Earthshot 2025: Cinci proiecte care schimbă planeta, premiate cu câte un milion de lire sterline

În timpul unei ceremonii organizate miercuri seară la Museu do Amanhã (Muzeul Mâine) din Rio de Janeiro, Prinţul de Wales a anunţat cei cinci câştigători ai ediţiei din 2025 a premiului Earthshot, apreciindu‑i drept „inspiraţie care ne dă curaj”.

Potrivit lui William, munca acestor câştigători reprezintă „dovada că progresul este posibil”.

Gala a reunit câteva dintre cele mai populare nume din muzică şi sport, iar premianţii vin din domenii diverse – de la restaurarea padurilor la politici urbane pentru aer curat, de la moda sustenabilă la tratate globale pentru oceane.

Fiecare dintre cei cinci câştigători va primi o finanţare în valoare de 1 milion de lire sterline pentru a‑şi extinde soluţiile în întreaga lume.

Ceremonia marchează de asemenea punctul de mijloc al „deceniului Earthshot”, un plan lansat de prinţul William în 2020 cu scopul de a cataliza schimbări reale şi durabile pentru mediu.

Premiul Earthshot a fost lansat în 2020 de către Prinţul de Wales, cu scopul de a identifica şi recompensa anual cinci soluţii inovatoare pentru cele mai mari provocări de mediu ale planetei.

Cele cinci categorii („earthshots”) care definesc direcţia premiului sunt:

Protect and Restore Nature (Protejează şi restaurează natura)

Clean Our Air (Curăţă aerul)

Revive Our Oceans (Revigorează oceanele)

Build a Waste‑free World (Construieşte o lume fără deşeuri)

Fix Our Climate (Remediază clima) AP News

În ediția din 2025 au fost depuse aproape 2.500 de nominalizări din 72 de ţări, iar din acestea au fost selectaţi 15 finalişti, de unde au fost aleşi cei cinci câştigători.

Locaţia ceremoniei, Rio de Janeiro, a fost aleasă pentru alinierea cu summitul climatic al ONU, COP30, ce urmează să aibă loc în Brazilia.

Cele cinci soluţii premiate în 2025 şi domeniile lor de intervenţie:

Organizaţia re.green din Brazilia a primit premiul pentru categoria „Protejează şi restaurează natura”, datorită proiectului său de a face pădurea Atlantică a Americii de Sud – considerată unul dintre cele mai importante ecosisteme ale lumii – rentabilă din punct de vedere financiar.

Conform declaraţiei directorului executiv, Thiago Picolo, câştigarea acestui premiu „ne află pe drumul cel bun”.

„Câștigarea unui premiu ca acesta este o validare pentru noi, ne ajută să știm că mergem în direcția corectă, facilitează conversațiile pe care trebuie să le avem cu băncile, furnizorii de capital, corporațiile,” a spus el.

Oraşul Bogotá a fost câştigător în categoria „Curăţă aerul” datorită politicilor publice implementate pentru reducerea poluării – printre care zone cu aer curat şi re‑împădurirea spaţiilor degradate.

Iniţiativa tratatului pentru zonele marine internaţionale (High Seas Treaty) a fost premiată la categoria „Revigorează oceanele”.

From Rio to the world, congratulations to the 2025 @EarthshotPrize Winners! 🌎💚✨ // Do Rio para o mundo, parabéns aos vencedores do Prêmio Earthshot 2025! 🌎💚✨#EarthshotRio Protect and Restore Nature: https://t.co/e9H7buCwsM Revive Our Oceans: @HighSeasAllianc Fix Our… pic.twitter.com/dG56P9eP3P — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 6, 2025

Acest tratat global vizează conservarea vieţii marine şi va intra în vigoare începând cu ianuarie 2026.

Lagos Fashion Week din Nigeria a primit premiul pentru categoria „Construieşte o lume fără deşeuri”, ca urmare a modului în care redefineşte industria modei: fiecare designer participant trebuie să demonstreze angajamentul faţă de practici sustenabile.

Organizaţia Friendship, din Bangladesh, a fost premiată la categoria „Remediază clima” pentru sprijinul acordat comunităţilor vulnerabile – în accesul la servicii publice, sănătate, educaţie şi pregătirea pentru dezastre naturale.

Ceremonia s‑a desfăşurat în atmosfera vibrantă a oraşului Rio de Janeiro, cu prezenţa unor personalităţi din sport, muzică şi politică.

Printre prezentatori s‑au numărat fostul fotbalist brazilian Cafu, gimnasta olimpică Rebeca Andrade şi fostul pilot de Formula 1 Sebastian Vettel.

Pe scena muzicală au urcat artişti precum Kylie Minogue (care a susţinut un medley ce a inclus „Padam Padam” şi „Can’t Get You Out of My Head”), Shawn Mendes şi cântăreaţa braziliană de pop Anitta.

Earthshot is getting a massive red carpet treatment. ❤️ pic.twitter.com/VLXQxmBbh5 — Royally Sage (@sage1411) November 5, 2025

Evenimentul a fost găzduit de broadcasterul brazilian premiat Luciano Huck.

Din punct de vedere politic, la ceremonie au fost prezenţi premierul britanic Keir Starmer, secretarul pentru energie Ed Miliband şi primarul Londrei, Sadiq Khan.

În discursul său, Prinţul William a declarat:

„Când am fondat Premiul Earthshot în 2020, aveam un obiectiv pe 10 ani: să facem din acesta deceniul în care vom transforma lumea în bine.”

El a continuat:

„Ne-am propus să abordăm direct problemele de mediu și să facem schimbări reale și durabile care să protejeze viața pe Pământ.”

Premiul oferă o platformă pentru soluţii inovatoare, dar are şi un efect multiplicator: câştigătorii beneficiază nu doar de finanţare directă, ci şi de mentorat, acces la reţele internaţionale de investitori, tehnologie şi implementare la scară largă.

De exemplu, parteneriatul anunţat între 500 Global şi Earthshot Prize îşi propune să de‑riscie investiţiile în soluţii climatice în pieţele emergente, valorificând portofoliul premiului care include 40 % proiecte din Sudul Global.

Prin alegerea Braziliei ca gazdă a ceremoniei – ceea ce se aliniază cu summitul COP30 – se transmite un mesaj de importanţă strategică pentru America Latină în agenda climatică globală.

Mai mult, selecţia câştigătorilor reflectă o diversitate geografică şi tematică – de la conservarea pădurilor din Brazilia, politică urbană în Columbia, iniţiativă globală pentru oceane, modă durabilă în Nigeria, până la sprijin comunitar în Bangladesh.

Aceasta pune în evidenţă faptul că soluţiile pentru mediu nu sunt exclusive unei regiuni sau unui sector, ci necesită abordări variate adaptate contextelor locale.

Ceremonia din Rio marchează „punctul de mijloc” al deceniului Earthshot — ceea ce indică faptul că până în 2030 se aşteaptă rezultate semnificative de la iniţiativele premiate şi finaliste.

Câştigătorii vor trebui să‑şi extindă proiectele la scară internaţională, să atragă investiţii suplimentare şi să demonstreze impact cuantificabil pentru ca soluţiile lor să devină reproductibile.

Organizatorii şi partenerii îşi propun să măsoare indicatori precum reducerea emisiilor de CO₂, suprafaţa restaurată de ecosisteme, cantitatea de deşeuri evitată, calitatea aerului îmbunătăţită. De exemplu, în procesul de selecţie al finaliştilor s‑au luat în calcul astfel de metrici.

De asemenea, evenimentul stimulează colaborări între sectorul public, privat şi societatea civilă, elemente considerate esenţiale pentru scalarea soluţiilor de mediu.

Evenimentul a generat, de asemenea, o vizibilitate mai mare pentru tematica sustenabilităţii în rândul publicului larg, ceea ce poate cataliza o implicare sporită a comunităţilor locale, antreprenorilor şi investitorilor în proiecte verzi.