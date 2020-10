Decizie uluitoare a magistraților de la Tribunalul Mureș. Judecătorii au decis că liderul clanului interlop Corduneanu, din Iaşi să fie eliberat condiţionat pe motiv că au fost convinşi că acesta s-a îndreptat în spatele gratiilor.

Mai mult, judecătorii cred că interlopul „prezintă motivaţie pentru schimbare profesională”.

Interlopul Costel Corduneanu, de 51 de ani, a fost eliberat condiţionat la mijlocul lunii septembrie, după ce a executat în jur de şapte luni de închisoare dintr-o pedeapsă de trei ani, primită la începutul anului.

În motivarea judecătorilor se rgăsesc principalele aspecte care au dus la eliberarea sa.

Astfel, magistrații au fost de accord cu motivele invocate de avocații lui Costel Corduneanu, respectiv starea de sănătate a acestuia, depărtarea de familie, dar şi faptul că „prezintă motivaţie pentru schimbare profesională”.

„Instanţa constată că condamnatul a înregistrat un progres din punct de vedere educativ, iar perioada detenţiei pare să-i fi creat o conduită pozitivă. Relativ la acest aspect, apreciem că dovezile de îndreptare date de petent, apte să-l facă a respecta valorile sociale, sunt de natură să convingă instanţa că timpul petrecut în penitenciar este suficient, iar condamnatul are şanse de reintegrare social”, se arată în motivarea judecătorilor.

Din document mai reiese că interlopul a fost plimbat în cele şapte luni de detenţie prin şapte penitenciare.

În timpul pledoariei, avocaţii au mai invocat că interlopul are un pacemaker montat pe inimă şi, în timpul detenţiei, a ajuns de mai multe ori la urgenţe din cauza problemelor cardiace. Depărtarea de familie a fost, de altfel, unul dintre argumentele celor doi avocaţi care l-au apărat pe Corduneanu. Unul dintre apărători a mai invocat în faţa instanţei şi că ieşeanul se afla la momentul judecării cererii într-un penitenciar supraaglomerat, cu peste 37% din capacitate.

La finalul unui proces care a durat 11 ani şi în care aproape toţi fraţii săi au fost judecaţi pentru fapte de criminalitate organizată, Costel Corduneanu a fost condamnat la trei ani de închisoare.

Costel Corduneanu a fost găsit vinovat, însă doar pentru că a tocmit un hacker pentru a-i instala soţiei un soft de spionaj în telefon, pe motiv că îi e infidelă.

A fost ofițer și sportiv

Unul dintre avocați a precizat, în fața instanței, despre Costel Corduneanu:

„Solicită să se aibă în vedere și faptul că persoana condamnată are studii superioare, a participat la două olimpiade și a fost medaliat la una dintre ele, are trei copii minori și un al patrulea care nu este minor, beneficiază de susținerea familiei, a fost ofițer în armată câtă vreme a fost sportiv în comunism și are toate șansele de reintegrare social”.

De asemenea, a adăugat avocatul, „oricum, prin prisma parcurgerii acestui timp, cât ne raportăm la fapte din 1996 și 2008, să susținem astăzi că mai trebuie ținut o lună pentru a fi educat este profund exagerat și în totală disonanță cu ceea ce se percepe din normele Codului penal în materia liberării condiționate”.

Interlopul ieșean a menționat, la rândul său, că în perioada în care se afla în penitenciar a avut coronavirus și a nu putut să participe la cursuri. De asemenea, a mai spus că are patru copii acasă, este singurul care îi întreține, a fost sportiv de performanță, și de aceea ar trebui eliberat.

Liderul periculosului clan își „schimbă meseria”

„Instanța constată că condamnatul a înregistrat un progres din punct de vedere educativ, iar perioada detenției pare să-i fi creat o conduită pozitivă. Relativ la acest aspect, apreciem că dovezile de îndreptare date de petent, apte să-l facă a respecta valorile sociale, sunt de natură să convingă instanța că timpul petrecut în penitenciar este suficient, iar condamnatul are șanse de reintegrare socială”, au stabilit judecătorii.

Aceștia au mai arătat că, în ceea ce îl privește pe Costel Corduneanu, „există factori de protecție cu rol în stoparea comportamentelor viitoare infracționale, respectiv acesta dispune de suport moral și financiar familial, structurează planuri de viitor și prezintă motivație pentru schimbare profesională, ceea ce poate arăta că a înțeles să adopte un comportament corespunzător”.