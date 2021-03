„Am mai avut discuţii cu colegii mei despre fostul preşedinte, Liviu Dragnea. Am un regret unde se află. Nu sunt un om care mă bucur de răul nimănui, indiferent dacă suntem prieteni sau adversari politici. Eu nu am duşmani. Nu am avut niciodată duşmani şi chiar şi politic, de aceea e posibil să nu cred în excese”, afirmă Marcel Ciolacu la Prima TV.

Ciolacu: Liderul partidului „nu trebuie să fie un topor”

„Preşedintele partidului nu trebuie să fie un topor, să dea cu barda în copaci. Eu cred că în această perioadă de opoziţie, conducerea PSD trebuie să fie nu o conducere de lătrăi, trebuie să fie o conducere eficientă. Aţi văzut noul sistem de abordare. Am venit la buget cu un buget alternativ, la PNRR venim cu un Program de Redresare şi Rezilienţă alternativ. Fiindcă va veni momentul în care o să le arătăm românilor, uitaţi ce am propus noi atunci, uitaţi ce au făcut ei şi unde s-a ajuns. Am venit cu moţiuni simple pe Vlad Voiculescu. Domnul Rafila a venit şi cu critici, dar a venit şi cu ce ar fi trebuit să facă în cele 50 de zile şi cu ce ar trebui să facă de acum încolo. Nu se poate după un an de zile să îţi aminteşti de bolnavii cronici”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Ce spune despre revenirea lui Liviu Dragnea în PSD

„Statutar, domnul Dragnea nu mai poate să fie membru de partid. Nici domnul Dragnea nu m-a sunat niciodată din închisoare să mă întrebe dacă îl primesc în PSD sau nu. E o temă falsă. Ce vă pot spune este că îmi pare rău că în acest moment domnul Dragnea este în închisoare”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă s-ar mai duce la o partidă de pescuit cu Liviu Dragnea, Ciolacu a răspuns: „Nu îmi cereţi, ca lider, să nu am o parte umană, fiindcă o am. Am fost la pescuit la Belina, o singură dată, împreună cu Sorin Grindeanu. Am înţeles că foarte mulţi politicieni au fost pe la Belina”.