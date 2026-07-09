Horoscopul lui Dom Profesor, 10 iulie 2026

10 iulie

Pe 10 iulie s-au născut Jean Calvin, Marcel Proust, Carl Orff, Arthur Ashe, Virginia Wade, Arlo Guthrie, Florin Zăgănescu, Vasile Şeicaru.

Pe 10 iulie sunt în calendarul creștin-ortodox cei 45 de Mucenici din Nicopoleea Armeniei. Mare poveste! Dar milionul de armeni creștini asasinați de turcii musulmani, unde este în calendar, mă rog frumos? Nimic, nici în ”Kalendar”!

După cum spuneam ieri, iarăşi câteva zile de muncă, fără vreo semnificaţie specială, între solstiţiul de vară, ziua lui Zamolxe şi sfârşitul primei zodii după solstiţiu, ziua dibaciului Dabatopeios şi a cabirului Zatos sau Sotos, zeul fulgerelor şi al furtunilor care călătoreşte prin văzduh într-un car de foc tras de... doi lupi!

Centrul cabirilor era în insula Samothrake "insula Samos a tracilor”, loc de Mari Mistere, în antichitate pe locul doi după Eleusis. Este logic (logica aristotelică caracterizează europeanul) ca mai toţi zeii cabiri să dispună de un mijloc de locomoţie, care de foc, corăbii cu aripi, razele Soarelui, vânturile, furtunile, ca să se poată deplasa de la Templul principal de pe insulă, pe continent. Simplu... şi logic!

„Evenimentul zilei” din 10 iulie 1985 a fost scufundarea navei amiral Greenpeace, „Rainbow Warrior” de către serviciile secrete franceze, în portul Auckland. Două explozii puternice la ora locală 23:45 au scufundat nava în numai patru minute. Din nefericire fotograful portughez Fernando Pereira, de 33 de ani, aflat la bordul navei, a fost ucis. A urmat un îngrozitor scandal diplomatic şi nu numai.

Nava Greenpeace urma să ia parte la proteste împotriva experienţelor nucleare franceze din atolul Mururoa. Acest episod a fost la originea filmului „Godzilla” dar şi a unui nou concept, acela de „terorism de stat”.

În timp ce mai multe guverne studiază posibilitatea de a subvenționa jurnalismul în ideea de a garanta că media continuă să transmită informații de calitate, este interesant de analizat cazul Austriei, care a pus la punct un sistem de subvenții care funcționează deja de o jumătate de secol.

Analiza a fost făcută de Paul Murschetz care observă că intervenția puterilor publice pe piețele media sub forma unei susțineri financiare, nu este nouă pe ansamblul Europei, fiind tradițională chiar, în unele țări și fiind considerată drept un mijloc acceptabil pentru a garanta libertatea presei și pluralismul media.

În spațiul anglo-saxon, o reglementare minimală este, în general, preferată, iar guvernele sunt reticente în susținerea unei prese incapabile de a supraviețui fără o formă de ajutor financiar. În schimb, în Austria, Franța, Norvegia și Suedia s-a optat pentru politici publice mult mai intervenționiste în materie de presă, considerând că este singura modalitate prin care să poată fi păstrată pluralitatea și diversitatea opiniilor.

În Austria, țară mică, cu circa 8 milioane de locuitori, deci cu o piață media mică, presa de informație nu ar fi putut supraviețui fără susținere publică. Subvențiile au fost introduse pentru prima dată în Austria în 1975, de către guvernul social-democrat condus de Bruno Kreisky și au continuat de atunci fără oprire. Scopul de astăzi al subvențiilor a fost definit în legea din 2004 a subvenționării presei, aflată și acum în vigoare.

Astfel, subvențiile disponibile sunt împărțite în trei mari categorii: subvenții generale pentru distribuție; subvenții speciale pentru păstrarea varietății conținuturilor; promovare de calitate și subvenții adaptate la viitor. Anul trecut, 11 cotidiene și 37 de săptămânale au beneficiat de primul tip de subvenții, 4 cotidiene de al doilea tip și 58 de ziare de al treilea tip de subvenții.

Subvențiile publice generale sunt vărsate la toate cotidienele și săptămânalele din Austria, caz unic în Europa. În 2025, guvernul a susținut presa cu subvenții directe în valoare de 9,9 milioane de euro.

De la intrarea sa în vigoare, acest tip de subvenții a fost criticat pentru că ar perturba concurența loială pe piață, în favoarea marilor ziare, cum sunt tabloidele cu distribuție mare, de exemplu Kronenzeitung, Kleine Zeitung, Der Standard, Die Presse.

La rubrica promovarea calității, subvențiile îi ajută pe editori să formeze noi jurnaliști, să recruteze corespondenți străini și să furnizeze gratuit presa în școli. Analistul spune însă, că subvențiile, deși au ajutat presa să supraviețuiască, nu au adus o contribuție la ameliorarea normelor editoriale. Fapt evident și în timpul crizei pandemice de anul acesta.

Guvernul federal a promulgat o lege Covid19 care conține o măsură de susținere extraordinară pentru proprietarii presei de informații, atât pentru print, cât și pentru radiodifuzori. Sumele nu au fost însă repartizate egal, presa opoziției primind mai puțini bani. În concluzie, spune analistul, deși susținerea pe timpul crizei poate sprijini pe termen scurt presa aflată în dificultate, este clar că sistemul de subvenții austriac trebuie reformat în totalitate, deoarece ajutoarele de stat pentru media nu constituie o soluție miraculoasă nici pentru criză, nici pentru industria informației.

Am găsit un articol interesant în ”Nautilus”. Iată :

Copiii nu sunt echipați să facă față traumelor și adesea își asumă consecințele negative până la vârsta adultă. Conform unui nou studiu publicat în ”Journal of Social and Personal Relationships”, aceste experiențe dăunătoare se pot agrava, subminând capacitatea lor de a forma relații romantice sănătoase mai târziu în viață.

O echipă de oameni de știință specializați în familie de la Universitatea din Georgia a cerut membrilor a peste 200 de cupluri de sexe opuse să completeze chestionare despre experiențele adverse din tinerețea lor, inclusiv abuz, neglijare, divorț sau moartea părinților.

Aceștia au descoperit că cei care au experimentat mai multe traume în timpul copilăriei au fost mai predispuși să experimenteze singurătatea, depresia și anxietatea la vârsta adultă. Cercetătorii spun că aceste efecte negative s-au reflectat și în viața interpersonală a grupului participant la studiu, ducând la dificultăți sporite în menținerea relațiilor romantice. Mai exact, cei cu copilării mai dificile au avut dificultăți în a comunica, a arăta afecțiune și a gestiona conflictele cu partenerii lor.

„Adversitatea din copilărie creează un fel de uzură care trece adesea neobservată în viața de zi cu zi”, a declarat autoarea studiului, Analisa Arroyo, într-un comunicat. „În timp, acest stres cronic poate afecta nu numai propria noastră bunăstare, ci și sănătatea relațiilor noastre.”

Echipa a descoperit, de asemenea, dinamici de gen interesante. Femeile erau mai predispuse să sufere de probleme de sănătate mintală legate de experiențe adverse din copilărie, iar partenerii lor erau mai predispuși să evalueze calitatea relației mai scăzut (dar nu invers). Potrivit echipei, „Femeile se pot confrunta cu efecte psihologice și relaționale mai mari, care, la rândul lor, ar putea afecta atât propria relație, cât și calitatea partenerului.”

În plus, deoarece femeile sunt socializate de la o vârstă fragedă pentru a-și lega valoarea și identitatea de relații, femeile ale căror abilități au fost subminate de traumele din copilărie se confruntă în continuare cu povara menținerii parteneriatelor, ceea ce agravează problema.

Dar nu sunt toate vești proaste. Cercetătorii spun că antrenamentul abilităților sociale, terapia de cuplu și educația relațională de cuplu sunt metode puternice și ieftine pentru a le oferi persoanelor cu copilării dificile posibilitatea de a dezvolta abilități interpersonale mai puternice și relații mai sănătoase ca adulți.

„Cuplurile își pot consolida absolut relațiile prin învățarea și practicarea unor abilități relaționale sănătoase, mai ales atunci când ambii parteneri sunt dedicați dezvoltării”, a declarat Evin Richardson, co-autoarea studiului.

La rândul ei, acea relație mai sănătoasă poate deveni propriul instrument, oferind o bază solidă pentru vindecarea viitoare.

Cu mare regret am constatat săvârșirea din viață a cântăreței britanice Bonnie Tyler. Presa a pomenit câteva dintre melodiile ei de succes, uitând-o pe cea mai importantă, mai multe săptămâni pe locul întâi la Billboard și în clasamentele naționale, din Canada până în Australia. Iată:

Iar până mâine o să mai treacă o zi, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 iulie 2026

Astăzi eşti neatent, distrat, probabil din cauza oboselii. Nici ordinea priorităţilor cotidiene nu ai ales-o bine. Nu te ocupa cu hârtii importante, contracte, diplome, certificate, titluri! Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie. Şi necazurile îţi par mai mici, sau începi să te obişnuieşti cu ele. Tu ai, însa, tendinţa să vorbeşti mai mult, să cauţi soluţii la problemele şi incertitudinile tale.

TAUR

Ai nevoie de optimism şi de planuri simple. Astăzi încearcă să fii precis în exprimare şi să-ţi duci ideea până la capăt. Criticile pot să fie folositoare, ca nişte sfaturi, dacă nu te enervezi! Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. Nu te lăsa „descifrat” ci introdu tot timpul noi date în jocul social care se numeşte afacere, sau dragoste. Cine este previzibil este uşor de condus! Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Stelele favorizează cumpărăturile care le faci astăzi sau micile schimbări în ordinea lucrurilor.

Argumentele şi demonstraţiile tale de astăzi plac, sunt acceptate. O zi plăcută, cu aprobarea generală a anturajului. Îndrăzneala ta zodiacală este bine cotată şi interesele tale avansează! Exprimă direct şi hotărât ce ai de spus. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Poţi începe ceva nou, orice, sau poti finaliza proiecte mai vechi. Seară de cumpărături mici, de "vizite" prin magazine, poate în centru, nu uita măscuța chirurgicală, este la modă. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale, mai ales pe seară, la un suc cu prietenii!

RAC

Există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă. Pentru că astăzi ai un oarecare procent de noroc, trebuie să părăseşti "tranşeele" şi să acţionezi. În special amorul este bine aspectat, iar carisma personală atinge cote ridicate. Însă, astăzi, nu vorbi, însă, fără să-ţi faci înainte un plan. În orice caz, ai multă nevoie de relaxare şi odihnă ca să poţi continua cu succes. O seară mai tensionată, nu primi nicio "provocare", mai bine relaxează-te, odihneşte-te. Ai mare nevoie de somn!

Dimineaţa poţi pedala pe ideile generoase şi spiritul grandios zodiacal. Nu prea ai de ales, cam asta aşteaptă anturajul de la tine, o atitudine cunoscută, caracteristică, fără surprize. Treburile de rutină le faci bine şi temeinic. Nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute. Nu da bani cu împrumut, pentru că dacă îi dai astăzi sau chiar mâine dimineaţă, nu o să-i mai vezi niciodată înapoi! Nu lăsa pe mâine treburile de astăzi! Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in obiecte care nu îţi trebuie.

FECIOARĂ

Este ziua marilor compromisuri. Trebuie să determini, prin rectificări succesive, o problemă importantă pentru tine. Sunt mai multe situaţii complicate care cer atenţia ta urgentă. Nu amâna! Ca să prevalezi, zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. O zi cam nesuferită, densă şi obositoare. Evită enervarea şi lasă-i pe alţii să-şi rupă dantura. În astfel de ocazii lumea zice adevăruri plate considerate mai târziu fraze celebre de către posteritate.

Nu ai multe motive de satisfacţie. E cum te-ai aşteptat. Dar, astăzi, vineri, este o zi bună să ierţi, să uiţi trecutul, să faci pace şi să dai curs armoniei plăcută lui Venus, patroana ta zodiacală și a zilei săptămânii. În activitatea proprie întâlneşti oarecare opoziţie. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice. O configuraţie aparte te îmbie în această perioadă şi încă câteva zile după, să te identifici cu propriile proprietăţi şi bunuri şi să cheltuieşti mult.

Anturajul, prietenii, familia "te acoperă" şi îţi găsesc motivaţii şi scuze. Este o dovadă de dragoste şi înţelegere şi ia-o ca atare. Nu regreta nimic, nu sta, urmează-ţi neabătut calea! În această perioadă trebuie să te bazezi mai mult pe judecata ta rece decât pe trăiri, intuiţii şi sentimente. În general, continuă perseverent pe drumul actual, nu schimba direcţia şi intenţiile, măcar astăzi! Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă, fumatul este o plăcere sofisticată, nu un tic nervos. Totuşi, seara plăcută şi relaxantă.

SĂGETĂTOR

Iubirea ta cea mare a făcut o gafă, sau altceva asemănător. Este doar un fault de joc, nu exagera, fii civilizat! Ai nevoie de mai multă mişcare, de sport şi de aer curat, de spaţii largi! Mai ales nu da curs furiilor de moment, sau nu exagera importanţa şi repercusiunile unor informaţii din presă. Eşti în criză de timp fie că eşti la muncă, fie că eşti în vacanţă. Nu promite nimic, nu poţi să ajungi în două locuri în acelaşi timp. Se apropie nişte termene şi nu ai banii necesari. Vezi de pe acum de unde să faci rost, nu lăsa pe ultima zi!

Ideile tale par mai clare şi concrete, dar astăzi nu prea ştii cu ce să începi, de ce fir să tragi! În jurul tău sunt tensiuni şi se dezlănţuie orgolii. Stai liniştit şi vezi-ţi de treaba ta! Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Dă adevarata importanţă lucrurilor şi foloseşte propria scală de valori. Pe seară, un film bun pe net, o discuţie cu prietenii la un suc, o cină plăcută cu toată familia – ceva de genul acesta care să-ţi încălzească inima şi să justifice aspectele favorabile astrologice.

VĂRSĂTOR

Te simţi bine, echilibrat şi energia ta este molipsitoare. Pui la treabă pe toată lumea şi culmea este că ceilalţi o fac chiar cu plăcere. Dar, poţi să fii sigur, situaţia ţine numai astăzi! Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiuni, evident, mincinoase. O atitudine perevenitoare şi calmă, ca şi o posibilă schimbare inteligentă a modului de abordare poate aduce succesul. Totuşi, nu te avânta pe tărâmuri şi domenii necunoscute.

O zi bună în care eşti în mare formă fizică şi intelectuală. Păcat că nu ai vreun examen, sau un prag de trecut! Sau, ai? Succesul, reuşita, sunt aproape garantate. Norocul este astăzi de partea ta! O zi prietenoasă în care poţi să te relaxezi şi să laşi garda jos. O zi care poate fi şi profitabilă, mai ales prin veştile şi informaţiile pe care le primeşti. Ce mai, o zi ca asta ţi-aş vinde-o cu un preţ mare, dacă aş fi Stăpânul Timpului. Nu o risipi. Dar nici nu încerca marea cu degetul, talentul în viaţă este să nu ceri lucruri imposibile şi să nu treci strada pe roşu!