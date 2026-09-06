Geamurile mașinii se aburesc atunci când umezeala din aerul din habitaclu se condensează pe suprafața rece a sticlei, iar problema apare frecvent în zilele reci, ploioase sau cu umiditate ridicată, potrivit NHTSA.

Pentru a îndepărta rapid condensul, șoferii trebuie să direcționeze aerul către parbriz, să activeze aerul condiționat și să oprească recircularea aerului, dacă aceasta este pornită.

Fenomenul este important pentru siguranța rutieră: un parbriz sau geamuri laterale aburite reduc vizibilitatea și pot împiedica observarea la timp a obstacolelor.

Producătorii auto recomandă folosirea funcției de dezaburire înainte de plecare și menținerea geamurilor curate.

Aerul din habitaclu conține vapori de apă proveniți din respirația pasagerilor, haine ude, încălțăminte umedă sau covorașe pe care s-a acumulat apă. Când acest aer umed întâlnește un geam rece, vaporii se transformă în picături fine, formând pelicula de condens cunoscută drept „aburire”.

Situația se agravează când sunt mai mulți pasageri în mașină, când plouă sau când sistemul de ventilație funcționează pe recirculare pentru perioade lungi. În aceste condiții, umezeala rămâne în interior și se acumulează mai ușor pe suprafețele reci.

Cea mai eficientă soluție este folosirea funcției Defrost/Defog, dacă mașina este echipată cu aceasta. Setarea direcționează aerul către parbriz și, în funcție de model, poate activa automat aerul condiționat și aportul de aer exterior.

Pentru mașinile fără o funcție automată de dezaburire, pașii recomandați sunt:

Pornește aerul condiționat, inclusiv iarna. Acesta ajută la uscarea aerului din habitaclu.

Oprește recircularea și selectează aerul din exterior. Astfel, umezeala acumulată în interior este eliminată mai eficient.

Direcționează fluxul către parbriz și mărește viteza ventilatorului.

Setează temperatura pe cald, dacă geamul este rece și aburit. Aerul cald contribuie la evaporarea condensului.

După ce parbrizul s-a curățat, temperatura și viteza ventilatorului pot fi reduse la nivelul dorit, menținând însă o ventilație suficientă pentru a preveni reapariția condensului.

Pentru geamurile laterale din față, aerul trebuie orientat către acestea, iar recircularea trebuie oprită. Unele sisteme de climatizare distribuie automat aerul către parbriz și geamurile laterale atunci când este activată funcția de dezaburire.

Luneta se dezaburește, de regulă, prin apăsarea butonului dedicat pentru încălzirea geamului spate. Acesta activează rezistențele electrice integrate în sticlă, care încălzesc suprafața și ajută la îndepărtarea condensului.

Curățarea regulată a geamurilor pe interior reduce depunerile care pot favoriza formarea condensului. De asemenea, este util să îndepărtezi apa acumulată pe covorașe și să verifici dacă există umezeală persistentă în habitaclu.

Dacă geamurile se aburesc frecvent chiar și pe vreme uscată, iar umezeala nu dispare după folosirea ventilației, poate fi necesară verificarea sistemului de climatizare și a surselor de apă din interior.

În cazul unor modele, funcția automată de dezaburire monitorizează umiditatea și ajustează singură aerul condiționat, aportul de aer exterior și fluxul către parbriz.