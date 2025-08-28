Politica Guvernul crește salariile pentru bugetarii ce lucrează cu fonduri UE







Guvernul României a adoptat, joi, o Hotărâre prin care modifică criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare. Potrivit noilor prevederi, angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor beneficia de o creștere a salariului de 40%, față de 50%, cât era până acum.

Măsura vine în contextul aplicării Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care stabilește noi reguli pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Executivul a modificat Hotărârea Guvernului nr. 29/2018, care stabilea criteriile pe baza cărora se aplică majorarea salarială prevăzută la art. 17 alin. (1) – (2¹) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Conform noilor reguli:

Angajații care primesc calificativul „foarte bine” → majorare salarială de 40% (față de 50% anterior).

Angajații evaluați cu „bine” → majorare de 20% (față de 25% anterior).

Angajații care primesc „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” → nu vor beneficia de nicio creștere salarială.

Guvernul precizează că această măsură este necesară pentru alinierea criteriilor de salarizare la noul cadru fiscal-bugetar și pentru a menține echilibrul cheltuielilor din fonduri publice.

Decizia vine pe fondul unei presiuni bugetare crescute, în condițiile în care România încearcă să reducă deficitul bugetar și să mențină finanțările externe.

Personalul care gestionează fondurile comunitare joacă un rol esențial în implementarea proiectelor finanțate din bani europeni, însă Guvernul a considerat că majorările actuale sunt prea mari raportat la constrângerile fiscale din 2025.

Legea nr. 141/2025 stabilește un set mai strict de reguli privind acordarea sporurilor și bonusurilor, iar modificarea criteriilor pentru aceste categorii de angajați se înscrie în strategia generală de optimizare a cheltuielilor publice.

Prin reducerea procentelor, veniturile personalului evaluat cu „foarte bine” vor scădea față de nivelul inițial estimat pentru anul 2025. De exemplu, pentru un angajat cu un salariu de bază de 7.000 de lei, majorarea va fi acum de 2.800 de lei lunar, în loc de 3.500 de lei anterior.

În același timp, cei evaluați cu „bine” vor primi o creștere de 1.400 de lei, față de 1.750 de lei cât primeau înainte.

Pentru categoriile evaluate cu „satisfăcător” și „nesatisfăcător”, veniturile vor rămâne nemodificate, neexistând nicio formă de stimulare salarială.