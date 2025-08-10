Monden

Finala Insula Iubirii 2025: Data surpriză anunțată pentru marele eveniment

Finala Insula Iubirii 2025: Data surpriză anunțată pentru marele evenimentInsula Iubirii. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Telespectatorii „Insula Iubirii” 2025 sunt nerăbdători să descopere ce se întâmplă cu cuplurile din cel mai nou sezon al show-ului, care aduce o mulțime de surprize. Sezonul 9, filmat în decorul exotic din Thailanda, pune la încercare relațiile unor participanți cu povești diferite, iar emoțiile sunt la cote maxime.

Când va fi finala de la Insula Iubirii

În această ediție, concurenții și ispitele trăiesc o experiență intensă, în care atracțiile și tensiunile cresc pe măsură ce serialul avansează. Fanii urmăresc cu mare interes fiecare moment, curioși să afle cine va reuși să treacă peste tentații și cine va ceda presiunilor.

Insula Iubirii

Insula Iubirii. Sursa foto Captură video

Sezonul 9 este structurat pe un total de 21 de episoade, difuzate săptămânal în zilele de luni, marți și miercuri. Finala este programată pentru începutul lunii septembrie, mai exact pe 3 septembrie, când telespectatorii vor afla care cupluri vor reuși să rămână împreună și cine va părăsi competiția.

Va fi înlocuită cu Asia Express

După încheierea sezonului „Insula Iubirii”, în grila de programe va debuta noul sezon „Asia Express – Drumul Eroilor”, care va începe pe 7 septembrie. Emisiunea va fi difuzată în patru seri consecutive, începând cu duminica, continuând cu luni, marți și miercuri, oferind telespectatorilor noi aventuri și provocări.

Bonfire Insula Iubirii

Bonfire Insula Iubirii/ Sursa foto Captură video

Concurentele care pică în ispită

Pe lângă atmosfera plină de tensiune, în actualul sezon „Insula Iubirii” se anunță și primele ispite care vor provoca reacții neașteptate. Ella va ceda tentației în fața lui Teo, iar Bianca va fi atrasă irezistibil de Matthia.

De asemenea, Maria își va îndrepta atenția spre o altă ispită, care promite să aducă noi conflicte și răsturnări de situație în cadrul show-ului. Nici băieții nu vor sta cuminți. Se zvonește că Marius, soțul Mariei, va cădea în ispită cu Oana Monea. La finalul filmărilor s-ar fi lăsat și cu bătaie între ispită și soție.

Concurenții deja simt conexiuni puternice cu ispitele, iar situația se schimbă de la un bon fire la altul.

