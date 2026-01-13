Extinderea parteneriatului strategic dintre Tokyo și Seul, discutată la Nara. Mesaj puternic către regiune

Liderii Japoniei și Coreei de Sud au discutat măsuri menite să extindă cooperarea în domeniile securității și economiei pentru a răspunde tensiunilor tot mai ridicate din Asia de Est, potrivit declarațiilor oficiale făcute marți, 13 ianuarie 2026, spun analiștii de la Reuters.

Summitul a avut loc în regiunea Nara a Japoniei, unde prim-ministrul japonez Sanae Takaichi și președintele sud-coreean Lee Jae Myung au abordat subiecte strategice precum lanțurile industriale, inteligența artificială, denuclearizarea peninsulei coreene și colaborarea cu Statele Unite ale Americii.

În timpul întâlnirii, cei doi lideri au subliniat necesitatea consolidării relațiilor bilaterale în fața unui mediu geopolitic perceput ca volatil. Potrivit anunțului oficial citat de presa internațională, prim-ministrul Takaichi a afirmat că „importanța relațiilor Japonia-Coreea de Sud, precum și cooperarea între Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite continuă să crească”.

Președintele Lee a menționat, de asemenea, că liderii vor intensifica cooperarea pentru combaterea escrocheriilor online care afectează victime din ambele țări.

Discuțiile au inclus teme conexe pentru lanțurile de aprovizionare industriale și tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială, fiind parte a unei agende mai ample care vizează consolidarea legăturilor economice pentru a face față provocărilor contemporane.

Summitul s-a desfășurat la o săptămână după ce președintele Lee a avut o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping în Beijing, într-un context în care relațiile dintre Japonia și China au fost afectate de declarații recente ale lui Takaichi privind posibilitatea desfășurării forțelor japoneze dacă un atac asupra Taiwanului ar reprezenta o amenințare existențială pentru Japonia.

China consideră Taiwanul parte din teritoriul său, în timp ce autoritățile de la Taipei resping această revendicare.

În acest context, Lee a spus că nu intenționează să se implice în disputa Japonia-China și a descris situația drept „un mediu internațional și un ordin comercial fără precedent de volatil”, subliniind că este „o sarcină urgentă pentru timpul nostru să aprofundăm relațiile bilaterale”.

Deși s-au înregistrat progrese în relațiile bilaterale, tensiunile de lungă durată continuă să existe din cauza unor dispute istorice.

Între acestea se numără tratamentul femeilor coreene forțate să lucreze în bordelurile militare japoneze în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și problema muncitorilor coreeni trimiși să susțină efortul de război japonez.

Aceste aspecte au afectat în mod repetat dialogul diplomatic și cooperarea bilaterală pe parcursul deceniilor.

În plus, la întâlnirea de marți, Takaichi a salutat progresele în identificarea rămășițelor umane descoperite la o mină de cărbune abandonată din vestul Japoniei, în care au murit 136 de coreeni și 47 de japonezi în 1942.

Oficialii sud-coreeni susțin că rămășițele a până la 10.000 de muncitori coreeni forțați ar putea fi încă în Japonia, în timp ce autoritățile japoneze spun că au identificat aproximativ 3.000 dintre acestea.

Conform relatărilor, liderii au convenit să continue eforturile de „diplomație de tip shuttle”, planificând ca Takaichi să efectueze o vizită în Coreea de Sud pentru următoarea rundă de discuții, deși nu a fost stabilită o dată exactă.

Acest tip de dialog intensificat ar putea facilita aprofundarea cooperării pe mai multe paliere strategice și economice.