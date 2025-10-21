Monden

Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina

Iasmina Halas. Sursa foto Instagram
După o perioadă lungă în care și-a ținut viața amoroasă departe de ochii publicului, Iasmina Halas a surprins pe toată lumea. La șase ani de la divorțul de fotbalistul Cristian Daminuță, blondina a spus din nou „Da”, alegând de această dată discreția în locul reflectoarelor.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” trăiește o poveste de dragoste intensă, dar preferă să o păstreze doar pentru ea. Deși postează adesea pe Instagram imagini alături de partenerul misterios, chipul lui rămâne ascuns — semn că Iasmina vrea să-și protejeze relația de curiozitatea publicului.

 

Sursele apropiate spun că noul ei soț este un bărbat înalt, brunet, cu o siluetă atletică și un zâmbet care cucerește instant. Cei doi s-ar fi căsătorit recent, într-o ceremonie restrânsă, departe de camerele de filmat.

Își ține departe relația de lumina reflectoarelor

Iasmina a confirmat vestea, mărturisind că momentul a fost unul special și plin de emoție. Blondina a spus că își dorește să își țină căsnicia departe de lumina reflectoarelor.

„A fost un moment superb. Am avut lângă noi toate persoanele apropiate, familia, ne-am bucurat sincer, în totalitate, de moment. Nu am stat pe rețelele de socializare, nu s-a postat nimic, ne dorim să ținem asta pentru noi.”

Fosta soție a lui Cristian Daminuță a declarat că lucrurile frumoase se țin ascunse. „Lumea strică lucrurile frumoase, iar cât se poate o ținem pentru noi”, a adăugat ea, explicând că vrea să-și protejeze relația de comentariile și curiozitatea celor din jur.

Potrivit apropiaților, norocosul care a reușit să o cucerească este Andrei Luca, un tânăr cunoscut în mediul online, pasionat de sport și de fitness. De altfel, el a participat și la un show TV de renume, fapt care îl face o prezență familiară pentru fanii reality-show-urilor din România.

Andrei nu se remarcă doar prin fizicul său lucrat și tatuajele care îi acoperă aproape întregul corp, ci și prin atitudinea calmă și încrezătoare, calități care au atras-o imediat pe Iasmina. Cei doi s-au apropiat rapid, iar relația lor a evoluat natural, până la pasul cel mare.

După nuntă, blondina a decis să poarte și numele soțului său, devenind oficial Iasmina Luca. Deși în trecut a fost în centrul atenției prin aparițiile sale televizate și relațiile intens comentate, blondina a ales acum un drum diferit — unul în care liniștea contează mai mult decât publicitatea.

„Când nu se mai poate, nu e problemă, nu ne deranjează să ne afișăm, că avem destule poze frumoase împreună”, a spus Iasmina.

