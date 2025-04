Monden Fiica unei celebre interprete din Oradea, majorat cu 600 de invitați







La finele aceste săptămâni a fost petrecere de neuitat la Oradea. O mulțime de artiști au fost invitați, iar unii dintre ei au și cântat la majoratul Alexiei Nicole Alb.

Fata din Oradea câștigă bani de la 13 ani

“Cea mai bună noapte din viața mea”, așa și-a caracterizat sărbătorita petrecerea organizată la împlinirea a 18 ani. Printre artiștii care i-au cântat la petrecere Alexiei și celor aproximativ 600 de invitați au fost Bogdan de la Ploiești și Nicolae Guță.

Rețelele de socializare sunt pline cu imagini de la petrecerea cu ștaif, acolo unde participanții au purtat ținute cum rar vezi la petreceri.

Alexia Nicole Alb e deja o prezență cunoscută în lumea muzicii. Tânăra e elevă în clasa a XI-a la Liceul de Arte din Oradea, iar recent a obținut locul I la ediția a XXXIII-a a Concursului Național de Interpretare Muzicală cu participare internațională „Emanuel Elenescu”.

Familia a lăsat-o să își deschidă aripile și să zboare, iar la cei 18 ani, Alexia este o domnișoară responsabilă care își câștigă banii proprii de la 13 ani. Iar asta îi dă siguranță și încredere în forțele proprii. .

Are muzica în ADN

Este fiica uneia dintre cele mai cunoscute artiste din muzica populară și de petrecere din Ardeal, Sabina Leonte Alb, care are un duet cu Nicolae Guță, dar și o poveste impresionantă de viață, mamă a trei copii care a învins cancerul la șase luni după nașterea băiețelului ei, Adonis. Despre Alexia, Sabina Leonte Alb spune că are muzica în AND, și că au făcut primul duet când Alexia avea doar patru anișori.

Artista spune că sărbătorita a fost de mică un copil rebel, zglobiu, independent, care are o voce fabuloasă și un har divin. “De cântat toți cântăm, fiecare cum poate. Dar Alexia mea are ceva… Eu o aud cântând prin casă zilnic. Dar când mergem la vreun eveniment și pune mâna pe microfon și începe să cânte, am impresia că o aud pentru prima oară. Sunt toată piele de găină, n-ai cum…Trebuie acum doar să fie cuminte, responsabilă și muncitoare”, a spus mama Alexiei pentru fanatik.ro.