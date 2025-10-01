Evz.ro. Mii de posturi tăiate, orașele din România vor suferi mari schimbări. Scade ROBOR, dar riscurile sunt uriașe

Ziua de miercuri a adus o știre de impact pentru România. Membrii Coaliției de guvernare pregătesc mari schimbări la nivel administrativ, în ceea ce privește orașele țării. Reforma ar putea schimba inclusiv statutul unor localități — anumite municipii urmând să fie retrogradate la rang de oraș, iar unele orașe transformate în comune, potrivit informațiilor obținut.

Scade ROBOR, cresc riscurile. Inflația amenință cu o nouă creștere a ratelor. Miercuri, indicele ROBOR la trei luni – reper esenţial pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă – a scăzut uşor, ajungând la 6,50% pe an, după ce în şedinţa precedentă se situa la 6,51%. Nivelul actual se aliniază cu dobânda-cheie stabilită de BNR, însă economiştii avertizează că această scădere ar putea fi de scurtă durată, în contextul unei inflaţii care continuă să exercite presiuni asupra pieţei monetare.

Evz,ro îți prezintă o băutură acidulată îți scurteaza viața cu 12 minute, dar și alimentele care ți-o prelungesc. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat peste 5.800 de alimente și au descoperit că un simplu pahar de sifon sau băutură acidulată poate reduce durata unei vieți sănătoase cu aproximativ 12 minute, evidențiind importanța alegerilor alimentare pentru sănătatea pe termen lung.

Schimbări pe piața media. O nouă televiziune se lansează în România. Televiziunea religioasă americană Daystar își extinde prezența în Europa de Est, vizând lansarea unei versiuni dedicate publicului românesc. Potrivit documentelor depuse la CNA, postul urmează să fie inclus în ofertele operatorilor de cablu din România.

Avertizare de inundații. Râuri din opt județe, sub cod portocaliu până sâmbătă. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor avertizează că, în următoarele zile, mai multe râuri din țară vor înregistra creşteri semnificative de debite şi niveluri, existând riscul producerii de inundaţii locale.

Vracii moderni, un pericol. Cu chiropractica, ajungi la operație, avertizează un neurochirurg. În exclusivitate pentru EVZ, cunoscutul neurochirurg Iustian Ioachim Simion a vorbit despre riscurile generate de chiropractică și despre creșterea alarmantă a cazurilor de hernii de disc în rândul tinerilor.

Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă. Omul de afaceri a dezvăluit că primește o pensie de 4.500 lei după 44 de ani de muncă, însă Fiscul îi reține peste jumătate din sumă din cauza datoriilor la ANRP, estimate la 10 milioane de euro.

Cum a devenit experimentul Insula Iubirii un succes. Dezvăluirile lui Alex Fotea. Insula Iubirii este una dintre cele mai cunoscute, dar și controversate emisiuni de televiziune care a dus inclusiv la destrămarea unor familii. Regizorul, Alex Fotea explică cum de a ajuns să fie atât de populară.