Evenimentul istoric îl comemorează pe Henri Coandă. Povestea fascinantă a marelui inventator în numărul 87 din 2025

Revista Evenimentul Istoric vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 87, Mai-Iunie 2025, oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Henri Coandă a revenit în România în 1969, dorind să fundamenteze cercetarea românească de nișă. A fost unul dintre cei mai mari savanți ai lumii. Avea origine românească și franceză. Tatăl său, generalul Constantin Coandă, militar de excepție și om poltic redutabil a fost un mare patriot, calitate pe care i-a transmis-o și ilustrului său fiu. Mama lui, Aida Danet era franțuzoaică din Bretagne, departamentul Finistere, tatăl ei, Gustave Danet fiind medic.Henri Marie Coandă ne-a părăsit la București, la 25 noiembrie 1972.

Henri Coandă s-a născut la București, la 7 iunie 1886. De mic, hoinărind pe dealurile de la Perișor, Dolj, locul de origine al tatălui său, micul Henri Marie Coandă a observat cum curenții de aer favorizează zborul. El a fost al doilea din mulții copii ai familiei. La începutul secolului al XX-lea, avionul clasic abia apăruse, şi prin contribuţia esenţială a savantului român Traian Vuia, care a rezolvat pentru totdeauna problema zborului mecanic, efectuând un zbor epocal cu avionul conceput de el ,,Vuia nr.1”, în ziua de 18 martie 1906, pe câmpul de la Montesson-Franţa.

În 1910, Henri Coandă construiește avionul Coandă-1910, cu motor cu reacție. În timpul zborului inaugural, Coandă vede în timpul rulajului că flăcările reactorului tind să se apropie de fuselaj. A înțeles fenomenul, dar, neatent, nu a văzut că avionul se îndrepta spre un zid, el fiind puțin rănit, deoarece sărise din carlingă înainte de impact.

Efectul sesizat atunci s-a numit „efectul Coandă”. Ulterior, compania Bristol a fabricat avioane bazate pe contribuția sa de proiectant, avioane clasice numite Bristol-Coandă. Cu unul dintre ele, va zbura și Ana Aslan.

Evenimentul Istoric , revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!