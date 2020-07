Spre deosebire de edițiile precedente, anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, evenimentul va avea loc online. Conferința este organizată de Universitatea Dunărea de Jos Galați – Facultatea de Medicină și Farmacie – și Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna”, în parteneriat cu Academia Română și cu Institutul pentru Cercetarea Tulburărilor din Spectrul Autist.

„În România a existat mereu o reticență în ceea ce privește adresarea către medicul psihiatru. Încă de la începutul carierei mele am luptat pentru depășirea acestei bariere prin toate mijloacele pe care le-am avut la dispoziție. Progrese în domeniu se fac an de an, dar încă mai sunt multe de realizat. Tocmai de aceea, scopul acestei conferințe, ajunsă la a IV-a ediție, este acela de a veni în sprijinul programelor de sănătate mintală din România, ținând cont de cifrele alarmante privind creșterea incidenței tulburărilor psihice.

Mulți au încă tendința de a cataloga din start un pacient care merge la psihiatru ca fiind „nebun”. Acest lucru este cauzat de factori sociali și culturali care se întipăresc adânc în subconștientul societății de la vârste tinere. O altă problemă este și neîncrederea în relația medic-pacient, de multe ori pacientul având senzația că, dacă se adresează medicului psihiatru, este supus pericolului de a-i fi încălcat dreptul la confidențialitate. Odată depășite însă aceste bariere, lucrurile iau o turnură favorabilă în ceea ce privește evoluția ulterioară a pacientului, mai ales atunci când el realizează că toate informațiile personale sunt cu adevărat protejate.

Pentru depășirea acestor prejudecăți, consider că ar fi necesară derularea la nivel național a unei campanii de informare adecvată a pacienților. Există o satisfacție cu

totul deosebită atunci când reîntâlnești în cabinet pacienți care erau pe marginea prăpastiei și care acum sunt fericiți alături de familia lor”, spune Dr. Anamaria Ciubară, medic primar psihiatru, președintele Conferinței Europene de Psihiatri și Sănătate Mintală „Galatia 2020”.

Ca și la edițiile din anii anteriori, vor participa medici psihiatri din țară și străinătate, medici de familie, medici din alte specialități care ajung în contact cu problematica psihiatriei, farmaciști, psihologi, filosofi, sociologi, dar și specialiști din alte domenii de activitate. Pentru că psihiatria este o disciplină care interferează cu aproape toate specialitățile medicinei. Este o specialitate a medicinei care, alături de psihologie, explorează complexitatea fascinantă a minții umane atât în partea sa luminoasă, cât și în zona ei tenebroasă. Psihiatria este zona în care medicul și pacientul lucrează împreună pentru ca întrebările să-și primească răspunsurile, iar problemele să-și găsească soluțiile.

Un studiu făcut pe populația din România

„De-a lungul anilor, participarea unui număr atât de mare de specialiști a demonstrat că există preocupare și în alte domenii pentru sănătatea globală a persoanei și îmbunătățirea calității vieții. Această conferință oferă participanților informații utile despre progresul cercetării științifice în domeniul sănătății pe baza studiilor personale, cu specificul cultural al fiecărui popor, și nu doar a studierii literaturii de specialitate.

Vor fi abordate problematici stringente și mediatizate în funcție de incidența tulburărilor psihice din ultima perioadă, dar nu vom uita prevenția, atât de importantă și de uitată în societatea actuală. Vom prezenta primele rezultate ale unei cercetări în domeniul adicțiilor moderne, studiu efectuat pe populație românească și început în anul 2018”, spune Liliana Luca, Psiholog Drd., Psihoterapeut, la Institutul de Psihiatrie Socola Iași.

Simptomele negative în schizofrenie, FOMO- lumea virtuală între utilitate și dependență, Impactul fenomenologiei disociative în tulburările psihiatrice, Pacientul oncologic – abordare psihoterapeutică Jocul de noroc, o problemă de sănătate publică, Hipnoza în managementul durerii, Conceptul de somatizare în rândul adolescenților – dinamica afecțiunilor pedopsihiatrice, Actualități în psihiatrie, Percepția medicilor de familie asupra psihiatriei, Discernământul în tulburările de personalitate, Expertiza medico-legală psihiatrică în cauze penale , Agresiuni sexuale extra- și intra- familiale asupra copiilor, Evaluarea riscului carios la pacientul cu sindrom demențial, Problematica aparținătorilor și îngrijirile paliative sau Calitatea vieții pacientului cu psoriazis sunt doar câteva dintre temele care vor fi abordate la Conferința Europeană de psihiatrie și Sănătate Mintală „Galatia 2020”.

Toate informațiile legate deacest eveniment le veți găsi, în timp real, pe:

https://lapsihiatru.ro/

https://www.facebook.com/European-Conference-of-Psychiatry-and-Mental-Health-Galatia-2020-1883936228529215/

https://www.facebook.com/LaPsihiatru.ro/