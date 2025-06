Social Elixirul tinereții se afla la îndemână de sute de ani. Descoperire revoluționară







Un studiu realizat de cercetători din Japonia indică faptul că vitamina C nu se limitează doar la protecția pielii, ci joacă un rol esențial în regenerarea acesteia.

Oamenii de știință au arătat că vitamina C activează gene care controlează reînnoirea epidermei, stratul exterior al pielii. Descoperirea deschide perspective noi pentru tratarea subțierii pielii asociate cu înaintarea în vârstă.

Pielea are rolul de a proteja corpul de agresiunile externe. Cu toate acestea, odată cu înaintarea în vârstă, epiderma se subțiază și își pierde din funcția protectoare. Epiderma este formată în proporție de 90% din keratinocite, celule care migrează din straturile profunde spre suprafață, contribuind la formarea barierei de protecție.

Beneficiile cunoscute ale vitaminei C și descoperirea inedită

Vitamina C este recunoscută pentru rolul său antioxidant și pentru contribuția la sănătatea pielii. Numeroase studii au demonstrat efectele benefice ale acesteia asupra proceselor de vindecare și protecție a pielii.

Recent, cercetători de la Tokyo Metropolitan Institute for Geriatrics and Gerontology (TMIG), în colaborare cu Universitatea Hokuriku și compania farmaceutică ROHTO, au descoperit un nou mecanism prin care vitamina C îngroașă epiderma, activând gene implicate în creșterea celulară.

Metoda de cercetare: modele epidermice umane cultivate în laborator

Pentru acest studiu, echipa a folosit modele epidermice umane echivalente, cultivate în laborator. Reproduc fidel structura și funcția pielii reale.

În aceste modele, celulele sunt expuse la aer la suprafață și primesc nutrienți printr-un mediu lichid nutriti. Simulează alimentarea cu substanțe din vasele de sânge ale pielii umane, notează sciencedirect.com.

Vitamina C îngroașă pielea și stimulează diviziunea celulară

Cercetătorii au aplicat vitamina C în concentrații de 0,1 și 1,0 mM. Sunt similare celor din sângele uman. După șapte zile, pielea tratată cu vitamina C avea un strat epidermic mai gros. La 14 zile, stratul intern al epidermei s-a îngroșat suplimentar. Stratul exterior, format din celule moarte, s-a subțiat, semn că vitamina C accelerează regenerarea pielii.

Eșantioanele de piele tratate cu vitamina C au arătat o creștere semnificativă a markerului Ki-67, o proteină prezentă în celulele aflate în diviziune activă. Aceasta dovedește că vitamina C stimulează proliferarea keratinocitelor, celulele principale din epiderma pielii.

Cum acționează vitamina C la nivel genetic

Vitamina C ajută celulele să crească și să se dividă prin reactivarea genelor implicate în proliferarea celulară, acționând asupra epigeneticii. Cercetătorii au demonstrat că vitamina C promovează demetilarea ADN-ului, un proces prin care grupările metil care blochează activitatea genelor sunt eliminate.

„Vitamina C pare să influențeze structura și funcția epidermei, în special prin controlul creșterii celulelor epidermice. În acest studiu, am investigat dacă promovează proliferarea și diferențierea celulară prin modificări epigenetice”, a explicat dr. Akihito Ishigami, vicepreședinte al Diviziei de Biologie și Științe Medicale de la TMIG.

Rolul enzimelor TET și sprijinul oferit de vitamina C

Procesul de demetilare a ADN-ului este controlat de enzimele TET (ten-eleven translocation), care transformă 5-metilcitozina (5-mC) în 5-hidroximetilcitozină (5-hmC). Pentru ca enzimele TET să funcționeze optim, este nevoie de ionul feros (Fe2+).

În timpul reacțiilor, Fe2+ este oxidat la Fe3+, iar vitamina C ajută la regenerarea Fe2+, donând electroni. Astfel, vitamina C susține activitatea continuă a enzimelor TET, favorizând demetilarea ADN-ului și activarea genelor implicate în regenerare.

Rezultate spectaculoase: mii de regiuni ADN activate

Studiul a identificat peste 10.000 de regiuni din ADN-ul celulelor pielii tratate cu vitamina C unde activitatea genelor a crescut prin eliminarea blocajelor chimice. Exprimarea a 12 gene esențiale pentru proliferarea keratinocitelor a crescut de la 1,6 până la 75,2 ori față de nivelul inițial.

Când cercetătorii au aplicat un inhibitor al enzimelor TET, efectele vitaminei C au fost anulate, confirmând că beneficiile observate asupra regenerării pielii se datorează demetilării ADN-ului, proces controlat de aceste enzime.

Potențial terapeutic al vitaminei C în dermatologie și geriatrie

Descoperirile sugerează că vitamina C poate fi o soluție promițătoare pentru tratamente dermatologice destinate persoanelor cu pielea subțiată din cauza vârstei sau a unor afecțiuni.

„Am descoperit că vitamina C ajută la îngroșarea pielii prin stimularea proliferării keratinocitelor, un proces susținut de demetilarea ADN-ului, ceea ce o recomandă ca o opțiune terapeutică promițătoare pentru combaterea subțierii pielii, în special la persoanele în vârstă”, a concluzionat dr. Ishigami.