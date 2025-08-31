Social

Este orezul alb un aliment rău? Cum poate fi gătit în cel mai sănătos mod

Este orezul alb un aliment rău? Cum poate fi gătit în cel mai sănătos modSursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Orezul este un aliment de bază în Australia și în întreaga lume, orezul brun fiind considerat mai sănătos decât orezul alb. Boabele de orez sunt, din punct de vedere tehnic, semințe, un orez complet constând din coajă, tărâțe, germeni și endosperme. Orezul brun este prelucrat pentru a îndepărta cojile dure, lăsând doar endospermele. Acest proces este mecanic, nu chimic.

Este orezul alb un aliment rău? Îl pot găti astfel încât să aibă un indice glicemic mai mic sau mai sănătos

Orezul brun conține mai mult magneziu, fosfor, potasiu, vitamine B (niacină, acid folic, riboflavină și piridoxină), fier, zinc și fibre. De asemenea, conține mai mulți bioactivi, cum ar fi oryzanolii și compușii fenolici cu efecte antioxidante. Cu toate acestea, orezul alb este sărac în grăsimi, sare și nu conține gluten. Ambele tipuri au cantități similare de calorii și carbohidrați totali.

Consumul mai mare de orez alb este legat de un risc mai mare de diabet de tip 2, dar este dificil de determinat dacă acest lucru se datorează orezului în sine sau altor factori legați de el.

Orezul brun are un indice glicemic (IG) mai scăzut, ceea ce înseamnă că ridică nivelul zahărului din sânge mai lent. Sistemul IG utilizează categoriile scăzut (mai mic de 55), mediu (55-70) și ridicat (peste 70), orezul brun încadrându-se în categoriile scăzut și mediu, iar orezul alb în categoriile mediu și ridicat.

Dosarul unui imperiu criminal. Regizorul din umbră al celor mai sângeroase asasinate din România
Dosarul unui imperiu criminal. Regizorul din umbră al celor mai sângeroase asasinate din România
Bolojan e cu nervii la pământ! A amenințat Coaliția că demisionează. Nicușor Dan și PNL nu-i mai suportă amenințările. Detalii EXCLUSIV
Bolojan e cu nervii la pământ! A amenințat Coaliția că demisionează. Nicușor Dan și PNL nu-i mai suportă amenințările. Detalii EXCLUSIV
Orez prâjit cu pui

Orezul prâjit cu pui. Sursa foto: Pixabay

Importanța legumelor atunci când gătim acest tip de mâncare

Există tipuri specifice cu IG scăzut disponibile pentru ambele tipuri, iar încălzirea și răcirea pot reduce IG al orezului prin transformarea unor carbohidrați în amidon rezistent, care funcționează ca fibre dietetice.

Orezul alb are o textură mai moale și o aromă mai blândă sau neutră, în timp ce orezul brun are o textură mai crocantă și o aromă „mai de nuci”.

Deși compararea orezului alb cu cel brun poate părea o modalitate ușoară de a crește valoarea nutritivă, nu este întotdeauna necesar să alegeți orezul perfect.

Orezul este de obicei baza unui fel de mâncare mai complex, așa că este mai important să ne gândim la ceea ce mâncăm cu orez. Adăugarea de legume și proteine slabe la mâncărurile pe bază de orez poate adăuga cu ușurință micronutrienți, bioactivi și fibre de care orezul alb este relativ lipsit, contribuind mai mult la calitatea dietei decât consumul de orez brun singur, potrivit medicalxpress.com.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Dosarul unui imperiu criminal. Regizorul din umbră al celor mai sângeroase asasinate din România
23:51 - Fotbal european. Inter - Udinese, 1-2. Cristi Chivu, eșec neașteptat când îi era lumea mai dragă
23:43 - A acționat Ion Iliescu la ordinele lui Mihail Gorbaciov?
23:33 - CFR Cluj - FCSB, 2-2. Egal frustrant pentru ambele echipe, care rămân în subsolul clasamentului
23:25 - Bolojan e cu nervii la pământ! A amenințat Coaliția că demisionează. Nicușor Dan și PNL nu-i mai suportă amenințările...
23:22 - Este orezul alb un aliment rău? Cum poate fi gătit în cel mai sănătos mod

Proiecte speciale