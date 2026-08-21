Ethel Caterham a împlinit vineri, 21 august, 117 ani și rămâne cea mai vârstnică persoană din lume a cărei vârstă a fost validată, însă în spatele acestui record există un proces documentar riguros, desfășurat pe parcursul mai multor ani.

Britanica s-a născut pe 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, iar cazul ei a fost validat de Gerontology Research Group (GRG) în ianuarie 2023.

În aprilie 2026, cercetătorii au prezentat public procesul prin care au verificat vârsta de 116 ani a lui Caterham, într-o sesiune dedicată exactității datelor despre supercentenari.

O persoană care ajunge la 110 ani este clasificată drept supercentenar. Pentru cercetători, însă, afirmația că cineva a depășit această vârstă trebuie susținută de documente care leagă aceeași identitate de-a lungul întregii vieți.

Problema este importantă deoarece documentele de stare civilă nu au fost păstrate sau întocmite în același mod în toate perioadele și regiunile. În cazul unor persoane foarte vârstnice pot apărea diferențe între recensăminte, acte sau alte evidențe, iar cercetătorii trebuie să stabilească dacă acestea reprezintă simple erori administrative sau indică o problemă de identitate.

Tocmai de aceea, validarea nu se bazează pe un singur document.

Prezentarea cercetătorilor de la Gerontology Research Group arată că, pentru Caterham, au fost analizate documente primare precum înregistrarea nașterii, certificatul de căsătorie și evidențele recensămintelor.

Cercetătorii au urmărit și continuitatea identității de-a lungul vieții. Au fost folosite suplimentar liste electorale, articole din presa locală și mărturii ale familiei. Documentele au fost comparate pentru a construi o succesiune coerentă a identității lui Ethel Caterham de-a lungul a mai mult de un secol.

Un element important al verificării a fost confruntarea unor neconcordanțe din primele recensăminte cu arhivele General Register Office din Marea Britanie. Scopul a fost să se stabilească dacă documentele din perioade diferite se referă la aceeași persoană.

GRG a înregistrat validarea cazului Caterham la 28 ianuarie 2023, după verificarea realizată de Oliver Trim și Wacław Jan Kroczek.

Caterham a continuat apoi să urce în clasamentele longevității. În aprilie 2025, după moartea braziliencei Inah Canabarro Lucas, ea a devenit cea mai vârstnică persoană în viață cu vârsta validată. Guinness World Records o recunoaște, de asemenea, drept cea mai vârstnică femeie și persoană în viață.

Pe 7 aprilie 2025, Caterham a depășit vârsta atinsă de Charlotte Hughes și a devenit cea mai longevivă persoană britanică verificată din istorie. În august 2025, ea a devenit prima persoană născută în Marea Britanie care a ajuns la 116 ani.

Recordul lui Caterham are și o particularitate istorică. Potrivit Gerontology Research Group, ea este ultima persoană din lume a cărei vârstă este validată și care s-a născut înainte de 1910.

Asta înseamnă că viața ei acoperă aproape întregul interval dintre începutul secolului XX și prezent. S-a născut înaintea Primului Război Mondial și a trecut prin ambele războaie mondiale, pandemia de gripă spaniolă, schimbări radicale în transport și comunicații și transformarea tehnologică a ultimului secol.

Caterham a fost, de asemenea, ultima persoană în viață care s-a născut în timpul domniei regelui Edward al VII-lea, care a murit în 1910.

Viața lui Ethel Caterham este neobișnuită și dincolo de recordul de longevitate.

În 1927, la vârsta de 18 ani, a călătorit singură cu vaporul spre India, într-o călătorie de aproximativ trei săptămâni, pentru a lucra ca bonă pentru o familie britanică. Ulterior s-a căsătorit cu Norman Caterham, ofițer în armata britanică, iar familia a locuit pentru perioade în Hong Kong și Gibraltar.

După moartea soțului, în 1976, Caterham a continuat să ducă o viață activă. A condus până la vârsta de 97 de ani și a jucat bridge inclusiv în anii în care devenise deja centenară.

În 2020, la 110 ani, a trecut și prin infecția cu COVID-19, din care s-a recuperat.

Faptul că Ethel Caterham a ajuns la 117 ani nu înseamnă că a depășit recordul absolut de longevitate.

Acesta îi aparține în continuare franțuzoaicei Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani și 164 de zile și a murit în 1997. Guinness World Records o consideră în continuare persoana cu cea mai lungă durată de viață verificată din istorie.

Pentru cercetătorii care studiază supercentenarii, cazul Caterham este important tocmai pentru că oferă un exemplu contemporan în care există o succesiune documentară extinsă și poate fi analizată în detaliu.

La 117 ani, Ethel Caterham reprezintă mai mult decât o aniversare neobișnuită. Cazul ei arată cât de importantă este verificarea documentară atunci când cercetătorii încearcă să stabilească limitele reale ale longevității umane.

În cazul ei, vârsta nu este rezultatul unei simple declarații, ci al unei verificări încrucișate a unor documente care se întind pe mai mult de un secol. Iar faptul că această verificare a fost prezentată într-un forum internațional dedicat supercentenarilor arată cât de atent sunt analizate cele mai extreme cazuri de longevitate.

Ethel Caterham a ajuns astfel la 117 ani cu un record care nu se bazează doar pe o cifră, ci pe o istorie documentată și verificată.