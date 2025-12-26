Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate

Gmail, cel mai utilizat serviciu de e-mail din lume, deținut de Google, se pregătește să introducă o schimbare majoră, îndelung așteptată de utilizatori. Informația a fost semnalată într-o actualizare a centrului de asistență Google, disponibilă deocamdată doar în limba hindi, potrivit CNBC.

Google testează discret o funcţie care ar permite utilizatorilor să îşi modifice adresa de e-mail Gmail fără a pierde datele asociate contului, informaţia fiind semnalată într-o actualizare a centrului de asistenţă Google, disponibilă deocamdată doar în limba hindi, potrivit CNBC.

Conform aceleiaşi surse, titularii de conturi ar putea înlocui adresa existentă @gmail.com cu una nouă, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile aferente contului, această modificare fiind una solicitată de mult timp de utilizatori.

Instrucţiunile actualizate privind modificarea adreselor de e-mail apar în prezent doar în versiunea hindi a paginii de asistenţă Google, ceea ce sugerează că implementarea ar putea începe în India sau pe pieţele vorbitoare de hindi, în timp ce pagina în limba engleză menţionează în continuare că adresele @gmail.com nu pot fi, de regulă, modificate.

Conform noii politici, utilizatorii care îşi schimbă adresa vor păstra automat adresa iniţială ca alias, mesajele trimise la vechea adresă urmând să ajungă în inbox, iar aceasta va rămâne valabilă pentru autentificarea în servicii Google precum Drive, Maps şi YouTube.

Anterior, utilizatorii care doreau o nouă adresă Gmail trebuiau să creeze un cont complet nou şi să transfere manual datele, proces care putea perturba integrările cu aplicaţii terţe. Noile reguli prevăd că schimbarea adresei nu permite crearea unei alte adrese Gmail în următoarele 12 luni şi că noua adresă nu poate fi ştearsă.

Totodată, Gmail a lansat o secţiune specială, Purchases, unde sunt grupate automat e-mail-urile legate de comenzile online, afișând în frunte mesajele cu livrări iminente şi oferind butoane rapide pentru vizualizarea produselor sau a stadiului livrării. Modificările sunt disponibile atât în aplicaţiile mobile, cât şi în versiunea web.