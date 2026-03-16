Fiul lui Pleșu a spus că se droga ca „să cugete și să filozofeze”. DIICOT a interceptat mesaje codate privind traficul

Fiul lui Andrei Pleșu, anchetat și reținut în urmă cu 7 ani pentru trafic și consum de droguri, urmează să bată drumurile la Iași fiindcă procurorii DIICOT au trimis la Tribunalul Iași dosarul penal. Mihai Alexandru Pleșu neagă traficul, dar a recunoscut că era consumator în anii 2018-2019.

Când a fost prima oară pus sub acuzare de DIICOT Iași, Mihai Pleșu a respins faptul că ar face trafic de droguri și și-a angajat una din cele mai bune avocate din Iași, Sandra Grădinaru, conferențiar la Facultatea de drept și doctor în drept. A scăpat cu un control judiciar și cu retrimiterea dosarului din nou la procurori.

Încă din 2018, procurorii DIICOT au urmărit modul în care gruparea din Iași se aproviziona de la București și distribuia droguri în contextul evenimentelor muzicale și al traficului stradal. Așa s-a ajuns la Mihai Pleșu.

Ancheta a început în 2018, când DIICOT era condus de procurorul Felix Bănilă. Investigațiile s-au finalizat cu reținerea lui Mihai Alexandru Pleșu în aprilie 2019. Avuseseră loc percheziții în județul Iași și în București, acasă la Pleșu, se făcuseră interceptări cu membrii rețelei.

Fiul lui Pleșu are acum 54 de ani

Prezentat la instanță, Mihai Pleșu a fost eliberat sub control judiciar. Avocata lui, bine pregătită, a convins instanța că procurorii DIICOT Iași nu au reușit să prezinte probe solide împotriva clientului său. A susținut că, după mai multe luni de supraveghere a grupului infracțional, agenții infiltrați nu au reușit să obțină vreo dovadă că Mihai Pleșu era furnizorul de cannabis sau de pastille pentru rețeaua din Iași.

Subiectul a explodat în presă, mai ales că era vorba de fiul lui Andrei Pleșu, care nu era un puști ci un om de 47 de ani, acuzat că era traficant de droguri și consumator de cannabis.

Acum, la 7 ani distanță, dosarul a fost totuși trimis din nou la Tribunalul Iași, care urmează să judece grupul din care face parte și Mihai Pleșu. Are 54 de ani, iar la momentul anului 2019 s-a declarat doar consumator, negând toate acuzațiile aduse de DIICOT Iași.

Mesajul codat prin care Mihai Pleșu livra drogurile clienților

Conform surselor din ancheta începută în 2018 de DIICOT Iași, Mihai Pleșu, identificat ca distribuitorul din București, ascundea drogurile în casă sau în mașină. Vânzarea se producea în urma unui mesaj codat între Pleșu și cumpărător. Clienții îl sunau la telefon și îi spuneau că vin la el pentru câteva minute. De exemplu, ziceau: Trec pe la tine pentru 15 sau 20 de minute. Asta ar fi însemnat că voiau să cumpere tot atâtea grame de cannabis.

Se pare că aceste informații ale agenților sub acoperire nu au convins instanța în anul 2019.

Pleșu a declarat că drogurile îl ajută „să cugete și să filozofeze”

Mihai Pleşu a negat acuzațiile de trafic de droguri, dar a recunoscut că este consumator. El le-a spus anchetatorilor și judecătorului că stupefiantele îl ajută "să cugete și să filozofeze”. Avocata lui a susținut că acesta le-ar folosi și pentru probleme medicale.

"Nu s-a putut spune cu precizie, cu certitudine în aceste acte dacă clientul meu domnul Pleșu Mihai este furnizor, dacă este cumpărător sau dacă este consumator. Se susține că ar fi făcut profit, dar nu se știe dacă sub formă de bani sau sub formă de produs reținut pentru consumul propriu", a spus avocata lui Pleșu, Sandra Grădinaru, după eliberarea clientului.

Avocata Grădinaru a mai spus că nu există nicio legătură între Mihai Pleșu şi femeia care vindea droguri în cluburile din Iaşi cu 60 de lei gramul.

Dacă în procesul din 2026 se va dovedi că Mihai Pleșu e doar consumator, pedeapsa poate fi până în 3 ani. Dacă însă va fi găsit vinovat și de trafic de droguri, condamnarea poate ajunge până la 12 ani.

La 47 de ani, fiul lui Andrei Pleșu era foarte bolnav

Avocata Sandra Grădinaru a precizat, în urmă cu 7 ani, că Mihai Pleşu este bolnav, fiind cardiac.

„Problemele medicale care existau de cinci ani şi mă refer la două infarcturi miocardice şi hipertensiune arterială, stenoză şi stent pe arteră, el nu a fost lăsat să se întindă, nu a avut posibilitatea nici să se întindă şi nici să mănânce absolut nimic. La ora 8,00, i s-a luat sânge în condiţiile în care nici nu a fost consultat de un specialist cardiolog", a afirmat apărătoarea lui Mihai Pleşu.

Mihai Pleșu, acuzat de fosta soție că și-a părăsit copilul

Până în 2019, când a fost reținut de DIICOT, Mihai Pleșu fusese căsătorit de 4 ori. De două ori cu aceeași femeie. Cu ultima soție avea un băiețel în vârstă de un an. L-a invocat într-o declarație de presă, imediat după ce a ieșit din arest: „Sunt nevinovat și vreau să-mi văd copilul!”.

Cancan a aflat și a făcut publică informația chiar în 2019: Mihai Pleșu își părăsise și familia și locuia la o concubină. Sandra-Iuliana Ghițescu, fosta lui soție, i-a deschis un proces la Tribunalul București.

Femeia îl acuza că și-a abandonat fiul, copilul pe care-l invoca la momentul reținerii de către procurori. În instanță, femeia îi solicita o sumă de bani.

“Copilul nu este vizitat de tată, tatăl nu este interesat de evoluția copilului, de starea de sănătate a minorului, nu sună de ziua de naștere și reclamanta este obligată să apeleze la un executor judecătoresc pentru a obține o sumă modică necesară creșterii și educării copilului.

Minorul urmează să meargă la grădiniță și va fi imposibil să fie luate decizii privind creșterea și educarea copilului. Nu există interes ca tatăl să fie decăzut din drepturile părintești, iar singurul interes este cel al minorului, respectiv dreptul minorului să fie protejat și, în calitate de părinte responsabil, acesta să poată lua cele mai bune decizii pentru copil”, a declarat avocatul Sandrei Ghițescu.

În replică, Mihai Pleșu a susținut că fosta soție are probleme psihice.