari din care au pierdut 158 morți și 436 răniți.

Roata, compania de pompieri, cei care au rămas în viață, sub comanda singurului ofițer supraviețuitor, sublocotenetul Dincă Bălășeanu, s-a retras la Rîureni, la tabăra generalului Gh. Magheru, ca să continue lupta. Ulterior, Dincă Bălășeanu, cu un grup mic de pompieri, a trecut munții și a devenit centurion în armata revoluționară condusă de Avram Iancu.

Nu comentez, cu toate că aș avea multe de spus, vă las pe domniile voastre. Dacă aveți ceva de spus, știți unde!

Pompierii au luptat, unii au murit, dar nu au fost învinşi!

În acele timpuri cuvintele de patriotism, onoare militară, responsabilitate, jertfă pentru patrie nu erau cuvinte goale sau fără conţinut, chiar jignitoare, ca în prezent!

Oamenii aceia au murit, s-au sacrificat, au dat un exemplu, ca să facă o Românie modernă, liberă, să o ducă copiii şi urmaşii lor mai bine! Şi ce avem, astăzi? Hai să nu mai continui, că mă apucă iar durerea de cap şi nu mai am decât puţin Tylenol, pe care îl păstrez pentru cazuri mai grave.

Pompier. Cine dintre băieții din generația mea nu a dorit să se facă pompier? Pe la cinci ani eu eram hotărât: mă fac pompier! La decizia asta contribuise un incendiu ciudat îzbucnit la Polina, pe Mașina de Pâine spre Ștefan cel Mare, la câteva case de noi. M-au impresionat militarii, pompierii și mașinile acelea roșii, pe atunci erau rusești, Molotov. Apoi am văzut în vitrină, la un magazin de jucării, o mașină de pompieri, cu scară și o figurină cu furtun. Mi-am rezolvat toate frustrarile unei copilării modeste, adică mi-am cumpărat tot ceea ce dorisem atunci, mai puțin mașina de pompieri. Nu am mai găsit ceva similar, chinezăriile de pe piață sunt niște atentate la bunul gust.

Focul. Fire, walk with me! Focul mă fascina și mă fascinează în continuare. În copilărie mă uitam în focul aprins, iarna, în sobele-șemineu cu portițe de alamă. Erau două la număr, opere de artă. Visam cu ochii deschiși, focul mă inspira. Acum mă uit în sobele modeste, dar bine întocmite, din pustnicia mea. Nu chiar acum, este încă cald, dar vremea rece nu o să întârzie și curtea este plină de lemne. Și de căței!

Am avut privilegiul să aflu filozofia focului de la adoratorii lui, de la zoroastrieni. Mai mult, m-au primit într-un templu al focului și am văzut flacăra nemuritoare. Mă obsedează, mereu o văd, în supraimpresie. Nu pot să înlătur ideea, supărătoare, nebunească, că flacăra aceea este... vie!

Suntem încă aproape de cei 24 ani trecuți de la 911. Dacă vă spun un nume de actor, Steve Buscemi, probabil că nu știți imediat cine este. Uitați-vă aici: https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Buscemi. Steve a fost pompier. Nu mulți ani, vreo cinci. Pe mașina numărul 55 din Manhattan's Little Italy. A devenit apoi actor, unul foarte bun, ”actorul de o urâțenie frumoasă, care poate juca orice rol” spunea un critic britanic în ”The Guardian”.

Îmediat, după 911, Steve Busceni s-a întors la garajul lui, la ”frații” lui și a muncit alături de ei în schimburi de câte 12 ore pe zi, la operațiunile de salvare. Nu există nicio fotografie, Steve a spus că el este pompier, nu vrea reclamă. Pompierii din New-York, FDNY au pierdut atunci 343 de pompieri de la 75 de baze și pe șeful lor.

Nu este singura dată când Steve Busceni și-a amintit că este un ”frate”, un luptător cu dezastrul. După super-uraganul Sandy, din anul 2012, Steve a apărut în Breezy Point și a ajutat cu experiența lui de pompier municipal la operațiunile de salvare și înlăturare a urmărilor calamității. Ca urmare, în anul 2014, Steve Busceni a fost numit ”Honorary Battalion Chief of the FDNY”, lucru rar și de mirare, pompierii sunt o frăție foarte discretă și zgârcită cu onorurile.

Poate a contat faptul că în anul 2003 Steve a participat la demonstrațiile pompierilor și a luat cuvântul în sprijinul măririi salariilor și îmbunătățirii condițiilor de muncă. A fost arestat de poliție, împreună cu alți pompieri. ”Sunt obișnuit, din filme!” a declarat, cu mult umor, Steve Busceni. În anul 2014 Busceni joacă și scrie scenariul pentru un serial HBO, ”A Good Job: Stories of the FDNY” în care este vorba despre întâmplări reale ale pompierilor, inclusiv 911.

Cunoscutul comentator Jed Oelbaum, spunea, zilele trecute, despre Steve: ”Once a brother, always a brother! Just so we're clear… this guy is a Badass!!! Tip of the helmet, Brother Steve!”

Într-o societate în care fundul lui Kim Kardashian devine tezaur național, faptele umane și responsabile ale lui Steve Busceni par dintr-o altă lume.

Bine că mai există oameni ca el! Altfel chiar că am fi într-o planetă a maimuțelor. Umanitatea este un amestec de glorie și abjecție. Cred că pompierul Steve Busceni a adus momentul lui de glorie.

Acum mă pun pe documentare, Academia Sirius mi-a cerut un raport, în noaptea cea mai lungă, schimbarea datei, când toți astrologii Academiei sunt convocați, le vine rândul la raport când se schimbă ora pe fusul respectiv. Am un sfert de oră, asta înseamnă trei-patru pagini.

Apoi o să văd unul, sau două, seriale cu Columbo, am descoperit, cu plăcere, că printre multele filme și seriale primite din State se află și toate sezoanele cu Peter Falk, un actor care mi-a plăcut mult, dar plecat fiind în Orient, nu i-am văzut serialele la timpul respectiv. Pe la ora două noaptea o să vorbesc cu rudele din State și Canada, atunci ies ei de la serviciu și ajung acasă. Cam atât și în plus o să mă joc cu cățeii!

Trebuie să recuperez timpul pierdut, ce n-am făcut, ce n-am citit, ce filme n-am văzut, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Conjunctura te avantajează în acest weekend în folosirea iscusită a unor veşti sau informaţii. Analizează cu atenţie, unele nu te interesează, nu tot ce zboară se mănâncă, spune o vorbă! Sâmbătă este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău, duminică şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de toamnă, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios!

TAUR În weekend ai o eficacitate sporită în tot ceea ce faci, pentru că ai renunţat la îndoieli şi la tatonările inutile. Te afli într-un nou echilibru moral şi fizic. Cine nu riscă, nu câştigă! Weekendul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru şcoală, murături, zacuscă, gem şi magiun de prune. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Sâmbătă, dacă depinde de tine, amână tot ceea ce este important şi mai ales dacă este în legătură cu planurile tale de viitor. Duminică dă curs şi rezolvă problemele urgente, minore. Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac pregătiri pentru ei, sau pentru juniori, că a început şcoala! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în amintiri neplăcute.

RAC Afişezi un surâs dezarmant! Aşa îi îmblânzeşti pe cei care pot să-ţi facă reproşuri. Solo, sâmbătă seara, ai oportunităţi, în duo te înţelegi cu partenerul mult mai bine! Duminică calmă. Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele, sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

LEU Sâmbătă nu ai şanse foarte mari, nu te stresa, duminică este o nouă zi, în care poţi avea mai mult noroc. O parte dintre Lei pot avea un weekend obişnuit, fără probleme, statistic vorbind. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Duminică poate alergi prin parc, poate te duci la un prieten cu curte, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei.

FECIOARĂ În weekend persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Leii şi Săgetătorii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Un procent din zodie se pregăteşte, sau pregăteşte moştenitorii pentru şcoală, care ab început, deja. Care activitate, dacă nu ar fi aşa de scumpă, ţi-ar face mare plăcere. Lasă grija şi dă curs plăcerii !

BALANŢĂ Conjunctura îţi este favorabilă, în special în ceea ce priveşte noile idei, noile proiecte, noile căi de urmat. În weekend trebuie doar să îndrăzneşti, norocul ajută pe cei curajoşi! Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în străinătate şi nu mai intră pe reţea – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend!

SCORPION În ultimul timp întâmplările şi evenimentele s-au bulucit în viaţa ta şi tu ai ripostat automat, fără multă gândire. În weekend a venit timpul să-ţi faci un plan, să analizezi şi să decizi. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis, în distopia sanitară!

SĂGETĂTOR Sâmbătă şi duminică ai parte de multă înţelegere şi căldură sufletească din partea celor dragi. Treci printr-o perioadă mai dificilă şi solidaritatea lor e ca un balsam pentru sufletul tău. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit, sau rănită, că hienele abia aşteaptă, mai ales în weekend! Viaţa în oraş, jungla de beton, este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în acest weekend, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului, sau numai până în mall să cumperi o pereche de… ceva! Ce o să cumperi? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo...

CAPRICORN Cei din jurul tău, partenerul, au atitudini pe care nu le înţelegi. Totuşi, nu-i condamna şi treci mai departe. Nu ridica tu primul piatra! În weekend zvonurile te surprind şi te enervează. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău! Şi, nu mai mormăi tot timpul!

VĂRSĂTOR Ai unele probleme personale şi de familie şi simţi nevoia să le discuţi cu cineva în acest weekend. Îţi trebuie un sfat bun, o perspectivă obiectivă. Nu te grăbi şi poţi găsi confidentul. Nu exagera cu munca şi efortul, în general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

PEŞTI În weekend îţi dai seama că se cam abuzează de bunele tale intenţii! Pune lucrurile la punct repede, mai ales dacă este vorba despre cei din jurul tău, nu-i lăsa să se folosescă de tine! Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului, stelele iţi sunt favorabile, mai ales în domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei niciun risc major. Ia măsurile necesare, a început şcoala şi cursa pentru cele mai bune murături!