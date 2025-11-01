Vremea

Anticiclon în estul Europei. Noiembrie va începe cu temperaturi neobișnuit de calde

Anticiclon în estul Europei. Noiembrie va începe cu temperaturi neobișnuit de calde
După un octombrie marcat de precipitații abundente și temperaturi scăzute, luna noiembrie vine sub influența unui anticiclon care va acoperi estul Europei. Condițiile atmosferice stabile vor aduce un cer senin, valori termice peste mediile obișnuite ale perioadei și o pauză de la instabilitatea specifică lunii Brumar, potrivit meteoradar.ro.

Primul weekend din noiembrie vine cu o vreme neobișnuit de caldă, dar diminețile rămân reci

Vremea va fi calmă și uscată în acest weelend, cu temperaturi maxime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius în majoritatea zonelor, iar în sud și vest valorile se vor apropia de 24 – 25 grade Celsius, în special duminică. Condițiile meteorologice sunt favorabile pentru activități în aer liber alături de cei dragi.

Nopțile și diminețile vor fi reci, cu posibilitatea apariției brumei și a înghețului în văi și depresiuni, mai ales în nord, centru și nord-est. Local, se va semnala ceață matinală.

Săptamâna viitoare va începe cu instabilitate și o răcire accentuată a vremii

La începutul săptămânii viitoare, perioada scurtă de vreme caldă și uscată se va încheia. Luni, un front atmosferic, însoțit de intensificări ale vântului și ploi slabe, va ajunge în vestul țării, extinzându-se în timpul nopții și spre regiunile estice.

soare

Soare. Sursa foto: Pixabay

În spatele frontului va pătrunde o masă de aer mai rece, așa că temperaturile vor scădea destul de brusc, până la valori în jur de 10 – 15 grade Celsius în majoritatea regiunilor. Unele modele de prognoză sunt mai optimiste în această privință, cu maxime de până la 16 – 18 grade Celsius în zonele de câmpie.

Estul Europei va fi lovit de un anticiclon

După o lungă perioadă, o zonă de presiune ridicată se va instala peste estul și sud-estul continentului. Pentru  România, asta ar însemna vreme mai uscată, cu vânt slab și destul de cald, în timpul zilei.

Anticiclonii aduc adesea ceață și nori stratiformi toamna. Conform prognozelor actuale, vremea stabilă pare să se prelungească destul de mult, posibil și în a doua parte a lunii, chiar dacă va mai fi întreruptă de câteva episoade de precipitații.

