Foametea din 1946-1947, „crimă împotriva umanității” - proiect PAS

Un grup de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au depus în Parlament un proiect de lege prin care foametea provocată de regimul sovietic în anii 1946-1947 pe teritoriul actualei Republici Moldova să fie recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității.

Proiectul prevede modificarea Codului Penal, astfel încât negarea, justificarea sau minimalizarea publică a acestei tragedii să fie pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

„Elementul de noutate constă în introducerea explicită a termenilor „a deportărilor sau a foametei” atât în denumirea marginală, cât și în corpul alin. (2) al art. 176 din Codul penal. Prin această completare punctuală, faptele de negare, contestare, aprobare sau justificare în public a acestor atrocități naționale devin pasibile de răspundere penală, fiind pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, se precizează în proiectul de lege.

Inițiatorii definesc negarea publică drept contestarea existenței foametei „contrar faptelor istorice documentate și recunoscute oficial de stat”.

Una dintre principalele cauze ale tragediei a fost politica de impozitare excesivă și cotele obligatorii de predare a produselor agricole, în condițiile unei economii devastate de război.

Deși recolta de cereale din 1946 era insuficientă, autoritățile au continuat colectările forțate, fără a lua măsuri de sprijin eficient pentru populație.

„Constrângerea fiscală și teroarea administrativă au provocat îmbolnăvirea în masă, distrofia alimentară și moartea a zeci de mii de oameni în RSS Moldovenească”, se arată în document.

Proiectul prevede obligații clare pentru autorități: cercetarea fenomenului, studierea foametei în instituțiile de învățământ și asigurarea accesului liber al cercetătorilor și cetățenilor la documentele de arhivă și actele de stare civilă din acea perioadă.

Dacă legea va fi adoptată în două lecturi, Guvernul va avea la dispoziție șase luni pentru a armoniza legislația secundară cu noile prevederi.

Inițiativa legislativă survine într-un context mai larg de reevaluare a crimelor regimului sovietic în Republica Moldova. Foametea din 1946-1947 reprezintă una dintre cele mai dramatice pagini ale istoriei recente a Basarabiei, cu consecințe demografice severe asupra populației locale. Recunoașterea sa oficială ca crimă împotriva umanității ar completa eforturile de condamnare a deportărilor staliniste și a altor represiuni din perioada sovietică.