Avocata Flavia Teodosiu a declarat că Liviu Dragnea suferă de aceleași boli cu care a început pedeapsa si că este apt de muncă.

Ce a mai declarat avocata lui Dragnea

“Psihic este un om care e pur și simplu disperat de maniera de a-i obstrucționa drepturile. La mijlocul lunii mai ar avea dreptul să ceară eliberarea condiționată„, a mai spus avocata Flavia Teodosiu.

În mai 2019, șeful PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Declarațiile lui Codrin Ștefănescu

„Am promis cā vā țin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoțional, nici pshihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in fața sistemului! E iubit, așteptat de familie și prieteni, suntem alāturi de el!

m înțeles cā nu e scos la muncā, deși are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l privește! Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziție publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt lași și se fac cā uitā! Are nevoie de susținere și de o vorbā bunā!

Cei care vor sā-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandriei nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sā-i scrieți! Nu lāsați un patriot aflat la ananghie!”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.