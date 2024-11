Surpriză înaintea alegerilor prezidențiale. Ludovic Orban se retrage în favoarea Elenei Lasconi

Ludovic Orban a anunțat că se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale. El a declarat că o va susține pe Elena Lasconi, reprezentanta USR pentru Cotroceni.

Politicianul s-a înscris în cursa electorală beneficiind de susținerea unei alianțe formate din Forța Dreptei și PMP. El a anunțat, luni seara, în cadrul dezbaterii candidaților că va continua să facă campanie electorală pentru candidata USR.

Candidatul Forței Dreptei și al PMP la alegerile prezidențiale a anunțat că se retrage din cursa pentru Cotroceni. Ludovic Orban a făcut o declarație publică spunând că renunță la competiția prezidențială. Primul tur al alegerilor prezidențiale sunt programate duminică, pe 24 noiembrie. Chiar dacă Orban și-a anunțat retragerea, numele lui va fi înscris pe buletinele de vot.

„Azi am luat o decizie indispensabilă petntru sănătatea democrației în Romania. Am luat decizia să continuăm campania electorală pentru prezidenţiale, dar să fie pentru susţinerea Elenei Lasconi. Am intrat cu încredere şi speranţă în această competiţie, susţinut de oameni de bună credinţă”, a spus Ludovic Orban, în debutul dezbaterii candidaților.