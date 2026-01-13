Trump impune tarife de 25% asupra partenerilor comerciali ai Iranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că orice țară care desfășoară relații comerciale cu Iranul va fi supusă unui tarif de 25% pentru toate schimburile comerciale cu SUA, potrivit Reuters.

Anunțul vine în contextul în care administrația de la Washington analizează posibile răspunsuri la situația din Iran, unde au loc cele mai ample proteste antiguvernamentale din ultimii ani.

Declarația a fost făcută prin intermediul platformei Truth Social și nu a fost însoțită, până în prezent, de documente oficiale publicate de Casa Albă care să detalieze cadrul legal sau mecanismele de aplicare ale măsurii.

„Cu efect imediat, orice țară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru orice și toate afacerile desfășurate cu Statele Unite ale Americii”, a transmis Donald Trump într-o postare publică.

Președintele a adăugat că „acest ordin este final și definitiv”, fără a oferi informații suplimentare privind aplicarea concretă a deciziei.

Până în acest moment, pe site-ul Casei Albe nu a fost publicată nicio documentație oficială referitoare la această politică, iar autoritățile americane nu au precizat care este baza legală pentru impunerea tarifelor sau dacă acestea vor viza toate statele care mențin relații comerciale cu Iranul.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de clarificare formulate de presă.

Tarifele anunțate ar urma să fie plătite de importatorii americani pentru bunurile provenite din statele vizate.

China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Iranului, a reacționat la declarațiile președintelui american. Ambasada Chinei la Washington a transmis că Beijingul va lua „toate măsurile necesare” pentru a-și proteja interesele și a criticat utilizarea sancțiunilor unilaterale.

„Poziția Chinei împotriva impunerii arbitrare a tarifelor este consecventă și clară. Războaiele tarifare și comerciale nu au câștigători, iar coerciția și presiunea nu pot rezolva problemele”, a declarat un purtător de cuvânt al ambasadei chineze într-un mesaj publicat pe platforma X.

Japonia și Coreea de Sud, state care au încheiat acorduri comerciale cu Statele Unite anul trecut, au anunțat că monitorizează situația. Ministerul Comerțului din Coreea de Sud a precizat că autoritățile „intenționează să ia măsurile necesare după ce acțiunile concrete ale guvernului american vor deveni clare”.

La Tokyo, secretarul adjunct al Cabinetului, Masanao Ozaki, a declarat că Japonia va „analiza cu atenție conținutul specific al oricăror măsuri și impactul potențial asupra Japoniei”.

Iranul, stat membru al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), este supus de mai mulți ani unor sancțiuni extinse impuse de Statele Unite.

Potrivit informațiilor disponibile, cea mai mare parte a exporturilor de petrol iranian ajunge în China, iar printre alți parteneri comerciali importanți se numără Turcia, Irak, Emiratele Arabe Unite și India.

Țara traversează în prezent o perioadă de tensiuni interne, marcată de proteste antiguvernamentale care au început pe fondul dificultăților economice și au evoluat către revendicări politice.

Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, a anunțat că a verificat decesul a 599 de persoane de la începutul protestelor, dintre care 510 manifestanți și 89 de membri ai forțelor de securitate.

Autoritățile de la Teheran au declarat luni că mențin deschise canalele de comunicare cu Washingtonul, în timp ce administrația americană analizează opțiunile de răspuns.

În actualul său mandat, Donald Trump a recurs frecvent la amenințări sau la impunerea de tarife comerciale în relația cu state considerate adversare ale SUA sau în contextul disputelor comerciale.

În paralel, politica sa tarifară se află sub presiune juridică, Curtea Supremă a Statelor Unite analizând posibilitatea de a anula o parte semnificativă a tarifelor existente.

Conform datelor Băncii Mondiale, Iranul a exportat produse către 147 de parteneri comerciali în anul 2022.