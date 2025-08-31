Social Este orezul alb un aliment rău? Cum poate fi gătit în cel mai sănătos mod







Orezul este un aliment de bază în Australia și în întreaga lume, orezul brun fiind considerat mai sănătos decât orezul alb. Boabele de orez sunt, din punct de vedere tehnic, semințe, un orez complet constând din coajă, tărâțe, germeni și endosperme. Orezul brun este prelucrat pentru a îndepărta cojile dure, lăsând doar endospermele. Acest proces este mecanic, nu chimic.

Orezul brun conține mai mult magneziu, fosfor, potasiu, vitamine B (niacină, acid folic, riboflavină și piridoxină), fier, zinc și fibre. De asemenea, conține mai mulți bioactivi, cum ar fi oryzanolii și compușii fenolici cu efecte antioxidante. Cu toate acestea, orezul alb este sărac în grăsimi, sare și nu conține gluten. Ambele tipuri au cantități similare de calorii și carbohidrați totali.

Consumul mai mare de orez alb este legat de un risc mai mare de diabet de tip 2, dar este dificil de determinat dacă acest lucru se datorează orezului în sine sau altor factori legați de el.

Orezul brun are un indice glicemic (IG) mai scăzut, ceea ce înseamnă că ridică nivelul zahărului din sânge mai lent. Sistemul IG utilizează categoriile scăzut (mai mic de 55), mediu (55-70) și ridicat (peste 70), orezul brun încadrându-se în categoriile scăzut și mediu, iar orezul alb în categoriile mediu și ridicat.

Există tipuri specifice cu IG scăzut disponibile pentru ambele tipuri, iar încălzirea și răcirea pot reduce IG al orezului prin transformarea unor carbohidrați în amidon rezistent, care funcționează ca fibre dietetice.

Orezul alb are o textură mai moale și o aromă mai blândă sau neutră, în timp ce orezul brun are o textură mai crocantă și o aromă „mai de nuci”.

Deși compararea orezului alb cu cel brun poate părea o modalitate ușoară de a crește valoarea nutritivă, nu este întotdeauna necesar să alegeți orezul perfect.

Orezul este de obicei baza unui fel de mâncare mai complex, așa că este mai important să ne gândim la ceea ce mâncăm cu orez. Adăugarea de legume și proteine slabe la mâncărurile pe bază de orez poate adăuga cu ușurință micronutrienți, bioactivi și fibre de care orezul alb este relativ lipsit, contribuind mai mult la calitatea dietei decât consumul de orez brun singur, potrivit medicalxpress.com.