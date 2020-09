Multiple proprietăți imobiliare din stațiunea Mamaia, Constanța, au ajuns să fie controlate indirect de fostul primar Radu Mazăre prin intermediul unei firme din județ.

Firma se numește Nitalexil SRL, a fost înființată în 2001 și își are are sediul pe Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 264 din Constanța, în complexul Sportiv “Badea Cârţan”. La adresa respectivă au sediul și alte societăți care au legătură cu Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu sau Sorin Strutinsky (Holland Developement Group, Millenium Global Development SA, companii care au fost implicate în retrocedări frauduloase marca Mazăre și care au fost anchetate de procurori).

La aceeași adresă a avut sediul social și Pomacost (redenumită Garden Shop), societate care are contract cu Primăria Constanța pentru îngrijirea spațiilor verzi și care a aparținut vărului lui Radu Mazăre, Popa Basarab, decedat.

Nitalexil are părțile sociale deținute de Seaside Estate Company SRL (70%) și Alexandru Florian Ilie (30%). Seaside Estate Company are sediul tot în Complexul Sportiv “Badea Cârţan” și, în mod foarte bizar, este deținută de Nitalexil SRL (34 %) și GKL Engineering LTD din Cipru (66%).

Ce alte terenuri mai „gestionează” Nitalexil?

terenul de pe Aleea Itaca, nr. 2, în suprafață de numai 372 de metri pătrați. Acesta a intrat în proprietatea Seaside Estate Company în 2006. În 2013, deși regimul construcțiilor în zonă era de P+2, cu acordul Primăriei Constanța s-a modificat destinația terenului pentru construirea unui imobil P+6. La nici două luni după, în august 2013, se mai modifică încă o dată destinația și se transformă din P+6 în P+8.

După câteva zile, în septembrie 2013, terenul este transferat în proprietatea Nitalexil. În 2014, Nitalexil a primit pentru acest teren certificat de urbanism și autorizație de construcție.

Alte câteva terenuri au ajuns la Nitalexil în zona străzii Pescarilor, numărul 35, pe Faleza Nord a Constanței. Unul dintre acestea, de 590 de metri pătrați, a fost cumpărat de firmă de la Primărie în iulie 2006. Tot atunci, o suprafață de 700 de metri a avut același traseu. Ulterior, terenul a primit de la Primăria Constanța certificat de urbanism pentru S+P+6E.

Firmele Nitalexil și Marcochim au realizat un Plan de Urbanism Zonal în 2015 care au fost inclue și aceste terenuri de pe Strada Pescarilor, potrivit presei.