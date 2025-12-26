Social

Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate

Comentează știrea
Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbateSursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Gmail, cel mai utilizat serviciu de e-mail din lume, deținut de Google, se pregătește să introducă o schimbare majoră, îndelung așteptată de utilizatori. Informația a fost semnalată într-o actualizare a centrului de asistență Google, disponibilă deocamdată doar în limba hindi, potrivit CNBC.

Posibilitatea schimbării adresei Gmail

Google testează discret o funcţie care ar permite utilizatorilor să îşi modifice adresa de e-mail Gmail fără a pierde datele asociate contului, informaţia fiind semnalată într-o actualizare a centrului de asistenţă Google, disponibilă deocamdată doar în limba hindi, potrivit CNBC.

Conform aceleiaşi surse, titularii de conturi ar putea înlocui adresa existentă @gmail.com cu una nouă, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile aferente contului, această modificare fiind una solicitată de mult timp de utilizatori.

Implementare treptată a noii funcţii Gmail

Instrucţiunile actualizate privind modificarea adreselor de e-mail apar în prezent doar în versiunea hindi a paginii de asistenţă Google, ceea ce sugerează că implementarea ar putea începe în India sau pe pieţele vorbitoare de hindi, în timp ce pagina în limba engleză menţionează în continuare că adresele @gmail.com nu pot fi, de regulă, modificate.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27-28 decembrie 2025. Kim Kardashian are găuri în creier
CTP despre Crăciun, rațiune, sarmale și divinitate! Anatomia unei postări care a declanșat o polemică aprinsă
CTP despre Crăciun, rațiune, sarmale și divinitate! Anatomia unei postări care a declanșat o polemică aprinsă
Gmail

Gmail. Sursă foto: Unsplash

Conform noii politici, utilizatorii care îşi schimbă adresa vor păstra automat adresa iniţială ca alias, mesajele trimise la vechea adresă urmând să ajungă în inbox, iar aceasta va rămâne valabilă pentru autentificarea în servicii Google precum Drive, Maps şi YouTube.

Facilităţi pentru gestionarea conturilor şi a comenzilor online

Anterior, utilizatorii care doreau o nouă adresă Gmail trebuiau să creeze un cont complet nou şi să transfere manual datele, proces care putea perturba integrările cu aplicaţii terţe. Noile reguli prevăd că schimbarea adresei nu permite crearea unei alte adrese Gmail în următoarele 12 luni şi că noua adresă nu poate fi ştearsă.

Totodată, Gmail a lansat o secţiune specială, Purchases, unde sunt grupate automat e-mail-urile legate de comenzile online, afișând în frunte mesajele cu livrări iminente şi oferind butoane rapide pentru vizualizarea produselor sau a stadiului livrării. Modificările sunt disponibile atât în aplicaţiile mobile, cât şi în versiunea web.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:43 - De ce întârzie producția de armament în România. Explicațiile ministrului Economiei
21:30 - Gmail, noi modificări pentru utilizatori. Datele personale vor putea fi schimbate
21:21 - Najib Razak, fost premier malaezian, condamnat la 15 ani în dosarul 1MDB
21:10 - Vica Blochina, amintiri din vremuri apuse: Mâncam pâine cu ceapă
20:59 - Satul în care Nicușor Dan și-a petrecut noaptea de Crăciun. Localnicii: Vizita ne-a emoționat și ne-a onorat
20:50 - Primele măsuri ale ministrului Economiei: Concursuri, sancțiuni și reformă în companiile de stat

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale