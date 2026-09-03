Fragmentele unui aparat de zbor au căzut și au explodat în timpul nopții în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, o localitate aflată în sud-estul Republicii Moldova, chiar pe granița cu regiunea ucraineană Odesa.

Incidentul reltat de TV 8, aduce în prim-plan vulnerabilitatea zonelor de frontieră, expuse la daune colaterale generate de războiul aerian dus de Rusia împotriva infrastructurii portuare și energetice din statul vecin.

Deși linia frontului terestru se află la sute de kilometri distanță, sudul Ucrainei rămâne o zonă vizată frecvent de valuri de atacuri rusești cu drone de tip Shahed. Rutele de zbor ale acestor aparate trec adesea extrem de aproape de granița Republicii Moldova. În zona Nistrului, lângă vama Palanca, pentru a ocoli sau a îngreuna interceptarea de către sistemele Kievului.

Ca urmare a acțiunii artileriei antiaeriene ucrainene sau a sistemelor de bruiaj și război electronic, aparatele de zbor deviate, distruse parțial sau rămase fără combustibil se prăbușesc pe teritoriul moldovenesc.

Din acest mtiv, locuitorii din zonă trăiesc permanent sub zgomotul exploziilor de pe malul stâng al Nistrului, însă prăbușirea de azi-noapte s-a produs direct peste o exploatație agricolă din interiorul țării.

Explozia s-a produs la ora 02:38, fiind descrisă de localnici ca o deflagrație excepțional de puternică, ieșită din tiparul zgomotelor obișnuite de pe fundal.

Suflul exploziei a avariat parbrizele a două tractoare parcate pe teren, a spart geamul cabinei paznicului și a distrus o porțiune din plantația de viță-de-vie a exploatației.

Echipele de geniști au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul în jurul orei 04:00, recuperând resturile de metal și plastic ale aparatului pentru analiză.

Fermierul Sergiu Malcoci, proprietarul terenului afectat, a relatat desfășurarea evenimentelor imediat după impact:

„La 02:38 am auzit o bubuitură foarte puternică. Toată ziua se aud, iar în ultimul timp tot mai des și mai des. Aceasta a fost deosebită. Peste 2 minute m-a sunat paznicul și a spus că ceva lângă dânsul a explodat. Am venit, dar n-am văzut nimic. La ora 4 m-au sunat geniștii. Au găsit locul în care au găsit drona.”

Autoritățile de la Chișinău derulează cercetări pentru a stabili proveniența și tipul exact al aparatului de zbor.