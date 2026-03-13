Finanțare de peste 300 de milioane de euro obținută de Ministerul Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, vineri, că instituția pe care o conduce a obținut o finanțare de 317 milioane de euro în prima sesiune din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranșă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 de milioane de euro. „Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea şi decarbonizarea sistemului de transport din România”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a obţinut finanţare în valoare de 317 milioane de euro în cadrul primei sesiuni din 2026 a Fondului pentru Modernizare, iar prima tranşă aprobată pentru implementarea proiectelor este de 150 milioane de euro. Aceste proiecte reprezintă un nou pas important în modernizarea şi decarbonizarea sistemului de transport din România şi vizează investiţii strategice atât în transportul feroviar, cât şi în mobilitatea rutieră cu emisii zero”, a explicat acesta.

Ciprian Șerban a declarat că finanțarea obținută va permite achiziția a 16 locomotive electrice moderne, care vor crește eficiența energetică și capacitatea transportului feroviar, precum și cumpărarea a 20 de rame electrice interregionale destinate îmbunătățirii conectivității între marile orașe ale României și creșterii calității serviciilor pentru pasageri.

De asemenea, finanțarea va permite implementarea schemei e-Drive pentru accelerarea tranziției către vehicule rutiere cu emisii zero și modernizarea flotei strategice a instituțiilor publice, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare.

„Un element esenţial al acestei finanţări este faptul că, pentru prima dată, România a reuşit să obţină finanţarea integrală a materialului rulant, prin obţinerea TVA-ului aferent, ceea ce permite accelerarea implementării acestor investiţii fără presiune suplimentară asupra bugetului de stat”, a adăugat acesta.

Ministrul a declarat că aceste proiecte contribuie direct la obiectivele europene de reducere a emisiilor și la transformarea sistemului de transport din România într-unul mai modern, mai eficient energetic și mai prietenos cu mediul.

„Continuăm să valorificăm instrumentele financiare europene pentru a accelera investițiile strategice și pentru a oferi un transport mai bun, mai rapid și mai curat pentru cetățeni”, a mai scris acesta.