Finanțare de peste 300 de milioane de euro obținută de Ministerul Transporturilor

Finanțare de peste 300 de milioane de euro obținută de Ministerul TransporturilorCiprian Șerban. Sursa foto: Facebook/Ciprian Șerban
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, vineri, că instituția pe care o conduce a obținut o finanțare de 317 milioane de euro în prima sesiune din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 de milioane de euro. „Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea şi decarbonizarea sistemului de transport din România”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ciprian Șerban: Ministerul Transporturilor a obținut finanțare de 317 milioane de euro

Ministrul a afirmat că proiectele reprezintă un nou pas important în modernizarea și decarbonizarea sistemului de transport din țară și că vizează investiții strategice atât în transportul feroviar, cât și în mobilitatea rutieră cu emisii zero.

„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a obţinut finanţare în valoare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranşă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro. Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea şi decarbonizarea sistemului de transport din România şi vizează investiţii strategice atât în transportul feroviar, cât şi în mobilitatea rutieră cu emisii zero”, a explicat acesta.

Finanțarea va susține investiții în transportul feroviar din România

Ciprian Șerban a declarat că finanțarea obținută va permite achiziția a 16 locomotive electrice moderne, care vor crește eficiența energetică și capacitatea transportului feroviar, precum și cumpărarea a 20 de rame electrice interregionale destinate îmbunătățirii conectivității între marile orașe ale României și creșterii calității serviciilor pentru pasageri.

Unde te poate ajuta ChatGPT și unde este mai bine să nu te bazezi pe AI
Autoritățile japoneze au deschis o anchetă după ce un cilindru înalt cât un bloc cu patru etaje a ieșit din pământ 
Șine de tren. Sursa foto: Freepik

De asemenea, finanțarea va permite implementarea schemei e-Drive pentru accelerarea tranziției către vehicule rutiere cu emisii zero și modernizarea flotei strategice a instituțiilor publice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

„Un element esenţial al acestei finanţări este faptul că, pentru prima dată, România a reuşit să obţină finanţarea integrală a materialului rulant, prin obţinerea TVA-ului aferent, ceea ce permite accelerarea implementării acestor investiţii fără presiune suplimentară asupra bugetului de stat”, a adăugat acesta.

Ciprian Șerban: Proiectele contribuie la modernizarea transportului

Ministrul a declarat că aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul.

„Continuăm să valorificăm instrumentele financiare europene pentru a accelera investițiile strategice și pentru a oferi un transport mai bun, mai rapid și mai curat pentru cetățeni”, a mai scris acesta.

23:57 - Unde te poate ajuta ChatGPT și unde este mai bine să nu te bazezi pe AI
23:52 - Autoritățile japoneze au deschis o anchetă după ce un cilindru înalt cât un bloc cu patru etaje a ieșit din pământ 
23:45 - Istoria poate fi rescrisă după ultima descoperire făcută în Brazilia. Cum arăta lumea pe vremea dinozaurilor
23:33 - Care sunt cele mai bune metode de a te lăsa de fumat
23:30 - Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
23:27 - Lionel Messi și Erling Haaland, colegi de echipă la Barcelona. Planuri ambițioase pentru Victor Font

Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
România, prinsă între marile jocuri de putere. Ce tactică trebuie să adopte țara noastră
