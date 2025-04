Economie Ford Puma Gen-E poate fi achiziționată prin Rabla Plus. Ce preț are și ce oferă







România intră pe harta europeană a producției auto electrice odată cu lansarea oficială a modelului Ford Puma Gen-E. Este primul vehicul complet electric fabricat în țară. Proiectul este realizat la uzina Ford Otosan din Craiova, un centru industrial strategic pentru constructorul american în Europa, care și-a asumat un rol cheie în tranziția către mobilitatea electrică.

Lansarea acestui model vine într-un moment în care piața auto din România se reconfigurează rapid, sub influența subvențiilor guvernamentale și a creșterii interesului pentru soluții de transport ecologic.

Cât costă modelul electric produs la Craiova

Prețul de bază pentru Ford Puma Gen-E este de 23.900 de euro, TVA inclus. Costul real poate fi considerabil mai mic datorită facilităților oferite prin Programul Rabla Plus. În cadrul acestuia, statul român oferă o primă de casare de 5.000 de euro. Se adaugă un ecobonus oferit de Ford de 5.100 de euro pentru acest model, ceea ce poate reduce costul final sub 14.000 de euro în anumite condiții.

În plus, automobilele electrice sunt scutite de la plata taxei de drum (rovinietă) și de impozitul auto în majoritatea localităților din România, ceea ce înseamnă beneficii pe termen lung pentru șoferi.

Specificații tehnice: autonomie, performanțe și încărcare

Modelul este echipat cu un motor electric de 168 de cai putere (125 kW). Are un cuplu de 290 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h are loc în doar 8 secunde, potrivit informațiilor oficiale. Mașina este alimentată de o baterie litiu-ion de înaltă tensiune. Are o capacitate netă estimată de 55 kWh.

Autonomia declarată variază în funcție de tipul de rulare:

Până la 376 km în regim mixt WLTP

Până la 523 km în regim urban, conform datelor oferite de Ford.

Încărcarea bateriei se poate face rapid – de la 10% la 80% în doar 23 de minute la o stație de 100 kW DC. Acasă, prin încărcare lentă (AC), procesul durează între 5 și 7 ore. Durata este în funcție de puterea sursei.

Design și dotări de top

Ford Puma Gen-E păstrează liniile fluide ale modelului clasic Puma, însă cu accente moderne care subliniază apartenența la segmentul electric. Interiorul este complet reconfigurat, cu un ecran digital de 12 inch pentru instrumentar și un display tactil central cu conectivitate Apple CarPlay și Android Auto wireless, dar și 5G nativ.

Scaunele sunt tapițate cu piele ecologică Sensico, iar sistemul de iluminare ambientală poate fi personalizat. În plus, clienții pot opta pentru pachete avansate de asistență la condus, o trapă panoramică, cârlig de remorcare detașabil și șase culori disponibile: Frozen White, Agate Black, Solar Silver, Digital Aqua Blue, Electric Yellow și Fantastic Red.

Capacitatea portbagajului este generoasă – 574 litri cu bancheta în poziție standard și până la 1.283 litri cu bancheta rabatată, ceea ce face din Puma Gen-E un model potrivit pentru familii și călătorii mai lungi.

Producție locală: o șansă pentru industria auto românească

Mașina este asamblată în totalitate la uzina Ford Otosan din Craiova. Bateriile sunt produse tot în România. Motorul electric provine dintr-o uzină Ford din Marea Britanie, dar integrarea locală a componentelor este considerabilă.

„Este un moment istoric pentru industria auto românească. Fabrica din Craiova devine un punct de referință pe harta globală a mobilității electrice”, a declarat un reprezentant al companiei, într-un comunicat publicat pe pagina oficială a Ford România.

De asemenea, Ford a anunțat că producția modelului Gen-E este doar începutul: „Cele trei modele electrice – Puma Gen-E, E-Transit Courier și E-Tourneo Courier – fabricate la Craiova vor fi livrate în toată Europa”, se arată într-un mesaj postat recent pe Facebook.

Poziționare în piață: concurență și perspective

Ford Puma Gen-E intră pe un segment competitiv. Se regăsesc modele precum Dacia Spring, Renault Zoe, Peugeot e-208, MG4 sau Volkswagen ID.3. Cu toate acestea, avantajul de a fi produs local, prețul competitiv după aplicarea subvențiilor și caracteristicile tehnice moderne îl transformă într-un rival serios pentru modelele de clasă B și C.

Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), în 2024 s-a înregistrat o creștere de 35% a înmatriculărilor de vehicule electrice față de anul precedent, iar analiștii estimează că trendul se va menține și în 2025, pe fondul expansiunii infrastructurii de încărcare și al sprijinului financiar din partea statului.

Perspective și livrări

Ford a anunțat că livrările către clienți vor începe în primăvara anului 2025. Comenzile pot fi deja înregistrate prin rețeaua de dealeri autorizați. Modelul este destinat atât pieței interne, cât și exportului. În special către țările din vestul Europei.

„Ne așteptăm ca Puma Gen-E să devină unul dintre cele mai bine vândute modele din portofoliul Ford în România în următorii doi ani”, a afirmat un dealer Ford din București.