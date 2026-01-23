Hidroelectrica, probleme cu aplicația iHidro. Peste un milion de clienți afectați

Clienții Hidroelectrica întâmpină probleme cu aplicația iHidro. Furnizorul, care numără peste un milion de abonați, a transmis că echipele tehnice lucrează pentru remedierea situației, a transmis Hidroelectrica, într-o postare pe Facebook.

Tot mai mulți clienți ai Hidroelectrica au semnalat pe rețelele de socializare că aplicația mobilă iHidro nu funcționează. Furnizorul, unul dintre cei mai importanți din România, a precizat că dificultățile apar din cauza numărului mare de utilizatori.

Reprezentanții Hidroelectrica au transmis pe Facebook că echipele tehnice lucrează pentru remedierea situației. „Din cauza numărului foarte mare de utilizatori, pot exista temporar dificultăți în accesarea aplicației iHidro. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în mesaj.

Hidroelectrica a anunțat joi, 22 ianuarie, că a demarat procesul de emitere a facturilor aferente consumului lunii decembrie 2025. Furnizorul precizează că soldul vizibil în aplicația iHidro se va modifica pe măsură ce facturile sunt emise.

Chiar dacă factura nu a ajuns încă pe e-mail sau prin poștă, procesul de transmitere poate înregistra întârzieri. Hidroelectrica mulțumește clienților pentru răbdare și susținere, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial.

În perioada 1–20 ianuarie, Hidroelectrica a implementat un nou sistem informatic și a migrat bazele de date pentru a crește calitatea serviciilor. Compania anunță că noile sisteme vor permite gestionarea mai eficientă a relației cu clienții, facturare mai rapidă și funcționalități digitale îmbunătățite.

Din cauza acestor operațiuni, emiterea și corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor și alocarea plăților au fost afectate. Plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro, între 1–15 ianuarie, se vor reflecta în solduri începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienților.