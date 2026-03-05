„Există dovezi că trăim în Matrix”. Argumentele greu de combătut ale unui cercetătător britanic

Fizicianul Melvin Vopson, de la Universitatea din Portsmouth, a declarat că există dovezi care ar sugera că universul nostru ar putea fi, de fapt, o simulare digitală. Teoria sa nu se limitează la speculații filozofice, ci se bazează pe analize matematice și observații asupra comportamentului entropiei în sistemele informatice, conform Popular Mechanics.

Întrebarea dacă realitatea este o simulare nu este una nouă. De-a lungul decadelor, filozofi și oameni de știință au discutat această posibilitate, iar filmul Matrix din 1999 a adus ideea în cultura populară. Vopson merge însă mai departe, susținând că a identificat indicii concrete care ar putea transforma teoria într-un domeniu științific de investigat.

Cercetătorul pornește de la a doua lege a termodinamicii, conform căreia entropia, sau nivelul de dezordine dintr-un sistem, tinde să crească în timp. Aplicând acest principiu la sistemele informatice, Vopson se aștepta ca entropia informației să urmeze același model.

Contrar așteptărilor, el a observat că entropia informațională rămâne constantă sau chiar scade în anumite contexte, ceea ce l-a condus la formularea unei noi legi: a doua lege a infodinamicii.

Vopson argumentează că, dacă universul ar fi o simulare de mare complexitate, ar fi necesară optimizarea și compresia datelor pentru a reduce puterea de calcul necesară. Observații similare apar și în natură: comportamente biologice, procese atomice și fenomene cosmologice par să urmeze același tipar de minimizare a entropiei informaționale.

Potrivit fizicianului, chiar și mutațiile genetice nu ar fi complet aleatorii, ci orientate astfel încât entropia să fie menținută la un nivel scăzut. El a analizat inclusiv virusul SARS-CoV-2, iar rezultatele cercetării au fost publicate în revista AIP Advances.

Deși ipoteza lui Vopson este fascinantă și provocatoare, aceasta rămâne departe de a fi acceptată de comunitatea științifică. Există numeroase studii care resping ideea că universul nostru ar fi digital, la fel cum există și cercetări care o susțin. Validarea acestei teorii ar necesita experimente suplimentare și verificări riguroase, astfel încât să fie considerate dovezi științifice solide.