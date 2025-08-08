Economie Economisesc, dar pierd: Cum își pierd moldovenii economiile fără să cheltuie un leu. Explicațiile unui expert







Tot mai mulți moldoveni reușesc să economisească, chiar dacă au venituri modeste. Problema apare atunci când acești bani nu sunt folosiți eficient. Mulți aleg să-i păstreze acasă sau în conturi bancare fără dobândă. În acest mod, economiile nu aduc niciun profit. Potrivit economiștilor, cetățenii pierd anual peste 150 de milioane de euro din această cauză.

Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, persoanele fizice din Republica Moldova dețin în jur de 37 de miliarde de lei în așa-numitele depozite moarte. Acestea sunt conturi bancare care nu oferă dobândă sau au o dobândă simbolică, de sub 1%.

„Este vorba despre bani care nu produc nimic. Pur și simplu îi păstrăm în bancă, dar nu câștigăm nimic din ei”, spune Ioniță. În total, moldovenii au în bănci economii de peste 80 de miliarde de lei, însă aproape jumătate dintre acești bani nu aduc niciun beneficiu.

Din cele 80 de miliarde de lei economisite de moldoveni în băncile comerciale, aproximativ 25 de miliarde sunt plasate în depozite moarte. Acestea nu oferă dobândă sau au o dobândă foarte mică, sub 1%. Astfel, banii își pierd treptat valoarea, mai ales în condiții de inflație. La această sumă se adaugă încă 11 miliarde de lei, păstrați în conturi curente. Nici acești bani nu aduc vreun câștig.

În total, 36 de miliarde de lei – echivalentul a 1,9 miliarde de euro – stau în bănci fără să genereze profit pentru deponenți. Expertul spune că această situație arată lipsa unor opțiuni sigure și avantajoase de investiții, accesibile oamenilor de rând. Mulți preferă să-și țină banii „la vedere”, considerând această variantă mai sigură. Totuși, pe termen lung, pierd oportunități de creștere a veniturilor.

Problema este că în Republica Moldova lipsesc instrumentele de investiție accesibile oamenilor de rând. Cei mai mulți nu au decât varianta depozitelor bancare, care, în cele mai multe cazuri, oferă dobânzi simbolice. Lipsa diversificării îi face pe cetățeni să fie reticenți în fața oricărei alte opțiuni. De curând, o alternativă a apărut prin hârtiile de valoare de stat (HVS), care oferă un randament mai bun și pot fi cumpărate de populație. Acest instrument devine tot mai atractiv pentru cei care caută soluții sigure și mai profitabile decât conturile clasice.

Mulți moldoveni evită investițiile imobiliare din cauza creșterii rapide a prețurilor. Cu toate acestea, piața imobiliară din România, mai ales cea din București, este considerată o opțiune stabilă și ușor de administrat.

Pentru moldovenii cu cetățenie română, această variantă ar trebui explorată serios. Este o investiție care poate aduce profit și care oferă siguranță, în condițiile unei legislații clare și a distanței reduse față de casă.