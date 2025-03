Economie Două mari bănci din România au fuzionat. Ce se întîmplă cu clienții







Banca Transilvania a încheiat fuziunea cu OTP Bank România, atingând o cotă de piaţă de 23%, atât prin creştere organică, cât şi prin integrarea OTP Bank, conform unui comunicat de presă emis de bancă.

Banca Transilvania a fuzionat cu OTP Bank România

Această fuziune a condus la o creştere de 9% a activelor BT şi de 13% a portofoliului de credite, precum şi la o expansiune mai mare în Bucureşti şi în centrul ţării.

„De această dată, a fost inclusiv o integrare în timp record, în doar şapte luni, cu o implementare foarte bună, posibilă datorită similarităţilor şi sinergiilor dintre BT şi OTP Bank, precum şi implicării echipelor celor două bănci. Le spunem bun venit noilor clienţi, parteneri de business şi colegi”, a afirmat Omer Tetik, director general, Banca Transilvania.

Clienți vor avea acces la cel mai extins ecosistem de soluții bancare

Conform comunicatului, noii clienți vor avea acces la cel mai extins ecosistem de soluții bancare și servicii complementare, oferite de companiile din cadrul Grupului BT. Aceștia vor beneficia, de asemenea, de o prezență în 350 de comunități din țară, prin intermediul celor peste 530 de sucursale și a mai mult de 2.000 de aparate de self-banking (BT Express, BT Express Plus, BT Cash & Drop). În plus, vor avea la dispoziție aplicații de ultimă generație, precum BT Pay (pentru persoane fizice), BT Go (pentru companii) și BT Visual Help (pentru self-banking ghidat). De asemenea, vor putea beneficia de Hungarian Desk, care oferă consultanță în limba maghiară atât pentru clienții care provin de la OTP Bank, cât și pentru cei care colaborează deja cu Banca Transilvania și doresc acest serviciu.

În 2024, BT a cumpărat OTP Bank și celelalte subsidiare ale OTP Group din România, pentru suma de 347,5 milioane de euro.

Grupul Banca Transilvania se mândrește cu cel mai îndelungat istoric în domeniul achizițiilor și integrărilor din România.

Domenii de activitate ale Băncii Transilvania

Grupul BT are următoarele domenii de activitate:

bancar, care este desfăşurat de către Banca Transilvania, Victoriabank, Salt Bank, OTP Bank România;

leasing şi credite de consum, care sunt desfăşurate în special de BT Leasing Transilvania IFN, Avant Leasing IFN, BT Direct IFN, BT Microfinanţare IFN, BT Leasing MD şi OTP Leasing România IFN;

managementul activelor, activitate desfăşurată de BT Asset Management SAI;

servicii de brokeraj şi investiţii desfăşurate de BT Capital Partners;

managementul fondurilor de pensii, desfăşurată prin BT Pensi

De asemenea, banca deţine controlul în două fonduri de investiţii pe care le şi consolidează şi este asociat în Sinteza S.A. cu un procent de deţinere de 31,09%.