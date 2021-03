Florin Cîţu invită PSD să dea soluţii în lupta cu pandemia: Specialiştii n-au culoare politică. În cadrul unei scurte conferinţe de presă, liderul Guvernului României a declarat:

„Aceste măsuri sunt unice în Europa, pentru că ele depind de gradul de incidenţă. Ştim că există în societate o oboseală după un an de pandemie, dar este nevoie de un efort în plus. Am luat aceste măsuri pentru a încetini răspândirea virului şi pentru a accelera campania de vaccinare.

Faţă de planul iniţial, dacă acest calendar de livrare a vaccinurilor va fi respectat, vom putea vorbi despre vaccinarea a 10.000.000 de cetăţeni în luna august în loc de luna septembrie, aşa cum fusese programat iniţial. Deci cu o lună mai devreme.

Florin Cîţu invită PSD să dea soluţii în lupta cu pandemia

Am văzut la cei de la PSD mesaje confuze. Pe de o parte, am văzut la ei în urmă cu doar câteva luni că eram prea relaxaţi, iar acum ne reproşează restricţiile. Sunt dispus să ascult şi specialiştii din PSD, pentru că lupta împotriva pandemiei nu are culoare politică. Specialiştii nu au culoare politică.

Sunt liberal. Oamenii pot să protesteze cât timp nu încalcă legislaţia în vigoare. Dreptul de a avea o opinie diferită în România e important. Pentru mine este foarte important să găsim cele mai bune soluţii pentru a-i ajuta pe români.

Îi înţeleg pe români că după un an au obosit. Toţi am obosit. Am făcut toate eforturile care depindeau de noi. Vom face toate eforturile şi voi sta la masă cu oricine pentru a-i ajuta pe români în această perioadă dificilă.”

Proteste împotriva restricțiilor, în mai multe orașe ale României. 1.000 de oameni s-au strâns în fața Guvernului. VIDEO

Românii sfidează restricțiile. Sute de persoane protestează la Constanța și Cluj: „Vrem să muncim”

Amenzi usturătoare pentru cei care încalcă restricțiile. Polițiștii și jandarmii sunt pe stradă

Protest spontan la Arad, împotriva noilor restricții