Este oficial. Rapid are un nou antrenor

Costel Gâlcă este noul antrenor de la Rapid. Fostul antrenor de la Universitatea Craiova urmează să semneze contractul cu Dan Șucu luni sau marți. Tehnicianul va pleca cu echipa în cantonamentul din Slovenia (17-28 iunie).

Gâlcă este înlocuitorul lui Marius Șumudică și cel care va avea misiunea de a duce echipa în cupele europene. Giuleștenii au terminat pe locul 5 în acest sezon, cu 33 de puncte, fiind eliminați de Hermannstadt în semifinalele Cupei României Betano.

Fostul tehnicial al Universtității Craiova va începe oficial mandatul pe banca Rapidului la jumătatea lunii iulie, atunci când va începe sezonul 2025-2026 de Superliga. El are două obiective clare: câștigarea Cupei României și calificarea în cupele europene.

A plecat la Universitatea Craiova în ianuarie

Gâlcă a antrenat-o ultima oară pe Universitatea Craiova, însă a plecat din Bănie în ianuarie, după 9 luni. Acesta a plecat de la Craiova imediat după eșecul cu Rapid, 0-1, în etapa 23 din Superliga.

Constantin Gâlcă a mai antrenat în trecut FCSB, Espanyol, Al-Taawoun, Al-Fayha, Velje BK, Al-Hazem, Radomiak și Craiova. Și-a trecut în palmares un titlu de campion al României, Cupa României și Cupa Ligii.

Noul tehnician al Rapidului este al șaselea din ultimii 3 ani. Înainte de el au mai fost Adrian Mutu, Cristiano Bergodi, Bogdan Lobonț, Neil Lennon și Marius Șumudică. Pe banca Universității Craiova, Gâlcă a adunat 35 de partide și a reușit o medie de 1,74 puncte/meci.

Gâlcă a lăsat-o pe Universitatea Craiova pe locul 5 în Superliga, cu 36 de puncte, la 5 puncte de liderul U Cluj și la unul singur de Petrolul, care este pe locul 7, primul care nu se califică în play-off.

Costel Gâlcă, despre plecarea de la Universitatea Craiova

Gâlcă a declarat că regretă că a plecat de la Universitatea Craiova și că putea face mai mult. El a spus că nu a rămas cu un gust amar și le-a urat succes craiovenilor.

„Le doresc succes, dar eu cred că puteam să facem mai mult. Rezultatele vorbesc. Noi am suferit mult nu că nu am produs fotbal, dar nu am marcat. Dacă nu marchezi şi nu ai puncte, e complicat să rezişti. Şi aşa puteam să rămân în continuare, dar ştiţi cum e. Până la urmă, am ajuns la o înţelegere.

Nu plec cu un gust amar. Şi în momentul acesta, echipa arăta din ce în ce mai bine, dar depinzi de gol, depinzi de victorii. Regret este, dar le spun celor din jurul clubului să fie pozitivi, să creadă în echipă. Nu mă includ pe mine, dar am lucrat până astăzi aici şi sunt prea negativi”, a spus Gâlcă, potrivit GSP.