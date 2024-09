Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 -15 septembrie 2024. Priviți în sus!







14,15 septembrie

Pe 14 septembrie s-au născut Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, Alexander von Humboldt, Michael Haydn, Margaret Sanger, Dida Drăgan, Iosif Conta, Costache Conachi, Horia Bernea. Pe 15 septembrie s-au născut Agatha Christie, James Fenimore Cooper, Elie Carafoli, Fărămiţă Lambru, Virgil Gheorghiu, Ioan Lăcustă, Marian Popa.

Pe 14 septembrie, tradiţional, sărbătoare mare, post negru, Înălțarea Crucii, dar în “Kalendar” este Ziua Şarpelui. Iar pe 15 septembrie sunt Sfinţii: Iosif cel Nou de la Partoş, Nichita Românul şi Visarion din Larisa.

Această zi de septembrie, 14, în preajma echinocţiului de toamnă, simbolizeză momentul când pământul “se închide” la apropierea iernii, închizând spre protecţie toate insectele şi animalele târâtoare cu sânge rece. De Ziua Şarpelui nimănui nu-i este permis să omoare şerpi, sub pedeapsa morţii în următorul an de zile. (Olteanu, Speranția, Pamfile)

Se pare că este un obicei ce vine de multe mii de ani, poate de zeci de mii de ani. Pe când şarpele nu era “cel rău” ci model de înţelepciune şi de prudenţă. În tradiţia roxolanilor, popor antic insuficient studiat, dar care se pare că a avut o destul de mare influenţă în teritoriu actual la României, era un “tată-şarpe” un arhetip, un totem tribal. Şarpele era venerat în Dobrogea, iar statuia ce se găseşte la Muzeul Arheologic din Constanţa (dacă o mai fi acolo) este mărturie. Nu, nu este Glykon, este o confuzie generală, dar regretabilă. Basil (Vasile) Canarache, rudă cu noi prin alianță, împreună cu tatăl meu, pe atunci șeful muzeelor din România, știau exact despre ce și cum este vorba, i-am auzit vorbind, dar așa cum închid gura pentru multe, o s-o fac și pentru șarpele nostru. Pentru că așa trebuie!

Se pare că din alianţa uniunii de triburi ale şarpelui cu marele trib al lupului au rezultat geto-dacii, care aveau ca şi carte de vizită stegul lor: capul de lup cu corp de şarpe!

Se începe culesul viilor. Este ultima noapte în care se mai pot culege buruieni de leac. De acum încolo plantele îşi pierd puterea magică, aşteptând primăvara spre încărcare cu energie.

Ziua Şarpelui! O denumire care nu este întâmplătoare, care invocă şarpele primordial, cel din Paradis. Cel care a învăţat oamenii, doar doi pe atunci, ce este binele şi ce este răul. Cunoşterea, care poate fi bună, sau rea. Din punct de vedere omenesc. Aş fi tare curios dacă există o morală, o etică galactică, cosmică, un cod de bună purtare între milioanele, miliardele de planete. Mă tem să nu fie dreptul celui mai puternic, mai avansat tehnologic.

Cred că Ziua Şarpelui mai indică ceva. Ieşirea omului din înţepeneala minimală și aurită intelectuală din Paradis. Dăruirea omului cu responsabilitate şi discernământ. Părerea mea este că omul nu provine de pe Pământ, nu este rezultatul “evoluţiei”. Poate fi un sofism, dar așa cred eu, nu țin cursuri. Se tot găsesc osişoare, fosile şi toţi strigă în cor: încă un strămoş al omului! Da, încă o maimuţă, chiar o caricatură umană. Nici până în ziua de astăzi nu s-a aflat “missing link” maimuţa-om care face legătura dintre primate şi om. Nu s-a găsit, pentru că nu există, iar diferența dintre AND-ul omului și a marilor primate de astăzi spune clar: suntem diferiți, NU avem același strămoș, chiar dacă unii oameni sunt mai proști și mai violenți decât gorilele!

Una dintre tainele umanităţii este că toată matricea materialului genetic de pe Pământ, cu toate rasele, provine doar de la trei femei şi opt bărbaţi. Marii Zei! Un echipaj al unei nave spaţiale eşuate în această mahala galactică? O experienţă genetică, o formatare bio a unei planete promiţătoare? O civilizație anterioară? Bune întrebări!

Carl Sagan spunea că, faptul că omul, o fiinţă terestră, este în vârful lanţului trofic pe Pământ, este un paradox şi poate un nonsens. Pe o planetă acoperită în proporţie de peste 80% de apă, fiinţele raţionale ar fi trebuit să fie acvatice! Probabil, delfinii ar fi avut onoarea să fie ființele raționale. Dar, ceva s-a întâmplat!

Tradiţional, în ”Kalendar” pe 15 septembrie, poporul îl ţine, sau îl ţinea, pe Nichita cel nebun. Nichita „s-a născut şi a crescut în Dacia lui Traian, pe malul stâng al Dunării, pe vremea goţilor”. Un compatriot, deci, şi dacă o să aveţi răbdare o să vedeţi că a fost un bun proto-român, un fel de Păcală arhaic!

Nichita era călugăr şi facea tot felul de minuni, unele scamatorii, adică, unele spre hazul poporului. Văzând el din sihăstria lui că dracul face răutăţi din ce în ce mai mari oamenilor, l-a prins pe necurat şi i-a ţintuit părul cu un cui de o laiţă. De aceea se zice că „Nichita care ţine pe dracul de păr”. Nebunie mai mare nici că se putea că dracul şi-a rupt părul din cap și a fugit şi de durere a început să facă şi mai mari răutăţi oamenilor, până în ziua de azi!

Se ţine cu stricteţe altfel... Nichita cel nebun vă ia minţile, sigur, dacă mai aveți! Minţi care se pare că nu mai trebuie luate, că de mult nu mai sunt la unii posesori, dacă mă uit în ziare!

Citesc în ziarul pe care-l ”răsfoiesc” zilnic, ”Le Figaro”, că Agenția Spațială Europeană, ESA, a anunțat, cu multă mândrie, că pe cer sunt aproape două miliarde de stele. Pardon, scuzați, doar atâtea au fost catalogate folosind telescopul spațial european Gaia. La o conferință, astronomul Anthony Brown, membru al echipei Gaia, a anunțat că s-au cartografiat, cu o precizie remarcabilă, fără precedent, până în prezent, 1,87 miliarde de stele din Calea Lactee.

Bun, asta reprezintă cam 1% din stelele din Calea Lactee, galaxia noastră, estimate la 100-200 de miliarde. Tot de astronomi. De la lansarea sa, pe 19 decembrie 2013, telescopul spațial european Gaia cartografiază zilnic 50 de milioane de stele. Numere astronomice, într-adevăr. Astronomii care lucrează la proiect, din 25 de țări, pun la dispoziția cercetătorilor din toată lumea un catalog cu pozițiile precise și mișcarea față de Soare, pentru numai 3,5 milioane de stele.

Această numărătoare a stelelor înghite un buget, și el astronomic, estimat la mai mult de o sută de miliarde de €. Bună treabă să fii astronom! Nu în România, unde este vai de capul lor, au salarii mici, după buget, coane Fănică, ci în Occident, unde media salariilor lor este în jur de 5.750 €.

Există o dușmănie nefondată, de oameni vanitoși și prost informați, a astronomilor față de astrologi. Nu am înțeles niciodată de ce, iar bunul meu prieten Harald Alexandrescu, sau prietena mea Irina Predeanu nu m-au luminat, mai mult, m-au lăsat singur, au plecat să studieze stelele de aproape, în cer.

Dar, îmi amintesc de o confruntare televizată din anii 70’ dintre marele astronom și om de știință, evreul ateu Carl Sagan și respectabilul, doctul astrolog francez André Barbault. Sagan cam a intrat cu bocancii peste francez, din șarlatani și escroci nu-i scotea pe astrologi. Și, în prostia lui, avea dreptate, părea logic, luînd în considerare ceea ce era pe piața Occidentului, în revistele pentru femei și ce se întâmpla la televiziune. Barbault l-a lăsat să puncteze, într-un târziu a spus că el este de acord, dar nu este astrologie despre ce vorbește Carl Sagan. În definitiv, a urmat francezul, chiar și șarlatanii de la televiziune încriminați de astronom, își câștigă singuri existența, nu ca astronomii, niște paraziți, care primesc salarii de la stat. Și astronomii se ocupă cu Dumnezeu știe ce, nimic practic, nimic folositor publicului, se ocupă cu știința fundamentală, cu număratul stelelor! Carl Sagan s-a înecat cu paharul de apă și a schimbat vorba!

Iată, că, după aproape cincizeci de ani, astronomii se ocupă tot cu număratul stelelor, bine plătiți din buzunarele domniilor voastre, pentru că știți, sau nu, fiecare dintre domniile voastre plătește către Occident și UE, anual, fix 825 de €, sursa UE. Și vă bagă pumnul în gură – ei fac știință, noua religie fundamentalistă a secolului XXI!

Cu toate telescoapele lor spațiale, cu zecile de mii de astronomi și cu bugete de sute de miliarde de €, astronomii nu au fost în stare să depisteze niciun bolid major care a căzut pe Pământ în ultima sută de ani. Alarme false fac mereu, mereu vine, vine, vine câte un asteroid, mai ales când mai au nevoie de bani, dar niciodată asteroidul respectiv nu a trecut în așa fel ca să fie vizibil de observatorii ”civili”, cei zece-douăzeci de mii de astronomi amatori care au scule bune de observație. Între care mă număr și eu cu clarul și excepționalul refractor Gina, este aproape la fel de bun ca refractorul Harald, pe care îl regret mereu! Săptămâna trecută astronomii au tăcut mâlc, nu au ”văzut” un asteroid care s-a prăbușit în Oceanul Pacific.

Am insomnie de când mă știu. Acum trei ani, după un mare doliu, am încetat să mă mai lupt cu insomnia mea. În schimb, am decis să-mi investighez creierul nocturn, să explorez efectele curioase ale întunericului asupra minții mele. Mă simțeam de multă vreme ușor ”altfel” noaptea, dar acum mă întrebam dacă întunericul și insomnia ar putea avea daruri de oferit: în loc să mă îngrijorez, poate că aș putea folosi creierul meu subtil schimbat.

Nu sunt prima persoană care observă o schimbare în gânduri și emoții după întuneric. „De ce te simți atât de diferit noaptea?” întreabă Katherine Mansfield în nuvela ei „At the Bay” (1921). Mansfield însăși a devenit din ce în ce mai sensibilă după lăsarea întunericului, baricadându-se adesea în apartamentul ei împingând toate mobilierul la ușa din față. Și totuși, mai târziu în viață, nopțile de insomnie au devenit una dintre cele mai creative perioade ale ei, așa cum a spus jurnalului ei:

”Mi se întâmplă des acum că, când mă întind să dorm noaptea, în loc să devin somnoroasă, mă simt mai trează și... încep să trăiesc fie scene din viața reală, fie scene imaginare... sunt minunat de vii.”

Mansfield s-a referit la imaginația ei nocturnă drept „premiul de consolare” pentru insomnie.

Cam în același timp, Virginia Woolf se gândea la propriile sentimente de „iresponsabilitate” care au izbucnit atunci când luminile s-au stins. Și ea a recunoscut că noaptea ne-a făcut să „nu mai suntem chiar noi înșine”. După ce și-a terminat fiecare dintre cărțile sale, Woolf a fost afectată de insomnie - pe care a folosit-o pentru a-și complota următorul roman. „Mă inventez noaptea în pat”, a explicat ea despre cel mai inventiv roman al ei, Orlando (1928). Noaptea a fost, de asemenea, o perioadă de epifanie: după lupte îndelungate cu romanul ei The Years (1937), descoperirea dramatică a lui Woolf a venit „din cauza grăbirii bruște a două nopți de veghe”, când în sfârșit a reușit să „vadă sfârșitul”. Câțiva ani mai târziu, scriitoarea Dorothy Richardson a remarcat că, în jurul miezului nopții, „a devenit constantă și rece... era ea însăși, cel mai apropiat sine cel mai intim pe care îl cunoscuse”. În autobiografia sa ficțională, Pilgrimage (1915-38), alter-ego-ul lui Richardson, Miriam, își găsește cel mai autentic, radical și original sine în singurătatea nopților ei de veghe. Pentru Richardson, cititul și scrisul atunci când ar fi trebuit să doarmă au fost acte de rezistență, acte care se dezvăluiau ei înșiși, nedistrase de resturile luminii zilei. Să ne reamintim că Balzac scria numai noaptea în timp ce devora cantități uriașe de mâncăruri alese.

Am investit în somnifere: melatonină, pături calde, măști pentru ochi, suplimente care induc somnul, uleiuri, saltele, perne, cearșafuri, pastile, aplicații, șosete de pat. Am experimentat cu diverse rutine de igienă a somnului propuse de „experți”. Degeaba.

Cele mai recente statistici sugerează că unul din șase dintre noi nu poate să doarmă sau să rămână adormit, o cifră care este mai mare pentru femei. La ultimul sondaj, 8 % luau medicamente pentru somn și 11 % în mod regulat somnifere. În 2023, piața globală a produselor de somn a fost evaluată la 74,3 miliarde de dolari . Experții prevăd că va avea o valoare de 125 de miliarde de dolari până în 2031. Povești înspăimântătoare și uneori înșelătoare apar în mod regulat în mass-media care leagă somnul deficitar de obezitate, boli de inimă, demență și moarte prematură.

O perspectivă istorică ne oferă un oarecare ajutor aici. Privarea de somn nu este nimic nou: femeile au fost întotdeauna responsabile pentru alăptarea de noapte a mai multor copii, ajutorul către rude în vârstă și animale; zilele de spălare începeau adesea la 3 dimineața; saltelele erau pline de păduchi; nopțile de iarnă erau reci ca gheața. La fel ca noi, strămoșii noștri femei au suferit de multe dintre aceleași tulburări fiziologice legate acum de somnul deficitar, de la crampe menstruale și de sarcină până la fluctuațiile progesteronului și estrogenului din menopauză. La fel ca noi, au experimentat în mod obișnuit stresul și anxietățile cunoscute acum că perturbă somnul.

Scrisori și jurnale publicate și nepublicate arată că, de secole, multe femei au îmbrățișat nocturnul, găsind în el un timp de singurătate și creativitate. Criticul literar Greg Johnson în 1990 a remarcat că scriitoarele păreau să aibă un talent deosebit de a obține „profit creativ” din nopțile lor de insomnie. Are dreptate, și nu doar despre scriitori. Pe parcursul a opt luni de nopți de veghe, artista Louise Bourgeois și-a produs Desene cu insomnie (1994-95), o serie de 220 de schițe.

Desenele Insomnia au fost imediat preluate de colecția Daros din Elveția, obținând „profit creativ” instant pentru Bourgeois, care și-a atribuit, de asemenea, producția că a ușurat 50 de ani frustranți de răsturnări nocturne. Picturile „călătorii de noapte” ale lui Lee Krasner, realizate între 1959 și 1962 în urma a două mari necazuri, sunt acum printre cele mai valoroase și râvnite ale ei. Între timp, Sylvia Plath a scris Ariel (1965), cea mai strălucită și apreciată colecție de poezie a ei, „în zorile albastre, toată pentru mine, secret și liniștit”.

Ruth Bader Ginsburg și Margaret Thatcher au folosit orele de somn pentru a crește volumul producției lor (probabil îndrăznețe). Enheduanna a privit stelele și a produs poezia care a făcut-o cel mai vechi autor cunoscut al literaturii ei. Iar Vera Rubin a formulat teoria despre materia întunecată, spunând mai târziu despre aceste nopți trează și singură la telescop: „Nu a fost nimic la fel de interesant în viața mea decât să privesc stelele în fiecare noapte”.

În urmă cu câțiva ani, când am pierdut pe cei dragi, somnul meu slab s-a dezintegrat și mi-am pierdut orice poftă de luptă. Inspirat de eoni de Night Spinners, mi-am pus deoparte medicamentele deoparte și mi-am lăsat creierul îndurerat să se sprijine pe creație în nopțile întunecate. Când m-am trezit (care putea fi la orice oră între miezul nopții și 4 dimineața), m-am trezit și am scris, am tradus versuri, am privit stelele. Am dormit afară (noapte după noapte), am făcut plimbări lungi, am înotat în lumina Lunii și am vorbit cu stelele. Am urmărit și am cercetat licuricii și am ascultat greierii. Am urmărit bursuci și arici și am urmat chemarea bufnițelor și, în zori, a privighetoarelor. Am descoperit o lume nocturnă fascinantă.

Mintea mea nocturnă era diferită. De ce m-am simțit atât mai complex, cât și mai liniștit? De ce eram mai înclinat să mă comport cu mai mare nesăbuință? De ce imaginile, ideile, amintirile s-au ciocnit atât de des într-un colaj curios de culoare și noutate? Problemele de scriere pe care le-am întâlnit în timpul zilei au găsit soluții în timp ce mă plimbam prin casa întunecată, privind cerul nopții de la fiecare fereastră care trecea. În mijlocul nopților nedormite, mintea mea se simțea mai puțin logică, mai puțin metodică. Stăpânirea mea asupra evaluării și prioritizării este mai puțin asigurată. Dar, în schimb, criticul meu interior a tăcut. Ideile și gândurile șerpuiau, s-au contopit și s-au contopit. Mă simțeam bine, alert, eram un prădător, nu o pradă. Am refuzat să judec, dar dimineața, când mă uitam din nou la orice scrisesem noaptea, îmi plăcea adesea, foarte mult.

Din munca cronobiologilor, știm că corpurile noastre – sângele, respirația, oasele, saliva și mușchii scheletici – se schimbă noaptea. Celulele cancerului se divid mai repede. Mușchii slăbesc. Celulele noastre adipoase, rinichii și intestinele devin lente. Tensiunea arterială scade. Apetitul se estompează. Temperatura noastră scade. Multe dintre aceste schimbări par a fi legate nu de somn, ci de întuneric. Oamenii de știință încep să înțeleagă că creierul nostru este, de asemenea, alterat noaptea, mai ales pe măsură ce parcurg o serie de etape de somn. În timp ce cercetam Night Spinners, un studiu de pionierat numit „The Mind After Midnight” (2022) a apărut în căsuța mea de e-mail.

Conform autorilor săi (un grup de oameni de știință ai somnului eminenti din SUA), pe măsură ce hormonii cresc și scad, astfel creierul se schimbă. Cercetătorii au observat un risc mai mare de sinucidere, autovătămare și alte comportamente „riscătoare” în rândul persoanelor deprimate treaze noaptea. Nu erau siguri de ce s-a întâmplat acest lucru, dar au sugerat câteva explicații posibile. A fost o adaptare evolutivă menită să ne mențină vigilenți și pregătiți pentru acțiune într-un moment în care eram cândva, în istorie, cel mai expuși riscului de pradă?

A fost un rezultat al saturației sinaptice, prin care creierul se odihnește pregătit pentru o altă zi și, prin urmare, nu poate funcționa cu abilitatea și claritatea sa obișnuită? A fost din cauza hormonilor alterați – creșterea melatoninei, scăderea cortizolului, dopamină în zori? Sau a fost din cauza liniștirii unei rețele neuronale vitale responsabile de funcția executivă, de gestionarea gândurilor, acțiunilor și emoțiilor noastre – și cunoscută în mod colectiv sub numele de cortex prefrontal? Cortexul prefrontal (numit uneori centrul nostru de comandă și control și considerat a fi regiunea creierului cel mai evoluat) este foarte sensibil la somn și privarea de somn. Cercetătorii speculează că este nevoie de o pauză reparatoare noaptea - lăsându-ne puțin mai puțin raționali, mai puțin organizați și puțin mai la capriciul emoțiilor noastre.

Un cortex prefrontal în repaus ar putea explica, de asemenea, de ce studiile indică faptul că avem mai multe șanse să ne simțim înfuriați și cu frică noaptea. Sau de ce jucătorii reformați, băutorii și fumătorii au șanse mai mari să cedeze vechilor tentații. Sau de ce celebrul scriitor Jean Rhys – care scria frecvent noaptea și despre ea – a fost descris de biograful ei drept „un câine poștal” ziua și „un lup” noaptea. Lui Rhys îi plăcea să se trezească la un „lup” la 3 dimineața și „să fumeze o țigară după alta”, descriind această oră întunecată drept „cea mai bună parte a zilei”, când gândurile ei erau subtil modificate. Noaptea, se pare, filtrul dintre noi și lumea exterioară este fracțional mai subțire și mai fragil. Nu este că emoțiile noastre se schimbă, ci capacitatea noastră de a controla se schimbă. Experimentăm lumea mai visceral: maximele sunt mai mari și minimele sunt mai mici.

Schimbările hormonale nocturne ne pot afecta și mințile insomniace, colorându-ne emoțiile și percepțiile. De exemplu, oamenii de știință cred acum că dopamina poate fi atât un hormon al creativității, cât și conectată la ciclurile lumină/întuneric. Când antropologul Polly Wiessner a studiat oamenii din Kalahari Bush, ea a observat că modul în care oamenii comunicau se schimba după întuneric, devenind mai imaginativ, evocator și simbolic atunci când erau adunați în jurul unui foc noaptea.

Nu știm dacă vârful de seară speculat al receptorilor de dopamină a contribuit, dar Wiessner a observat modul în care această schimbare lingvistică a contribuit la o mai mare empatie și mai multă toleranță. Am observat și eu cum, treaz noaptea, m-am simțit adesea mai receptiv, plin de compasiune și mai deschis la minte. Lucrurile pe care aș fi putut să le fi dat deoparte sau pe care le-am considerat exagerat de ezoteric în timpul zilei au căpătat o nouă înfățișare și o nouă posibilitate.

Am îmbrățișat insomnia, am devenit conștient de efectele calmante ale scanării cerului nopții. În 2001, psihologul William Kelly a observat că mulți dintre studenții săi au găsit o mare plăcere în a privi stelele. Părea să producă o stare de spirit subtil alterată, iar Kelly a decis să investigheze. În următorul deceniu, el a condus o serie de experimente, descoperind că oamenii cărora le plăcea să privească în sus în întunericul înstelat, de asemenea, manifestau o curiozitate mai mare, erau mai deschiși către experiențe noi și mai înclinați să gândească fantastice. De asemenea, erau mai predispuși să se implice din toată inima cu orice le-a atras interesul, să se gândească la idei neobișnuite și posibilități fantastice, să caute senzații noi. Kelly a inventat termenul „noctcaelador”, un amestec al latinului nocturnus care înseamnă „noapte”, caelum care înseamnă „cer” și adorare care înseamnă „a adora”.

În 2016, împreună cu colegul său Don Daughtry, Kelly a efectuat un alt studiu . Avea bănuiala că observarea cerului pe timp de noapte ar putea fi, de asemenea, legată de gânduri mai laterale: sondajul său asupra a 233 de studenți sugera că avea dreptate. Privirea spre stelele a slăbit imaginația, se întrebă el, sau oamenii creativi erau mai predispuși să privească în sus noaptea? Kelly s-a întrebat, de asemenea, dacă ar putea exista o a treia variabilă care să influențeze relația dintre observarea stelelor și creativitate. Astăzi, oamenii de știință uimiți cred că privirea către cerul nopții induce un sentiment de uimire profundă, capabilă să scadă tensiunea arterială, să reducă inflamația și să crească nivelul de oxitocină. Acești oameni de știință ar putea spune că „a treia variabilă” a lui Kelly a fost un sentiment de uimire declanșat de observarea Cosmosului. Dar cred că Kelly a ajuns la ceva care depășește uimirea, că a dat peste Night Self – versiunea noastră înșine conectată pentru nocturnă.

Frica împiedică funcționarea creierului nostru de noapte, mai imaginativ și reflectiv, dar mai multe studii au legat deja creșterea cancerului de sân și de prostată cu lumina excesivă pe timp de noapte. Alte condiții sunt legate de iluminarea nocturnă strălucitoare - depresie, anxietate, psihoză, tulburare bipolară. Unii cercetători arată cu degetul către luminile LED bogate în albastru care acum au înlocuit în mare parte toate becurile incandescente anterioare (mai puțin bogate în albastru). Am decis că, dacă voi avea să beneficiez creativ de nopțile mele nedormite, cu sănătatea intactă, trebuia să-mi antrenez creierul înfricoșat de noapte printr-un proces constant de obișnuire. La plimbările nocturne din ce în ce mai lungi, am acordat o atenție deosebită simțurilor mele schimbătoare și simțului meu nocturn amplificat al sunetului și al mirosului. Studiile sugerează că până și bulbul nostru olfactiv este guvernat de ritmuri circadiene, devenind mai acut după întuneric.

Am ajuns să iubesc nopțile mele de veghe. Tot ce a rămas a fost să mă scap de teama de o moarte timpurie – așa cum era amenințată de titlurile nesfârșite. The Night Spinners mi-au reamintit că moartea prematură nu era inevitabilă: Louise Bourgeois, insomniacă pentru toată viața, a trăit fără demență până la vârsta de 98 de ani; Menajera de noapte a lui Proust, Céleste Albaret, a trăit până în 92; iar observatorul nedormit al stelelor Caroline Herschel avea 97 de ani când a murit în 1848. A ajutat și faptul că noi cercetări au pus sub semnul întrebării presupunerile vechi. După cum a afirmat un studiu longitudinal : „La femei, mortalitatea nu a fost asociată cu insomnie și durata scurtă a somnului”. Bărbații, totuși, ar putea avea nevoie să fie puțin mai circumspecți. Sunt necesare mai multe cercetări, dar studiile timpurii indică faptul că femeile ar putea fi mai rezistente metabolic la nopți scurte sau întrerupte.

Ca să fiu clar, ca orice persoană lipsită de somn, tânjeam după o noapte luxoasă de somn neîntrerupt. Dar, pe măsură ce am făcut cunoștință cu darurile întunericului, somnul mi-a revenit încet. Încă mai am niște răni de somn așchiat, dar nu le mai las să mă deranjeze. Am învățat că o plimbare de 20 de minute îmi repornește creierul obosit, precum și un pui de somn după amiază, că yoga raja este aproape la fel de odihnitoare ca somnul și că reflectarea când ar trebui să dorm ar putea fi benefică pentru creierul meu. Cel mai bine, am un caiet gras de versuri și poezii de noapte, genul de scrieri pe care eu nu le-aș accepta niciodată. Într-o zi, s-ar putea să le folosesc pentru propriul meu „profit creativ”.

Priviți în sus, ca să parafrazez un film de succes, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor 14,15 septembrie 2024

BERBEC Prea multe veşti negative, prea multă răutate, prea multe eşecuri, tragi tu concluzia informaţiilor din presă, asta sâmbătă! Nu te întrista, fiecare are ce merită şi cine seamănă vânt, culege furtună! Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că ziua de duminică este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la căldură, sau la răcelile de toamnă, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios!

TAUR Dimineaţa de sâmbătă e aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă, o veste bună, mai pe seară. Duminică poate şi un film bun. Weekend-ul 14-15 septembrie îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru şcoală, murături, zacuscă, gem şi magiun de prune. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Totul trece, nu spera şi nu ai teamă! Azi poţi ataca cu succes problemele domestice, urgente, de actualitate. E un prilej bun pentru cumpărături de toamnă. Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac cumpărături pentru ei sau pentu juniori, că a început şcoala! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică. Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

RAC În acest weekend ambianţa este plăcută şi relativ liniştită. Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

LEU Schimbări importante sunt în vedere. Pregăteşte-te de un viraj, de o nouă direcţie în viaţa ta sentimentală, sau în obiceiurile şi preferinţele tale de weekend! Nu pleca la drum lung! O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi prin parc, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei. Duminică seara intri puţin în viteză şi laşi lenea pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz de o rochita sau o camase impecabilă. Nu-ţi face griji inutil, viitorul pare că îţi este favorabil!

FECIOARĂ Primeşti o veste de la un fost coleg care acum lucrează în străinătate. Peste tot sunt probleme, realizezi cu resemnare! Dedică ziua de sâmbătă lucrurilor obişnuite şi mai ales nu cheltui mulţi bani! Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă. Activitate, duminică! Care activitate, dacă nu ar fi aşa de scumpă, ţi-ar face mare plăcere. Lasă grija şi dă curs plăcerii!

BALANŢĂ Sâmbătă eşti un pic prea insistent în a-ţi susţine opiniile şi cauza. Nu te grăbi, nu fii nerăbdător, toate se întâmplă la timpul lor. Nu există urgenţe absolute, decât la spitalul de urgenţă! Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate : banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de încălzit ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubita(ul) a plecat în străinătate şi nu mai intră pe reţea – iată o gamă largă de trăiri caracteristice dezechilibratelor Balanţe în acest weekend. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată perioada, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Sănătatea este bună, banii – constant! Dacă ar fi să ne luăm după stele ar fi mai bine să verifici încă odată dacă chiar vrei să pleci în călătorie în weekend.

SCORPION Odihnă şi distracţie în acest weekend, dar trebuie să faci şi puţin sport, sau masaj şi sauna. Trebuie să “încălzeşti maşinăria” în vederea săpămânei viitoare, care se anunţă densă. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul asta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul. Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis! Nu este foarte bine să pleci la munte, mare, ţară, pescuit, sau în călătorii de plăcere. Gandirea strategică şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult.

SĂGETĂTOR Sâmbătă ai o mare nevoie de tandreţe, de aprobare şi răsfăţ, iar această presiune sentimentală trebuie neapărat să găsescă înţelegerea partenerului sau partenerei. Duminică, zi de pregătiri. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Nu arăta că eşti rănit sau rănită, că hienele abia aşteaptă. Viaţa în oraş, jungla de beton, este o junglă mai necruţătoare decât necuprinsul Africii. Cam tot în perioada când Marte face ceva aspecte faste, adică în jurul datei de sâmbătă, 14 septembrie, în mod sincronic, o să te hotărăşti brusc să pleci la capătul Pământului, sau numai până în mall să cumperi o pereche de… ceva! Pantofi, pantaloni… Ce o să cumperi? Asta o să te întrebi mult timp de aici în colo...

CAPRICORN În acest weekend te simţi bine, pentru că pari a fi în relativă siguranţă, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi confortabil, nu schimba nimic! Pregăteşte-te să te expui în rochiţe meseriaşe şi în costume care te avantajează şi totul va fi bine. Nu-ţi mai face inimă rea de ce bogat este ticălosul ăla sau ce noroc a avut pampa aia. Au şi ei necazurile lor, dar cum sunt mai pragmatici decât tine nu arată aproape niciodată ca suferă. Decât dacă le serveşte la ceva. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor. Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, îţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

VĂRSĂTOR Se schimbă vremea, se schimbă şi părerile tale. În acest weekend vezi cu alţi ochi anturajul tău. Redu ritmul activităţii, fă un pact cu timpul şi ocupă-te de tine, de dorinţele tale! Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu trebuie să-l ratezi!

PEŞTI Efortul din ultimul timp şi oboseala cronică se fac simţite în acest weekend. Trebuie să faci o pauză, să te odihneşti, să te relaxezi şi, dacă este cazul, să te pregăteşti pentru săptămâna viitoare! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei de sâmbătă. Mai multe planete şi indicatori astrologici îţi sunt favorabili. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major. Ia măsurile necesare, începe cursa pentru cele mai bune murături, magiun, conserve, dulcețuri!