Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte

Andra Voloș a devenit cunoscută rapid după participarea la emisiunea Puterea Dragostei. La început, nimeni nu se aștepta că tânăra va ajunge să fie una dintre cele mai urmărite figuri din showbiz-ul românesc.

Înainte de faima de azi, Andra arăta complet diferit, iar pozele din adolescență arată clar cât de mult s-a schimbat. Intervențiile estetice au jucat un rol important: mărirea buzelor, retușuri, dar și o operație la nas, care i-a rezolvat și problemele medicale de polipi și deviație de sept.

„Mi-am dorit mereu un nas perfect. Sunt perfecționistă, iar acum mă simt mult mai bine. În sfârșit nu mai am probleme nici cu polipii, nici cu deviația de sept!”, a spus Andra.

Pe rețelele sociale, șatena a adunat deja peste 520.000 de urmăritori pe Instagram, iar fanii urmăresc fiecare schimbare a ei, fiecare postare, fiecare ieșire publică.

În trecut, Andra a avut o relație cu Bogdan Mocanu, colegul ei de la Puterea Dragostei. Legătura lor a fost intens urmărită, dar s-a terminat destul de repede. De atunci, fosta concurentă a rămas mai mult singură, cu excepția episodului cu un milionar însurat, care a încercat să intre peste ea acasă. Andra a povestit cum a amenințat bărbatul cu poliția și chiar cu soția lui, caracterizându-l ca fiind „penal și disperat”.

Cu timpul a ieșit la iveală că Andra are o slăbiciune pentru maneliști. După despărțirea de Bogdan Mocanu, ea a fost văzută în ipostaze tandre cu mai mulți maneliști. În prezent, influencerița formează un cuplu cu Lele. Cei doi s-au căsătorit și au devenit părinți, iar acum Andra se concentrează pe viața de familie, devenind ceea ce mulți numesc „femeie de casă”.

Postările ei sunt acum despre copil, cămin și momentele simple din viața cotidiană, departe de tensiunile și certurile de la începuturile carierei. Andra Voloș a trecut de la statutul de tânără dornică de faimă, la cea de mamă și soție. Cu toate acestea, internauții nu cred în schimbarea ei.