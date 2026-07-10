Ministerul Apărării Naționale (MApN) a prezentat vineri detalii despre GlobalEye, noul sistem aerian de avertizare și control ales de NATO pentru înlocuirea actualelor aeronave AWACS. Potrivit oficialilor, aeronava poate detecta simultan drone, avioane, nave și rachete aflate la sute de kilometri distanță și poate rămâne în aer mai bine de 12 ore. România se numără printre statele care participă la programul comun de achiziție.

Ministerul Apărării a explicat, într-un video, rolul aeronavei GlobalEye în noua arhitectură de supraveghere a Alianței.

„Cum poate NATO să detecteze o ameninţare cu mult înainte ca aceasta să ajungă în apropierea spaţiului aerian aliat? România a aderat la Programul iAFSC (Alliance Future Surveillance and Control), prin care NATO îşi dezvoltă viitoarea generaţie de sisteme de supraveghere şi avertizare timpurie. La prima vedere pare un avion de business, în realitate GlobalEye este unul dintre cele mai avansate sisteme de supraveghere aeriană din lume”, au transmis reprezentanții MApN.

Potrivit ministerului, misiunea principală a sistemului este identificarea rapidă a amenințărilor și transmiterea informațiilor către centrele de comandă și către forțele care pot interveni.

Ministerul Apărării arată că aeronava dispune de caracteristici care îi permit să monitorizeze o zonă foarte extinsă:

-altitudine de zbor de aproximativ 13.000 de metri; -autonomie de peste 12 ore; -rază de detectare de peste 650 de kilometri, pentru anumite tipuri de ținte și în anumite condiții.

Potrivit MApN, sistemul poate detecta și urmări simultan aeronave, drone, nave și rachete, oferind o imagine completă a situației din spațiul aerian și maritim.

Ministerul explică faptul că, spre deosebire de generațiile anterioare de aeronave de avertizare timpurie, GlobalEye utilizează o tehnologie diferită.

„Radarul nu se roteşte aşa cum se întâmplă la aeronavele din generaţia actuală, iar mii de module electronice direcţionează fasciculul radar, în fracţiuni de secundă, către zona în care apare o ameninţare”, precizează MApN.

Oficialii subliniază și avantajul autonomiei mari de zbor.

„GlobalEye poate rămâne în aer mai bine de 12 ore, asta înseamnă că poate supraveghea aceeaşi zonă aproape o jumătate de zi fără întrerupere. În apărare, timpul petrecut în aer înseamnă mai multe informaţii şi mai mult timp pentru luarea deciziilor”, au transmis reprezentanții ministerului.

În cadrul summitului NATO de la Ankara a fost anunțată achiziția comună a până la 10 aeronave Saab GlobalEye, care vor forma viitorul Sistem Aerian de Avertizare și Control al Alianței.

Programul Alliance Future Surveillance and Control (iAFSC) urmărește înlocuirea actualelor aeronave Boeing E-3A Sentry (AWACS) cu o arhitectură modernă care va integra platforme aeriene, senzori spațiali, sisteme terestre și capabilități fără pilot.

„Aliaţii fac un pas important prin achiziţionarea în comun a până la 10 aeronave Saab GlobalEye, care vor reprezenta viitoarea capabilitate de supraveghere şi control a NATO. Acesta va succeda Boeing E-3A, prezentând capabilităţi semnificativ îmbunătăţite pentru deceniile următoare – supraveghere simultană în domeniile aerian, maritim şi terestru de pe o singură platformă”, a transmis MApN.

Ministerul a precizat că alegerea GlobalEye s-a bazat pe capabilitățile sale, costurile de operare și posibilitatea livrării într-un termen scurt:

„GlobalEye este un sistem care şi-a demonstrat deja capacitatea de a detecta, urmări şi identifica ameninţări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice şi rachete de croazieră. Decizia de a selecta GlobalEye ca noul AWACS al NATO s-a bazat pe capabilitate, accesibilitate şi livrare în timp scurt”.

La program participă Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, România și Suedia.