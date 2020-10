Instanța a amânat verdictul care privește eliberarea liderului clanului Duduianu și tatăl lui Emi Pian.

Adevăratul lider al clanului, Nicolae Duduianu, va afla, vineri, dacă se va întoarce acasă. Decizie aparține instanței care se va pronunța pe cererea sa de eliberare condiţionată, după ce comisia din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a dat aviz favorabil.

După ce Judecătoria Sectorului 4 a respins ca neîntemeiată cererea de liberare condiționată a acestuia, deținut în Penitenciarul Jilava, la mijlocul lunii septembrie, tatăl lui Emi Pian a contestat decizia.

Nicolae Duduianu aştepta sentinţa pe 12 octombrie, când magistrații de la Tribunalul București ar fi trebuit să se pronunțe cu privire la contestația formulată de deținut, dar ședința a fost amânată pentru ziua de vineri, 16 octombrie.

Nicolae Duduianu ar fi primit aviz favorabil pentru eliberarea condiționată deoarece ar fi participat la programe de reintegrare socială, a muncit și a desfășurat activitățile educative și culturale. Totuși, solicitarea nu a venit din partea lui în ceea ce privește participarea la demersurile recuperative. A finalizat însă programe precum: educație juridică, două programe de dezvoltare și menținere a relațiilor cu mediul suport, programul de pregătire pentru liberare, unde este reînscris și a absolvit clasele I-IV. De cealaltă parte, a abandonat trei dezbateri și un concurs tematic.

Nicolae Duduianu a susținut că nu are niciun raport, nu are probleme, a făcut școală, a muncit, are copii și nepoți, prcizează DC News.

Instanța care a respins cererea în luna septembrie a consemnat că Nicolae Duduianu a fost sancționat o dată pentru nerespectarea Regulamentului de ordine interioară și recompensat de 14 ori. Totodată, a văzut evoluția lui din punct de vedere educațional, comportamental și relaționat ca fiind una sporadică față de activitățile de reintegrare socială și nu una progresivă.

Invocă probleme de sănătate grave

Nicolae Duduianu este încarcerat din luna mai a anului 2013 și ar trebui să fie liberat în luna mai a anului 2022. Așadar, la data efectuării cererii, se consemna faptul că inculpatul a executat fracția din pedeapsă necesară pentru a putea fi analizată liberarea sa condiționată.

În cererea de eliberare, Nicolae Duduianu a invocat şi probleme de sănătate grave pe care le-ar fi avut încă din momentul încarcerării şi s-ar fi agravat pe parcursul perioadei în care s-a aflat în închisoare.

Plan de răzbunare, după moartea lui Emi Pian

Din spatele gratiilor, Nicolae Duduianu ar fi pus la cale un plan de răzbunare după ce fiul său, Emi Pian, a fost ucis. Totul ar fi plănuit în cel mai mic detaliu.

Nicolae Duduianu ar vrea cu orice preţ să răzbune moartea fiului său. Astfel, la priveghi, interlopii ar fi decis că seniorul să rezolve cazul din puşcărie. Din câte se pare, adevăratul lider al Duduienilor ar intenţiona să-i „execute” pe cei din clanul Rinu în următoarea perioadă. În familia răposatului Emi Pian s-ar fi discutat de angajarea a 5-6 „băieţi” care să rezolve „treaba murdară”, iar ulterior seniorul să-şi asume faptele.

„Nicolae Duduianu vrea cu orice preţ răzbunare. Vrea ca ucigaşul fiului său să fie executat în perioada următoare. El vrea să-şi asume toate faptele, pentru că e la puşcărie, e bătrân şi n-ar mai avea mult de dus”, au declarat surse din anturajul clanului pentru Cancan.

Nicolae Duduianu s-ar afla internat la Spitalul Penitenciar Jilava, acolo unde a fost dus de urgenţă în urma unui infarct, suferit după ce a aflat de moartea fulgerătoare a fiului său. Din câte se pare, capul Duduienilor n-ar fi într-o stare de sănătate prea bună, scrie RomâniaTV.

Arestat pentru tentativă de omor

Liderul Duduienilor a fost arestat și judecat pentru tentativă de omor, după ce a vrut să dea cu mașina peste un pieton, în Capitală. Dovezile video și mărturiile martorilor i-au adus lui Nicolae Duduianu nu mai puțin de cinci ani de închisoare. Ajuns la 77 de ani, se pare că în închisoare s-a purtat exemplar, astfel că la comisia de evaluare acesta ar fi primit aviz pozitiv.