Fals medic estetician prins în Timișoara. Femeia a fost arestată

O femeie din vestul țării este anchetată după ce ar fi pretins că este medic estetician și ar fi realizat proceduri estetice minim invazive în mai multe locații din Arad și din localitatea timișeană Dumbrăvița. Alături de ea, a fost reținut și concubinul acesteia, acuzat că a ajutat-o să desfășoare activitățile ilegale. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au dispus reținerea ambilor suspecți pentru 24 de ore, urmând să fie cercetați penal pentru faptele comise.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș investighează cazul sub acuzațiile de exercitare fără drept a unei profesii și înșelăciune.

În urma celor trei percheziții efectuate la locuințele suspecților, anchetatorii au descoperit mai multe substanțe pulverulente de culoare albă, despre care există suspiciuni că ar fi droguri, precum și diverse obiecte utilizate pentru consumul acestora. Toate materialele au fost ridicate și urmează să fie transmise Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timișoara, care va continua cercetările și sub acest aspect, potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

Ancheta procurorilor arată că femeia, sprijinită de partenerul său, ar fi pretins, între anii 2024 și 2025, că este medic estetician, deși nu deținea acest drept. În această perioadă, ea ar fi realizat o serie de proceduri estetice minim invazive – precum lipoliza, remodelarea mandibulei, augmentarea pomeților și buzelor prin injectare de acid hialuronic sau toxină botulinică, precum și corectarea șanțurilor nazo-geniene, a cearcănelor și a zonei perioculare – în locații din municipiul Arad și comuna Dumbrăvița.

Potrivit procurorilor, femeia nu figura înregistrată la Colegiul Medicilor din România și nu deținea dreptul legal de liberă practică. Cu toate acestea, s-ar fi prezentat drept medic estetician, înșelând mai multe persoane și efectuând intervenții medicale asupra acestora. În urma acestor activități, ar fi obținut sume de bani necuvenite, reprezentând plata pentru serviciile oferite ilegal.

Pe 2 octombrie, polițiștii din Timiș, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat trei percheziții domiciliare — una la o clinică din comuna Dumbrăvița, alta la o unitate medicală din municipiul Arad și una la locuința suspecților. În urma descinderilor, anchetatorii au descoperit și au confiscat documente medicale folosite în desfășurarea ilegală a procedurilor estetice, 20.800 de lei și 700 de euro în numerar, un laptop și trei telefoane mobile, toate considerate probe relevante în anchetă.

Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Arestul Poliției Arad. Procurorul de caz urmează să decidă dacă se impun alte măsuri preventive.

Investigația continuă pentru a se stabili întreaga amploare a activității infracționale, perioada exactă în care au fost efectuate procedurile estetice ilegale și numărul persoanelor prejudiciate.