Gestul disperat al „vechii gărzi" de a salva URSS - puciul eșuat din 19 august 1991







Gestul disperat al „vechii gărzi” de a salva URSS. În timp ce se afla în concediu în Crimeea, Gorbaciov a trăit „puciul din august” 1991.

Ghenadi Yanaev a decis ca vicepreședinte al URSS (27 decembrie 1990-4 septembrie 1991) să revină la drumul conservator. Republicile unionale profitau de o „chichiță” și voiau să iasă din Uniune.

La București, în 1991, Ion Iliescu nu credea că URSS va cădea! Pe 5 aprilie 1991, România și URSS au semnat un tratat de bună vecinătate!

URSS s-a născut pe 30 decembrie 1922, ca urmare a negocierilor începute pe 21 decembrie 1922. Pe 25 decembrie 1991, URSS înceta să mai existe. Puciul din august 1991 a dus la accelerarea disoluției URSS.

Articolul 72 din Constituția URSS prevedea dreptul unui stat unional de a ieși din Uniune. Evident, după 1945, niciun stat nu a îndrăznit să comită un asemenea gest. Puciul din 19 augut 1991, considerat ultima încercare a liniei conservatoare reprezentate de Ghenadi Yanaev nu a reușit mare lucru. Rușii fluturau drapelele țariste, Boris Elțin s-a suit pe turela unui tanc, iar moscoviții au dat jos statuia lui Felix Djerzhinski, considerat părintele KGB.

Important era de menținut, spunea Strobe Talbott, un cunoscut analist politic american, că seniorul George H Bush, tatăl lui George W Bush știuse de crearea CSI cu mult timp înaintea lui Gorbaciov Și, evident de disoluția URSS. La Leningrad, un locotenent-colonel KGB, recent demobilizat și trecut în conducerea Universității din Leningrad, Vladimir Vladimirovici Putin plângea în pumni, Se simțea trădat, dat deoparte de istorie.

Mihail Gorbaciov, primul și ultimul Președinte al URSS era la Simferopol alături de soția Raisa, fiica, ginerele și nepoțica lor. Ca o marcă a destinului, puciul din 19 august 1991 l-a luat pe nepregătite. În reședință, nu funcționa niciun televizor. Gărzile sale de corp, cadre KGB și GRU, evident, aveau ordin să-l izoleze.

Totuși, Gorbaciov era destul de respectat și un membru al gărzii i-a confecționat rapid un fel de radio improvizat dintr-o stație veche de emisie recepție. Nepoțica lui „Gorby” a fost supărată că în acea zi nu a ieșit la plajă.

Gorbaciov interzisese băutura, încercase să privatizeze unele fabrici, se creaseră cooperativele cetățenești semi-private. Numai că, de la producător la beneficiar, marfa subvenționată creștea ca preț de mai multe ori. Producția nu se absorbea în vânzări. Deficitul bugetar al URSS depășise 25%.

Infuzia de un miliard dolari primită de Gorbaciov pentru deschiderea Zidului Berlinului în noiembrie 1989 a salvat situația temporat. Yanaev nu a avut însă succes în rândurile KGB și Armatei Roșii. În 1989, URSS capitulase de facto, retrăgându-se din Afghanistan după un deceniu de război dur contra mujaheddinilor afghani.

La 8 decembrie 1991, în pădurea Bialowieza (Belaveja), a fost semnat actul amplu contestat de Mihail Gorbaciov. Acolo, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul de disoluție a URSS care urma să se organizeze în Comunitatea Statelor Independente.

Atunci când s-au semnat acordurile de la Alma Ata din 21 decembrie 1991, patru state (statele baltice și Georgia)s-au opus semnării acordului de dizolvare pașnică a URSS. Azi, statele baltice sunt în UE și NATO, iar Georgia aspiră la acest statut de multă vreme.

La 25 decembrie 1991, Boris Elțin, triumfalist, îi dădea la semnat, lui Mihail Sergheevici Gorbaciov, în plină ședință a Sovietului Suprem, ultima din istorie, actele de deces ale URSS.