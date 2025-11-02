Două avioane United Airlines au intrat în coliziune la sol pe aeroportul LaGuardia, din New York

Două avioane operate de United Airlines au intrat în coliziune la sol pe pista aeroportului LaGuardia din New York, incidente declanșate în contextul unor rafale de vânt puternice și al unor întârzieri semnificative în trafic.

În ciuda impactului între aeronave, nu au fost raportate răniți printre cei 328 de pasageri și 15 membri ai echipajelor. Circumstanțele au atras atenția asupra provocărilor din sectorul aviației comerciale americane, în special în vremea tensiunilor de personal generate de o blocare guvernamentală în curs.

Potrivit presei americane, incidentul s-a petrecut în momentul în care unul dintre avioane, venit din Orlando, Florida, s-a apropiat pentru a intra la poartă, iar într-un moment ulterior a lovit coada altui aparat care era staționat și se pregătea de decolare spre Houston.

În urma coliziunii, cele două aeronave au fost întoarse la poartă și pasagerii au fost debarcați.

Un martor-pasager, care a preferat să rămână anonim, a declarat:

„Cu toții am simțit o zdruncinătură în timp ce rulam spre pistă, dar nu am știut că era vorba de un alt avion până când căpitanul ne-a spus asta.”

Videouri postate de presă au surprins mai multe vehicule de intervenţie la faţa locului.

La momentul incidentului, rafale de vânt de până la 45 mph (aproximativ 72 km/h) au fost înregistrate în zona aeroportului LaGuardia, ceea ce a dus la suspendarea temporară a traficului aerian, precum şi la formarea de întârzieri medii de aproximativ două ore şi 15 minute — în unele cazuri până la cinci ore.

Two United Airlines aircraft collided on Friday evening at New York City's LaGuardia Airport as travellers throughout the country face ongoing delays due to staffing shortages. A plane arriving from Chicago was pulling into its gate when it "made contact" with the tail of a…

Avionul care se îndrepta spre Houston era deja în întârziere cu 90 de minute înainte de impact. În plus, pe perioada respectivă era în vigoare o avertizare meteorologică de vânt emisă de National Weather Service.

Incidentul survine într-o perioadă în care numeroase aeroporturi americane se confruntă cu deficit de controlori de trafic aerian, ca urmare a unei blocări guvernamentale care ameninţă plata acestora.

On Friday evening, United flight 580 was turning into its arrival gate when it made contact with the tail of United flight 434, which was stationary on the taxiway.

Sean Duffy, secretar al Transporturilor din Statele Unite, a avertizat că „neplata celor ce trebuie să lucreze poate obliga personalul să plece pentru a găsi un al doilea job … şi vei avea probleme de masă în întreg spaţiul aerian”.

După incident, ambele aeronave au fost supuse verificărilor tehnice: echipe de mentenanţă au evaluat avionul care a fost atins la coadă pentru eventuale defecţiuni.

Responsabilitatea comunicării cu presa a fost transferată de Port Authority of New York and New Jersey spre United Airlines.

De asemenea, autoritatea aeronautică federală Federal Aviation Administration (FAA) nu a putut oferi declaraţii pe moment, invocând blocarea guvernamentală.