Printre temele abordate se numără și situația pandemiei gestionată în mod greșit de actuala guvernare, potrivit relatărilor Vioricăi Dăncilă, precum și starea economică a țării. Fostul președinte al Partidului Social Democrat dezvăluie și când se va implica, din nou, activ, ca reprezentant al formațiunii politice în cauză.

Reporter: Doamna Dăncilă, ați fost un lider politic cu o vastă experiență, premier și președinte de partid. Am înțeles că ați rămas în continuare membru PSD. Sunt curioasă dacă liderii actuali ai formațiunii politice în cauză vă cer sfatul sau părerea în legătură cu anumite probleme politice sau dacă mai comunicați cu unii membri social-democrați. Este prezența dvs în PSD proscrisă?

Viorica Dăncilă: Sunt membru al Partidului Social Democrat din anul 1996, deci sunt 25 de ani în care am activat doar într-un singur partid. Sunt atașată de valorile social-democrate.

Nu, în situația actuală nimeni din conducerea Partidului Social Democrat nu(-mi cere sfatul – n.r.) și nici nu am discuții cu conducerea partidului PSD. De fapt, la scurt timp după ce mi-am dat demisia de onoare din funcția de președinte al PSD, nu numai că nu s-au continuat discuțiile, dar s-a încercat, iar în mare parte s-a reușit, o izolare a partidului în ceea ce mă privește.

Este o izolare doar din partea actualei conduceri pentru că țin legătura cu foarte mulți membri ai PSD din teritoriu, cu primari, cu colege din Organizația Femeilor Social Democrate. Dacă actuala conducere are impresia că m-a izolat de partid, se înșală, pentru că alta este părerea în teritoriu.

Reporter: Puteți nominaliza câțiva politicieni social-democrați cu care încă țineți legătura?

Viorica Dăncilă: Nu, nu aș vrea să dau nume de persoane. Sunt foarte multe, dar nu aș vrea să văd o răzbunare din partea actualei conduceri, pentru că știu că au fost situații în care li s-a reproșat faptul că poartă discuții cu mine, că ținem în continuare legătura. Prin urmare, nu aș vrea să creez probleme persoanelor care cred în mine și care mă sună și se consultă cu mine în diferite situații. Ar fi nedrept din partea mea – nu pentru mine, eu nu am nicio problemă în a-i nominaliza, dar întotdeauna am ținut la spiritul de echipă și corectitudine. Nu ar fi corect față de aceste persoane.

Reporter: Observ din CV-ul dvs că aveți o formare profesională bine pusă la punct, precum și diverse premii sau diplome obținute. Deși probabil este un subiect mai sensibil, aș vrea să vă întreb ce considerați că a stat în spatele imaginii de lider politic prost, fără carte, de care României îi este rușine? Cine este vinovat pentru această etichetă care vi s-a pus și, deopotrivă, care este motivul pentru care liderii actuali nu sunt la fel de atacați precum ați fost dvs?

Viorica Dăncilă: S-a luptat mult la acest lucru. Nu aveam schelete în dulap și trebuiau să găsească ceva. Nu aveam probleme legate de corupție, întotdeauna am fost un om corect, un om căruia nu i s-a putut aduce un reproș legat de conduita sa.

Într-adevăr, am terminat o facultate de cinci ani cu media 9, am făcut un masterat, am fost nouă ani europarlamentar și am condus delegația română în grupul socialiștilor și democraților europeni. Am fost vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, deci pot spune că CV-ul pe care îl am denotă faptul că sunt o persoană pregătită și un om care, acolo unde a activat, a adus un plus și nu un minus.

Priviți CV-urile actualilor lideri politici. Vedeți prestația, vedeți cunoștințele lor. Sunt lideri politici chiar din PSD care nu pot să ducă o frază de la cap la coadă. Nimeni nu este atent la modul lor de exprimare, la pregătire, la greșelile gramaticale, ceea ce denotă faptul că am fost o țintă a oamenilor din interiorul Partidului Social Democrat, dar și din alte părți. Pentru că atunci când nu ai nimic să îi reproșezi unei persoane, trebuie să găsești ceva.

Mă uit acum la lideri din toate partidele politice și văd modul în care se poziționează, modul în care interpretează unele decizii europene – total eronat. Voi da un exemplu chiar din propriul partid: liderul partidului spunea că partidul PNL ne-a scos din zona euro. Noi nu am fost niciodată în zona euro, dar nimeni nu a taxat această lipsă de cunoștințe sau dezacorduri sau exprimarea sau prestația, așa cum am zis anterior.

Deci este clar că trebuia să am ceva, că trebuia să mi se pună o etichetă, iar prin atacurile la persoană, multe legate nu numai de un dezacord gramatical, ci legate și de ținută, legate de modul în care mă pieptăn, legate de foarte multe alte lucruri care trebuiau să rămână în plan secund.

De fapt, s-a încercat să se ascundă lucrurile bune pe care le-am făcut în țară și pot spune că în acest moment mă pot uita în ochii românilor fără să-mi fie rușine de ce am făcut. Am luat numai măsuri bune, nu am luat niciodată măsuri împotriva oamenilor sau împotriva țării. Am încercat să aduc un plus, am cumpărat acțiuni ca să devenim majoritari la Damen în Mangalia. Nu am vândut nimic din ceea ce s-a putut vinde din România. Am luat măsuri bune, dar s-a încercat să se lipească această etichetă fiindcă mulți, chiar din propriul partid, nu au (apreciat – n.r.) munca mea și modul în care m-am raportat la oameni și la țară.

Cred că motivele din spate au fost motive personale, fiindcă mulți și-au dorit să ocupe efectiv un scaun. Nu aveau în vedere neapărat binele partidului. Mulți dintre ei au vrut să nu fie cazul să zică cineva că Viorica Dăncilă a acționat mai bine într-un anumit domeniu decât a făcut-o altul. Deci eu cred că au fost egoiști, s-au gândit mai mult la ei și mai puțin la vizibilitatea Partidului Social Democrat și la vizibilitatea României în fond, pentru că atunci când ești premierul României îi reprezinți pe toți românii.

Reporter: Sunt convinsă că sunteți în cunoștință de valul de lipsă de formare profesională din rândul politicienilor noi de la guvernarea României. Nu vorbim despre un caz singular, ci mai degrabă despre un obicei pe care unii politicieni îl îmbrățișează. Cum afectează acest lucru România și evoluția noastră ca stat, cu astfel de politicieni la putere?

Viorica Dăncilă: Văd ce apare în spațiul public, dar trebuie să recunosc că și noi am făcut astfel de greșeli și am promovat anumite persoane, care poate erau persoane respectabile, dar nu erau bune pentru posturile pe care le ocupau.

Văd acum, însă, că acest lucru este mult amplificat. Cred că aceste lucruri sunt văzute de toată lumea și fiecare poate aprecia, poate condamna modul în care se raportează aceste numiri la problemele pe care România le are în situația actuală.

Cred că pe mine personal nu prezența lor într-o anumită funcție mă deranjează, ci direcția în care duc țara, problemele pe care le fac românilor și faptul că prezența lor în aceste funcții nu numai că aduc un deficit de imagine, ci aduc lipsă de reacție (față de- n.r.) multe probleme pe care le au românii și care efectiv în loc să-i ducă într-un sens pozitiv, îi duc într-un sens negativ.

Românii au nevoie de răspunsuri la provocările pe care le au și văd numai numiri politice, bătălie politică, jigniri cât mai multe, ceea ce a făcut ca mulți românii să se îndepărteze de clasa politică și să nu mai aibă încredere în politicieni.

În curând, urmează și partea a doua a interviului cu Viorica Dăncilă