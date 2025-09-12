Florian Coldea a fost din nou naș. I-a botezat copilul lui Bogdan Mărunțiș, petrecere de lux la Snagov. Video

Florian Coldea a fost din nou naș de botez pentru cuplul Bogdan și Adela Mărunțiș. Fostul director adjunct al SRI are legături de prietenie și afaceri cu Bogdan Mărunțiș și cu partenerul acestuia de business, Ovidiu Toma.

Cei doi sunt proprietarii firmei CryptoData. La începutul acestui an, sediile firmei au fost călcate de procurorii DNA pentru percheziții. De asemenea anchetatorii au vizat și locuinețele celor doi afaceriști.

Florian Coldea a fost naș de botez pentru cel de-al doilea copil al lui Bogdan Mărunțiș.

A fost vorba despre o petrecere restrânsă, organizată la un local de lux de pe malul lacului Snagov. Anul trecut, Bogdan Mărunțiș recunoștea la o televiziune că fostul șef al SRI i-a botezat și primul copil. Dar nu a dat detalii dacă cele două familii și-au petrecut concedii împreună.

Bogdan Mărunțiș este acționar la firma Cryptodata, alături de Ovidiu Toma. Acesta din urmă are legături de alianță cu Florian Coldea, fiindu-i fin. Cei doi au fost văzuți de mai multe ori la diverse întâlniri de afacei. Adela, soția lui Bogdan Mărunțiș a fost polițistă în direcția de combatere a criminalității organizate București.

Din această postură ar fi avut acces și la dosarul Marinei Pandarof, denumită și „blonda lui Florian Coldea”, conform Realitatea Plus.

Fostul premier Victor Ponta a postat pe Facebook un mesaj în care îi felicita pe cei doi oameni de afaceri pentru că sponsorizează Marele Premiu ade Motociclism al Austriei. La postarea respectivă, Ponta apare într-o poză, pe circuit, alături de Ovidiu Toma.