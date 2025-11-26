Evenimentul istoric îl comemorează pe Henri Coandă. Povestea fascinantă a marelui inventator în numărul 87 din 2025

EVZ Special

Evenimentul istoric îl comemorează pe Henri Coandă. Povestea fascinantă a marelui inventator

Henri Coandă a jucat un rol fundamental în istoria aviației.
Numărul 87, Mai-Iunie 2025

Henri Coandă - 53 ani de la deces

Henri Coandă a revenit în România în 1969, dorind să fundamenteze cercetarea românească de nișă. A fost unul dintre cei mai mari savanți ai lumii. Avea origine românească și franceză. Tatăl său, generalul Constantin Coandă, militar de excepție și om poltic redutabil a fost un mare patriot, calitate pe care i-a transmis-o și ilustrului său fiu.  Mama lui, Aida Danet era franțuzoaică din Bretagne, departamentul Finistere, tatăl ei, Gustave Danet fiind medic.Henri Marie Coandă ne-a părăsit la București, la 25 noiembrie 1972.

Viața și realizările lui Henri Coandă

Henri Coandă s-a născut la București, la 7 iunie 1886. De mic, hoinărind pe dealurile de la Perișor, Dolj, locul de origine al tatălui său, micul Henri Marie Coandă a observat cum curenții de aer favorizează zborul. El a fost  al doilea din mulții copii ai familiei. La începutul secolului al XX-lea, avionul clasic abia apăruse, şi prin contribuţia esenţială a savantului român Traian Vuia, care a rezolvat pentru totdeauna problema zborului mecanic, efectuând un zbor epocal cu avionul conceput de el ,,Vuia nr.1”, în ziua de 18 martie 1906, pe câmpul de la Montesson-Franţa.

În 1910, Henri Coandă construiește avionul Coandă-1910, cu motor cu reacție. În timpul zborului inaugural, Coandă vede în timpul rulajului că flăcările  reactorului tind să se apropie de fuselaj. A înțeles fenomenul, dar, neatent, nu a văzut că avionul se îndrepta spre un zid, el fiind puțin rănit, deoarece sărise din carlingă înainte de impact.

Efectul Coandă

Efectul sesizat atunci s-a numit „efectul Coandă”. Ulterior, compania Bristol a fabricat avioane bazate pe contribuția sa de proiectant, avioane clasice numite Bristol-Coandă. Cu unul dintre ele, va zbura și Ana Aslan.

Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie

Proiecte speciale