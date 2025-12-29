Ghidul călătorului neatent. Greșeli mici care îți pot strica vacanța

Oamenii călătoresc din nou mai mult, iar numărul reclamațiilor legate de vacanțe este pe măsură. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) a raportat aproape 134.000 de solicitări de ajutor din partea turiștilor doar în 2024, multe legate de transport, cazare și pachete turistice. De foarte multe ori, problemele pornesc de la detalii aparent minore, trecute cu vederea înainte de plecare sau chiar în timpul călătoriei.

Una dintre cele mai răspândite surse de neplăceri este valabilitatea pașaportului. Multe destinații cer ca documentul să fie valabil încă trei sau chiar șase luni după data întoarcerii, iar turiștii află acest lucru abia la aeroport. State precum China, India, Thailanda, Indonezia sau Emiratele Arabe Unite cer, în general, cel puțin șase luni de valabilitate, în timp ce pentru majoritatea țărilor din UE este suficient ca pașaportul să fie valabil încă trei luni după plecarea din spațiul respectiv.

Astfel, este necesar să verifici valabilitatea din timp, nu în ultima săptămână, când o reînnoire urgentă poate fi dificilă sau costisitoare.

Deși mesajul apare constant în recomandările oficiale, mulți turiști pleacă încă fără asigurare. Potrivit Asociației britanice a agențiilor de turism ABTA, aproximativ un sfert dintre persoanele care au călătorit în străinătate în ultimul an au făcut-o fără o asigurare de călătorie.

Un raport al unei companii britanice de asigurări arată că peste jumătate dintre turiști cred că ar putea plăti din buzunar costurile medicale în străinătate, inclusiv cei cu afecțiuni preexistente, deși tratamentele în țări precum SUA pot ajunge la sume de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro. „O asigurare medicala este foarte importantă”, a mai spus Izabella Zekany, travel agent la Zepelin Tour.

În Uniunea Europeană, reglementările privind roamingul permit folosirea telefonului mobil în alte state membre la aceleași tarife ca acasă, sistem prelungit până în 2032. Totuși, există limite de utilizare, iar traficul de date poate fi plafonat sau taxat suplimentar după un anumit volum, în funcție de abonament.

Problemele apar frecvent atunci când călătoria include și țări din afara Spațiului Economic European, precum Elveția, Turcia sau state din nordul Africii. Trecerea graniței sau conectarea automată la un operator de pe un vas de croazieră pot genera costuri de date foarte mari într-un timp scurt. „Există pachete cu internet la bord”, a explicat Izabella Zekany, în cazul croazierelor.

Un alt tip de greșeală ține de neatenția la condițiile biletelor de avion. Diferențele aparent minore dintre un tarif „basic” și unul „standard” pot însemna, de fapt, lipsa bagajului de cală, a alegerii locului sau a flexibilității de modificare. Organizații precum Citizens Advice în Marea Britanie reamintesc că, deși companiile aeriene pot percepe suplimente pentru bagaje sau servicii adiționale, pasagerii au drepturi clare atunci când bagajele sunt pierdute, întârziate sau deteriorate.

În plus, reglementările europene privind drepturile pasagerilor aerieni (Regulamentul 261/2004) stabilesc compensații financiare și asistență în caz de anulări, refuz la îmbarcare sau întârzieri mari, în anumite condiții.

Greșeli frecvente care pot strica începutul sau finalul vacanței:

citirea superficială a regulilor de bagaj de mână (dimensiuni, greutate, obiecte interzise);

prezentarea târzie la poartă în aeroporturi aglomerate, deși compania a trimis notificări privind schimbarea terminalului sau a orei de îmbarcare;

rezervarea unor conexiuni foarte scurte, care nu țin cont de întârzieri obișnuite sau de timpul necesar pentru controlul de frontieră.

Prețul afișat inițial pentru cazare nu este întotdeauna suma finală. Așa-numita „taxă de oraș” sau „city tax” este aplicată în tot mai multe destinații europene ca taxă locală pe noapte, de obicei pe persoană, și se plătește direct la unitatea de cazare. În orașe foarte vizitate, precum Barcelona, Paris sau alte destinații, nivelul acestor taxe a crescut în 2024–2025, tocmai pentru a finanța infrastructura și pentru a gestiona aglomerația.

Autoritățile de reglementare din Marea Britanie și SUA au început să insiste ca toate aceste costuri obligatorii să fie afișate din start, iar Comisia pentru Concurență și Piețe (CMA) a cerut platformelor de rezervări să nu mai ascundă taxele locale sau de resort în etapele finale ale rezervării.

Greșeli aparent minore, dar cu impact asupra bugetului, sunt: